باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در خطبه اول نماز جمعه، با تأکید بر اینکه توبه واقعی موجب بخشش گناهان میشود، گفت: وعده الهی در خصوص بخشش گناه در توبه و بازگشت حقیقی، امیدبخش است. بر اساس آیات قرآن، خداوند غفور، رئوف و بخشنده است؛ بنابراین اشتباه و خطا میتواند مورد عفو و بخشش در پیشگاه خدا قرار گیرد.
وی افزود: آیات و روایات تأکید دارند که اگر توبه خالص، محکم و ادامهدار باشد، خطا و گناه از پرونده انسان زدوده شده و اثری از آن باقی نمیماند. این امر بسیار امیدبخش است، زیرا دیگر آن خطا موجب شرمساری و استرس فرد نخواهد شد.
امام جمعه کرمان ادامه داد: در برخی آیات قرآن نیز اشاره شده که اگر توبه آنچنان حقیقی باشد که خطا و اشتباه تکرار نشود و پشیمانی واقعی به دنبال داشته باشد، گناهان به نیکی و حسنات تبدیل میشوند. این مجموعه از آیات و روایات، پله به پله امیدواری را به انسان یادآور میشود که با عمل صالح میتواند بازگشت کند.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در خطبه دوم، ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک ولادت با سعادت حضرت ولیعصر (عج) و آغاز امامت امام زمان (عج) که نویدبخش نجات بشریت است، شهادت شهیدان رجایی و باهنر را نیز گرامی داشت.
وی گفت: این دو شهید در مدتی کوتاه، حکمرانی تراز اسلامی را به تصویر کشیدند که سرشار از اخلاص، تدبیر و انگیزه بالا برای انجام تکلیف بود. به همین مناسبت، هفته دولت نامگذاری شده است و امیدواریم تمامی دولتمردان از شهیدان رجایی و باهنر، این دو شهید عالم، آگاه و اهل عمل در خدمت به مردم، تأسی کرده و در تقویت پایههای دینی همچون آنان بکوشند.
وی همچنین شهادت شهید رئیسعلی دلواری در مقابل استعمار انگلیس را تکریم کرد و روز مبارزه با استعمار را گرامی داشت. امام جمعه کرمان افزود: استعمار انگلیس با شعارهایی کاملاً جذاب به هر منطقهای ورود میکرد، اما تمامی ذخایر آن مناطق را غارت مینمود.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه به جایگاه ارزشمند علم و حکمت در مکتب اسلام اشاره کرد و گفت: خوشا به حال کسانی که علم خود را در راه خدمت به مردم به کار بستند. مکتب ما انسانهای بزرگی در این حوزه پرورش داده است.
انتقاد از اشغالگری آمریکا و سکوت در برابر جنایات غزه
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی به مسئله خروج آمریکاییها از افغانستان پس از ۲۰ سال اشغال، ظلم و غارت سرمایههای ملت مظلوم اشاره کرد و گفت: ذات آمریکاییها اینگونه است که تا شکست نخورند به اشغالگری پایان نمیدهند. اکنون رسوا شدهاند، اما برایشان اهمیتی ندارد و در جغرافیای کشورهای اسلامی و مظلوم دنیا حضور دارند. به همین دلیل، پشتیبان جدی جبهه پنهان و آشکار رژیم جعلی و غاصب اسرائیل در نسلکشی و کودککشی هستند.
امام جمعه کرمان با ابراز تأسف از مظلومیت غزه، افزود: هر روز میشنویم که جمعی از مردم مظلوم به شهادت میرسند و حتی در صف تهیه غذا نیز به شهادت میرسند. دنیا شاهد این صحنهها است و ساکت است، به ویژه حاکمان. مطمئن باشید این ظلمی که امروز به غزه میشود، دامن حکومتها را خواهد گرفت. امروز شاهدیم که حقوق بشر آمریکایی چگونه کمر به قتل عام مظلومان مسلمان بسته است.
اقتدار ایران در "جنگ ۱۲ روزه" و اهمیت اتحاد ملی
وی در ادامه به وضعیت کنونی و احتمال وقوع حوادث اشاره کرد و گفت: در این شرایط، دستور و تحلیل رهبر عالیقدر نظام جمهوری اسلامی برای ما حجت و مورد قبول است. رهبر معظم انقلاب بر اتحاد و همبستگی ملی تأکید و تسریع دارند؛ ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت، سپر پولادین و مقدس است.
امام جمعه کرمان جنگ امروز را دارای دو بخش سخت و نرم دانست.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی در ادامه سخنان خود به بخش جنگ نرم پرداخت و گفت: بخش دیگری از جنگ متوجه همه آحاد مردم است و آن بخش نرم است که سلاح مهم آن، همبستگی، اتحاد و عدم اختلاف است. هرچه دایره اتحاد وسیعتر و اتحاد محکمتر و قویتر شود، در بخش نرم جنگ جلوی دشمن گرفته خواهد شد و به خود اجازه نمیدهد در بخش اول (جنگ سخت) هم ورود کند.
وی افزود: دشمن فکر میکرد ما در بخش نرم صحنه را باختهایم، اما وقتی با اراده پولادین ملت مواجه شد و وحدت و همدلی را در صحنه کشور بین افراد و جریانات دید و متوجه یکپارچگی ایران شد، در بخش اول نیز عقبنشینی کرد و خسارتهای جدی هم دید. لذا از جناحهای کشور، گروههای سیاسی، اهالی قلم و کسانی که بیان دارند، تقاضا میکنیم اجازه ندهند به این بخش خدشه وارد شود. گاهی اوقات در مطبوعات، رسانهها، سخنرانیها و اظهارنظرها چیزهایی شنیده میشود که این بخش را مخدوش میکند و این یعنی چه بخواهیم چه نخواهیم در میدان دشمن بازی کردهایم. باید مراقب و مواظب باشیم که اگر دشمن همبستگی، اتحاد و یکپارچگی ملت را در بخش نرم متوجه شود، به هیچ وجه به خود اجازه نمیدهد و طمع نمیکند که کوچکترین شلیکی در بخش سخت به سمت این کشور داشته باشد.
