همزمان با هفته دولت، اسکله ۹۰ متری بندر محمد عامری شهرستان تنگستان با هدف تسهیل مبادلات و ساماندهی فعالیت‌های بازرگانی با حضور استاندار بوشهر به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر روز جمعه در آیین افتتاح این پروژه اظهار کرد: اسکله شمع و عرشه به طول ۹۰ متر در بندر محمد عامری با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

محمد شکیبی‌نسب افزود: در اجرای این پروژه ۶۰ شمع فلزی (به قطر ۳۶ اینچ و طول ۳۰ متر با وزنی در حدود ۶۰۰ تن)، بتن‌ریزی به میزان ۲ هزار و ۲۰۰ مترمکعب و به‌کارگیری ۳۳۵ تن آرماتور انجام شده است.

وی ادامه داد: در طراحی اسکله، ۱۵ فندر و هشت بولارد با ظرفیت ۲۵ تن اجرا شده تا بهره‌وری و ایمنی عملیات پهلوگیری افزایش یابد.

شکیبی‌نسب افزود: این اسکله با هدف پذیرش شناور‌های یک‌هزار تنی و همسو با الزامات طرح جامع توسعه بندر محمد عامری ساخته شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: بهره‌برداری از این طرح علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقل، نقش مهمی در کاهش قاچاق کالا و تسهیل مبادلات تجاری ایفا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اسکله ۹۰ متری محمدعامری زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر و غیرمستقیم برای حدود ۲۰۰ نفر را فراهم کرده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک شایانی می‌کند.

به گفته شکیبی‌نسب، اسکله جدید بندر محمد عامری به‌عنوان گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور آماده خدمت‌رسانی به فعالان حوزه تجارت و حمل‌ونقل است.

