باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دقایقی پس از اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط فرانسه، انگلیس و آلمان (تروئیکای اروپایی)، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، حمایت خود را از این اقدام خصمانه اعلام کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نوشت: «سه کشور اروپایی فرآیندی را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز کردند. بازگشت تحریم‌ها پاسخ مستقیمی به ادامه سرپیچی ایران از تعهدات هسته‌ای خود است».

او در ادامه نوشت: «آمریکا از تصمیم سه کشور اروپایی حمایت می‌کند و از ایران می‌خواهد که برای حل مسئله هسته‌ای، مذاکرات دیپلماتیک جدی انجام دهد».

ادعا‌های روبیو درباره «سرپیچی ایران از تعهدات هسته‌ای» در حالی مطرح می‌شود که آمریکا اولین بار در سال ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه از معاهده برجام خارج شد. پس از خروج، آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را بازگرداند و به این ترتیب تعهدات خود تحت برجام را نقض کرد. روبیو در حالی خواستار برگزاری «مذاکرات جدی» شده است که جنگ ۱۲ روزه رژیم اسرائیل علیه کشورمان، در آستانه مذاکرات با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه این کشور آغاز شد و عملا آغاز دور جدید گفت‌و‌گو‌ها را در میانه جنگ بی‌معنا کرد.

شایان ذکر است که به گزارش رویترز، از عصر امروز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران آغاز شده است. گفته شده ۳۰ روز طول می‌کشد تا تحریم‌هایی که بخش‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران را پوشش می‌دهد، بازگردانده شود.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان این اقدام را «ناموجه، غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی» دانست و یادآوری کرد که تهران به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.

منبع: شبکه‌های اجتماعی