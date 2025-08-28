پیام محرمانه چین به هند در میانه جنگ اقتصادی آمریکا

در حالی که جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه هند آغاز شده، رئیس‌جمهور چین با ارسال یک پیام محرمانه، سعی در کشیدن دهلی‌نو به سمت خود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آژانس خبری «بلومبرگ» گزارش داد که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، ماه مارس گذشته یک پیام محرمانه برای دروپادی مورمو، همتای هندی خود ارسال کرده است. این پیام همزمان با وضع مجموعه‌ای جدید از تعرفه‌های گمرکی توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فرستاده شده است.

در این گزارش، که به نقل از یک منبع آگاه تهیه شده، آمده است که رئیس‌جمهور چین قصد داشته با این اقدام «موضع‌گیری» هند را بسنجد تا زمینه را برای بهبود روابط بین پکن و دهلی نو فراهم کند. پیام مذکور «نگرانی چین را نسبت به هرگونه توافقی بین هند و آمریکا که به منافع پکن آسیب بزند» ابراز کرده است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که تعرفه‌های گمرکی ۵۰ درصدی آمریکا بر واردات انرژی هند از روسیه اجرایی شده است. به نقل از شبکه «آرتی»، مشاور ترامپ اعتراف کرده است که هدف این اقدام «ایجاد مانع برای خرید نفت روسیه توسط دهلی نو و پکن» است.

شایان ذکر است که ترامپ در اوایل ماه جاری، وضع تعرفه‌های اضافی ۲۵ درصدی بر هند را به دلیل خرید نفت از روسیه اعلام کرد. این امر هند را با یکی از بالاترین تعرفه‌های گمرکی در جهان رو‌به‌رو ساخته، که تجارت آن با آمریکا، بزرگ‌ترین بازار صادراتی‌اش، را تهدید می‌کند.

منبع: آر تی

