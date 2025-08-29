باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه جهانی غذا در تازهترین گزارش خود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان را نگرانکننده توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، میانگین ملی نیروی کار فصلی در افغانستان تنها ۲.۳ روز در هفته کار میکند و دستمزد نیروی کار غیرماهر به طور متوسط ۳۱۵ افغانی در روز باقی مانده که نشاندهنده فرصتهای شغلی محدود و قدرت خرید ضعیف است.
در بخش قیمتها، این گزارش حاکی از آن است که قیمت اکثر مواد غذایی در هفته گذشته تغییرات اندکی داشته است. برنج نیمه ۱.۱ درصد افزایش قیمت داشته، در حالی که قیمت روغن پختوپز و نمک هر کدام ۱۵ درصد و برنج ۸ درصد افزایش یافته است. در مقایسه با میانگین دو ساله، اکثر مواد غذایی به جز نمک و روغن کاهش قابل توجهی را نشان میدهند.
میانگین قیمت سبد غذایی غیرنقدی برنامه جهانی غذا در سطح ملی تقریباً ثابت مانده و تنها کاهش ناچیز ۰.۴ درصدی نسبت به هفته قبل ثبت شده است. همچنین قیمت غلات که در ماه می ۲۰۲۴ به ۵۸۰۰ افغانی اصلاح شده بود، ۵.۹ درصد کاهش نسبت به ارزش انتقالی اصلاحشده نشان داده است.
قیمت گوجهفرنگی و سیبزمینی به ترتیب ۱۱.۰ درصد و ۴.۱ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت پیاز ۲.۳ درصد کاهش داشته است. این نوسانات ناشی از تغییرات در عرضه محلی و دسترسی به محصولات وارداتی عنوان شده است.
در بخش کشاورزی، قیمت کودها (دیایپی و اوره)، بذر اصلاحشده و غذای دام تغییرات اندکی داشته است. مقایسه سالانه کاهش جزئی قیمت دیایپی و اوره و افزایش قیمت بذر اصلاحشده و خوراک دام را نشان میدهد.
همچنین میانگین قیمت گازوئیل در سطح ملی به ۶۷.۸ افغانی در هر لیتر رسیده که افزایش ۰.۹ درصدی نسبت به هفته گذشته و ۷ درصد نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. این در حالی است که میانگین قیمت جهانی گازوئیل در ۲۵ آگوست ۲۰۲۵، ۱.۲۲ دلار در هر لیتر ثبت شده است.