شهردار تهران با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات آتش‌نشانی پایتخت، گفت: بخشی از تجهیزات مورد نیاز در اختیار سازمان قرار دارد و در حال تقویت است، اما بخش دیگر نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا زاکانی درباره جبران خسارت منازل آسیب‌دیده در حمله اخیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: سقف پرداخت نقدی خسارت از ۳۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و در مواردی که خسارت بیش از این مبلغ باشد، روند بازسازی توسط پیمانکاران انجام خواهد شد.

وی همچنین در خصوص تأمین لوازم خانگی برای خانواده‌های آسیب دیده، گفت: برای ۵۵۵ خانواری که نیاز به اسکان موقت دارند، بن خرید لوازم خانگی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان اختصاص یافته است. این اقلام از طریق پنج مرکز فروش تعیین شده تهیه و پس از انتخاب، به درب منزل تحویل داده می‌شود.

زاکانی افزود: خانواده‌هایی که آسیب متوسط دیده‌اند نیز متناسب با خسارت، اقلام مورد نیازشان دریافت خواهند کرد.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات آتش‌نشانی پایتخت، اظهار کرد: بخشی از تجهیزات مورد نیاز در اختیار سازمان قرار دارد و در حال تقویت است، اما بخش دیگر نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت است. در این زمینه علاوه بر منابع شهرداری، از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد.

زاکانی درباره موضوع سختی کار نیرو‌های آتش‌نشانی تهران نیز گفت: این مسئله آثار گسترده‌ای دارد و هم‌اکنون در حال پیگیری و بررسی است تا تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.

منبع: شهرداری

برچسب ها: آتش نشانان ، شهردار تهران
خبرهای مرتبط
زاکانی: بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رایگان است
زاکانی مطرح کرد؛
تأکید بر مدیریت ۲۴ ساعته پایتخت با هدف ارتقای کیفیت زندگی در تهران
هفته آینده ۲۰۱ اتوبوس به چرخه خدمت‌رسانی وارد می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اتش نشانابی که میرن تو دل آتیش جزو جانبازا باید حساب بشن
۰
۱
پاسخ دادن
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
آخرین اخبار
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
کمک‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران به مردم غزه
تشکیل «صندوق مهارت» برای حمایت از مهارت آموزان و آموزشگاه‌های آزاد
اجرای بیش از ۲۶ هزار تن آسفالت در منطقه ۱۱ تهران
لزوم رفع ناایمنی مدارس در آستانه سال تحصیلی
ساماندهی حریم تهران؛ پایان بلاتکلیفی ۳۱ شهر استان
انجام ۲۴ عملیات امدادی هلال‌احمر تهران در یک هفته
دستگیری ۴ سارق منزل در تعقیب و گریز پلیس در شهرک قدس
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
اصلاح زمان آزمون استخدامی حفاظت محیط زیست استان تهران
با ورود ۲۰ اتوبوس جدید، زمان انتظار در چهار خط اصلی منطقه یک کاهش یافت
ثبت ۴۲۰ هزار حیوان گزیدگی تنها در سال ۱۴۰۳ + فیلم
شرکت‌های بیمه با پیگیری سازمان بازرسی مکلف به رعایت الزامات قانونی در انتشار گزارش‌های مالی شدند
زاکانی: هر کیلومتر مترو حدود ۶ همت هزینه دارد
توزیع غذای گرم و بسته‌های معیشتی هلال احمر ایران میان مردم غزه + فیلم
باید‌ها و نباید‌های زندگی در خانواده + فیلم
تفاهم‌نامه اجرای خط ۱۱ مترو تهران به امضا رسید
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
برگزاری اردو‌های آموزشی و زیارتی کمیته امداد استان تهران همزمان با هفته دولت
هشدار رئیس سازمان تعزیرات به مدارس غیرانتفاعی/ مدیران ایران خودرو تعلیق نشده‌اند