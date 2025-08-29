باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا زاکانی درباره جبران خسارت منازل آسیبدیده در حمله اخیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: سقف پرداخت نقدی خسارت از ۳۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و در مواردی که خسارت بیش از این مبلغ باشد، روند بازسازی توسط پیمانکاران انجام خواهد شد.
وی همچنین در خصوص تأمین لوازم خانگی برای خانوادههای آسیب دیده، گفت: برای ۵۵۵ خانواری که نیاز به اسکان موقت دارند، بن خرید لوازم خانگی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان اختصاص یافته است. این اقلام از طریق پنج مرکز فروش تعیین شده تهیه و پس از انتخاب، به درب منزل تحویل داده میشود.
زاکانی افزود: خانوادههایی که آسیب متوسط دیدهاند نیز متناسب با خسارت، اقلام مورد نیازشان دریافت خواهند کرد.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات آتشنشانی پایتخت، اظهار کرد: بخشی از تجهیزات مورد نیاز در اختیار سازمان قرار دارد و در حال تقویت است، اما بخش دیگر نیازمند برنامهریزی میانمدت است. در این زمینه علاوه بر منابع شهرداری، از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد.
زاکانی درباره موضوع سختی کار نیروهای آتشنشانی تهران نیز گفت: این مسئله آثار گستردهای دارد و هماکنون در حال پیگیری و بررسی است تا تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
منبع: شهرداری