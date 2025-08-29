وزیر امورخارجه آمریکا به روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که از سوی سه کشور اروپایی انجام شده، واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دقایقی پس از اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط فرانسه، انگلیس و آلمان (تروئیکای اروپایی)، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، حمایت خود را از این اقدام خصمانه اعلام کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نوشت: «سه کشور اروپایی فرآیندی را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز کردند. بازگشت تحریم‌ها پاسخ مستقیمی به ادامه سرپیچی ایران از تعهدات هسته‌ای خود است».

او در ادامه نوشت: «آمریکا از تصمیم سه کشور اروپایی حمایت می‌کند و از ایران می‌خواهد که برای حل مسئله هسته‌ای، مذاکرات دیپلماتیک جدی انجام دهد». 

ادعا‌های روبیو درباره «سرپیچی ایران از تعهدات هسته‌ای» در حالی مطرح می‌شود که آمریکا اولین بار در سال ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه از معاهده برجام خارج شد. پس از خروج، آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را بازگرداند و به این ترتیب تعهدات خود تحت برجام را نقض کرد. روبیو در حالی خواستار برگزاری «مذاکرات جدی» شده است که جنگ ۱۲ روزه رژیم اسرائیل علیه کشورمان، در آستانه مذاکرات با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه این کشور آغاز شد و عملا آغاز دور جدید گفت‌و‌گو‌ها را در میانه جنگ بی‌معنا کرد.

شایان ذکر است که به گزارش رویترز، از عصر امروز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران آغاز شده است. گفته شده ۳۰ روز طول می‌کشد تا تحریم‌هایی که بخش‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران را پوشش می‌دهد، بازگردانده شود. 

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان این اقدام را «ناموجه، غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی» دانست و یادآوری کرد که تهران به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.

توییت مارکو روبیو

منبع: شبکه‌های اجتماعی

برچسب ها: مارکو روبیو ، مکانیسم ماشه ، تحریم‌ها علیه ایران
خبرهای مرتبط
آکسیوس: اروپا آمادگی خود را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران به آمریکا اعلام کرد
تروئیکای اروپایی مکانیسم ماشه علیه ایران را فعال کردند
درخواست یکطرفه اروپا؛ ایران مانع بازگشت تحریم‌ها شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکاربسته نظامی ۳۳۰ میلیون دلاری برای کمک اوکراین تصویب کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بجای حرف زدن با تصمیمات سریع و صریح به فکر مقابله به مثل قانونی برای بعد از 30 روز باشیم. مجلس چرا خنثی عمل می کند و فقط حرف می زند؟!!!
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
از اول هم معلوم بود پشت همه اینا آمریکا و صهیونیزم جهانی است
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
احتمال عقب نشینی ترامپ زیاد است چون ترامپ چشمش به نوبل هست شاید هم نتانیاهو اروپا را ترامپ نقره داغ بکند ازاین بی شعور در میآید
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اصلن معلوم هست چی گفتی!!!؟ یکبار بخون چی نوشتی بعدن ارسال کن عزیز من
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
فقط قوی باید بود .آنها زبان قدرت را میفهمند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
نظر ظریف چیه؟!! تغییر پارادیم اینجا لازم نیست؟!!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
تنها چیزی که جواب میده تغییر پارادایمه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا داره به چندش آورترین کشور جهان تبدیل میشه
وباید کاسه کوزش رو از خلیج فارس جمع کنه بره.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
فکر کنم کم مذاکره کردید اینجور شد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بله چون آمریکا دشمن ماست و از دشمن هم دوستی برنمی آید. مرگ بر آمریکا و سه کشور اروپایی
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا نخود هر آشه اگه نباشه نمیشه
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
امریکا ازاروپا خواسته اسنب یک اقدام بکنند
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ایندفعه آتش بسی در کار نیست
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
نف تو صورتت
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خیلی غلط کرد ، خودش و ارباب کله زرد ابلیس صفتش هردو بایددر قبال جامعه بین المللی به جرم مشارکت در کشتار مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین محاکمه و مجازات شوند.
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
کدوم قانون کدوم بین الملل کدوم مجازات عزیز دل من! اینا حکم قانون رو فقط واسه بقیه قانونی اجرا میکنن ولی واسه خودشون اصلن نمیشناسن قانون چیه حقوق بین الملل چیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
باسلام خدمت شما مسئولان دیپلماسی کشور باید جواب این حرامزاده نجس تر از سگ را بدهند که کشور آمریکا در مقامی نیست که بخواهد در رابطه با برنامه برجام سخن بگوید و غلط اضافه کند.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اصولا همه اینها یکی هستند
اروپا مستقل نیستند زیر سلطه امریکا
امریکایی ها همان اروپایی ها ی هستند که با قتل عام و نسل کشی .بومیان .سرخ پوستان مثل فرقه نازی و تروریستی و اپارناید و نازی صهیونیستی انها را تصاحب کرده اند
چرا فرق مابین انها میگذارید
کارنامه سیاه و عبرت اوری در حق مردم افریقا .اسیا و وووو را فراموش کرده اید!!!!؟؟؟
هنوز سران مخالفان انها در موزه اروپاست
چرا از تاریخ درس عبرت نمیگیریم .مرور زمان باعث شده از جن ..شیطان رجیم به فرشته نجات بشریت تبدیل شوند
همین الان نسل کشی و جنایت جنگی امریکا و صهیونیست و همین اروپایی های Nice. را در غزه ِکرانه باختری .لبنان .سوریه و ایران زمین نمی بینید !!!!!!؟؟؟؟؟
واقعا که !!!#؟؟؟؟
۵
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آقایان دست اندرکار شما هم با تهدید و مصادره کشتی حامل انرژی همین سه کشور نوکر آمریکا و اسرائیل ادعا کنید به دلیل برعهده در برجام ببینید نتیجه مثبت نمیده بخدا با اینها باید با زور و قدرت صحبت کرد نه خواهش و تمنا ما که ۴۰ سال تحریم هستیم و بقیه تحمل می کنیم فقط بنظر نگران آقازاده ها در انگليس و فرانسه‌ و آلمان هستید وگرنه ملت که همینطور تحریم هستیم
۳
۱۳
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۱:۰۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اروپاییها به دستور وخواست امریکا تحریم میکنندبدبختها
۴
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
بدبختها؟ همشون یک قماشن هیچ فرقی ندارن اروپا وو آمریکا وقتی طرفشون یکی مثل ایران باشه همشون یکی هستن همشون میشن آمریکا دیگه نباید بگیم اروپا،، همون آمریکا بگیم بهتره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
مگر اینها قبلا با هم نبودند؟ سگ زرد برادر شغاله
۵
۱۸
پاسخ دادن
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
اَکت‌های آقای بازیگر؛ از اقدام علیه ایران تا رؤیای دبیرکلی سازمان ملل
فرانسه و آلمان خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند
آخرین اخبار
چین و ارمنستان مشارکت استراتژیک برقرار می‌کنند
ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه
غرب اوکراین را فدا می‌کند تا مانع بهبود روابط آمریکا با روسیه شود
مکزیکی ها برای ۱۳۰ هزار مفقودی در این کشور تظاهرات کردند
ترامپ بیش از ۵۰۰ شغل در «صدای آمریکا» حذف می‌کند
مجارستان: اروپا برای جنگ طولانی آماده می‌شود نه صلح
انحراف قطار مسافری در مصر؛ حداقل ۳ کشته و ۹۴ زخمی
ناوگان امدادی با حضور گرتا تونبرگ عازم غزه می‌شود
هشدار آنروا درباره محرومیت ۶۶۰ هزار کودک غزه از تحصیل
اولین حضور دیپلماتیک چندجانبه رهبر کره شمالی در چین
تظاهرات هزاران نفر در سراسر اراضی اشغالی علیه نتانیاهو
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ایالت نوادا آمریکا را لرزاند
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
بلومبرگ: اتحادیه اروپا درحال بررسی اصلاحاتی در روند تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی خود است
وزیر خارجه نروژ: محکوم کردن جنایت‌های اسرائیل کافی نیست
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
فرانسه و آلمان خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند
درخواست پنج سناتور آمریکایی برای ارسال کمک‌های فوری برای مردم غزه
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا: راه حل نظامی در غزه ممکن نیست
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
تکذیب انفجار در نزدیکی فرودگاه بغداد
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
اَکت‌های آقای بازیگر؛ از اقدام علیه ایران تا رؤیای دبیرکلی سازمان ملل
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
وال استریت ژورنال: کاخ سفید به دنبال تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
فارن پالیسی: ترامپ بازار آزاد آمریکا را زیر و رو می‌کند
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
اکونومیست: فرانسه دچار بحران مالی و سیاسی است!