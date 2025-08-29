برنامه جهانی غذا در جدیدترین گزارش خود از کاهش شدید فرصت‌های شغلی و معیشت دشوار مردم افغانستان خبر داده است. بر اساس این گزارش، آمارها نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید است.

باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان را نگران‌کننده توصیف کرده است.

 بر اساس این گزارش، میانگین ملی نیروی کار فصلی در افغانستان تنها ۲.۳ روز در هفته کار می‌کند و دستمزد نیروی کار غیرماهر به طور متوسط ۳۱۵ افغانی در روز باقی مانده که نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی محدود و قدرت خرید ضعیف است.

در بخش قیمت‌ها، این گزارش حاکی از آن است که قیمت اکثر مواد غذایی در هفته گذشته تغییرات اندکی داشته است. برنج نیمه ۱.۱ درصد افزایش قیمت داشته، در حالی که قیمت روغن پخت‌وپز و نمک هر کدام ۱۵ درصد و برنج ۸ درصد افزایش یافته است. در مقایسه با میانگین دو ساله، اکثر مواد غذایی به جز نمک و روغن کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهند.

میانگین قیمت سبد غذایی غیرنقدی برنامه جهانی غذا در سطح ملی تقریباً ثابت مانده و تنها کاهش ناچیز ۰.۴ درصدی نسبت به هفته قبل ثبت شده است. همچنین قیمت غلات که در ماه می ۲۰۲۴ به ۵۸۰۰ افغانی اصلاح شده بود، ۵.۹ درصد کاهش نسبت به ارزش انتقالی اصلاح‌شده نشان داده است.

قیمت گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی به ترتیب ۱۱.۰ درصد و ۴.۱ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت پیاز ۲.۳ درصد کاهش داشته است. این نوسانات ناشی از تغییرات در عرضه محلی و دسترسی به محصولات وارداتی عنوان شده است.

در بخش کشاورزی، قیمت کودها (دی‌ای‌پی و اوره)، بذر اصلاح‌شده و غذای دام تغییرات اندکی داشته است. مقایسه سالانه کاهش جزئی قیمت دی‌ای‌پی و اوره و افزایش قیمت بذر اصلاح‌شده و خوراک دام را نشان می‌دهد.

همچنین میانگین قیمت گازوئیل در سطح ملی به ۶۷.۸ افغانی در هر لیتر رسیده که افزایش ۰.۹ درصدی نسبت به هفته گذشته و ۷ درصد نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این در حالی است که میانگین قیمت جهانی گازوئیل در ۲۵ آگوست ۲۰۲۵، ۱.۲۲ دلار در هر لیتر ثبت شده است.

برچسب ها: فقر در افغانستان ، برنامه جهانی غذا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
بچه‌های افغانی بچه‌های افغانی سوار اتوبوس که میشم توی اتوبوس از وقتی که ما سوار اتوبوس میشیم تا برویم خونمون اینقدر آنقدر سر و صدا می‌کنم که همه مردم توی اتوبوس ناراحت می‌شوند و درگیری است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
بچه‌های افغانی دست توی عابر بانک می‌کنم و می‌خوان عابر بانک خراب خراب کنم اعتراض می‌کنیم می‌گیم اعتراض می‌کنم میگم چرا دست توی عابر بانک آب بانک خراب می‌شود جواب میده ایران کشور خودمان است ایران مال ما است افغانی‌ها پررو شدن از ایران بیرونشون کنیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
افغانی‌هایی که در شیراز نان خشک ی‌فروشن می‌فروشند بروند کشورشان آباد کنند و بساز ند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
افغانی‌ها هیچی بلد نیستند فقط بلدن تریاک بکارت و مردم بدبخت کنند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
رئیس جمهور افغانستان و ملتش عقب افتاده است که کشورش عقب افتاده است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
این کشور افغانستان همیشه همین جور است یعنی سربار کشورها سربار کشورها است و گدایی می‌کند
۰
۲
پاسخ دادن
