باشگاه خبرنگاران جوان ـ وحیدرضا محمدی انارکی، در مورد سرانجام راه‌اندازی سامانه جامع املاک در شهرداری تهران، گفت: در این دوره مدیریت شهری بحث ایجاد سامانه جامع املاک شهرداری تهران در دستورکار قرار گرفت، چراکه در سنوات گذشته برای املاکی که با اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی توافق می‌کردیم از آنجایی که سامانه مشخص و مدونی نداشتیم، برای این املاک بعضاً مبالغی که پرداخت می‌شد در حساب و کتاب‌های شهرداری تهران مشکل ایجاد می‌کرد.

وی با بیان اینکه برای راه‌اندازی سامانه جامع، با سایر متولیان موضوع مخصوصا فاوا شهرداری تهران، اقدامات نهایی انجام شده است، گفت: این سامانه به صورت پایلوت در ۴ منطقه انجام شده و در مابقی مناطق نیز فرآیند صحت‌سنجی برای تکمیل بخش‌های مختلف در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان املاک شهرداری تهران تأکید کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، از اوایل شهریور، این سامانه جامع در کل مناطق به صورت اتوماسیون فعال می‌شود که در این سامانه همه املاک شهرداری تهران بر اساس مساحت، کاربری و. مشخص می‌شود و مدیران شهری نسبت به املاک شهرداری تهران اشراف بیشتری پیدا می‌کنند.

