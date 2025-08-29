باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اتحادیه اروپا قرار است مذاکرات خود در مورد چگونگی پاسخ به وضعیت انسانی در نوار غزه را از سر بگیرد. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که اعضای این اتحادیه پیشتر در توافق بر سر اقدامات تنبیهی علیه رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل رویکردش در جنگ فلسطین ناکام ماندند.
بر اساس این گزارش، هلند و سوئد در نامهای مشترک به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تاریخ ۲۷ اوت، از دیگر کشورهای عضو خواستهاند تا فشار بر رژیم تروریستی اسرائیل را افزایش دهند.
این نامه پیش از نشست وزرای خارجه و دفاع اروپایی در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، در روز شنبه ارسال شده است، که موضوع غزه در دستور کار آن قرار دارد.
هلند و سوئد پیشنهاد کردهاند که بخش مربوط به تجارت از توافقنامه شراکت بین اتحادیه اروپا و رژیم تروریستی اسرائیل به حالت تعلیق درآید و برنامه تامین مالی شرکتهای نوپا نیز متوقف شود. این دو کشور همچنین از اعضا خواستهاند تا تحریمهایی را علیه وزرا و شهرکنشینان صهیونیستی که در خشونتهای کرانه باختری دست دارند، تصویب کنند.
حاج لحبیب، کمیسر اتحادیه اروپا برای برابری و مدیریت بحران، این وضعیت را مرحلهای از تحول خواند و تاکید کرد که وقت آن رسیده است که اتحادیه اروپا صدای واحدی درباره غزه داشته باشد.
او در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: «ساکنان غزه از گرسنگی خسته شدهاند و قحطی در این منطقه ۱۰۰ درصد ساخته دست بشر است.» او همچنین بر لزوم اجازه دادن فوری رژیم تروریستی اسرائیل برای ورود کمکهای بشردوستانه جهت نجات جان انسانها تأکید کرد.
لحبیب افزود که اتحادیه اروپا باید به گونهای عمل کند که با جایگاه بینالمللی آن متناسب باشد. هلند و سوئد در نامه خود، وضعیت انسانی در غزه را بسیار نگرانکننده و غیرقابل تحمل توصیف کردند و از عدم اجرای توافق بشردوستانه ماه ژوئیه بین اتحادیه و رژیم تروریستی اسرائیل ابراز تاسف کردند.
این تحرکات اروپایی در بحبوحه انتقادهای فزاینده نسبت به عدم اثربخشی موضع اروپا در قبال تجاوز مستمر رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه صورت میگیرد، که منجر به دهها هزار شهید و مجروح و فاجعهای انسانی بیسابقه شده است.
منبع: المیادین