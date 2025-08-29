باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)، به اهمیت جایگاه مهدویت و وظایف منتظران در این دوران پرداخت.

او تاکید کرد که مهدویت، حقیقتی فراگیر در همه ادیان الهی است و به شیعه اختصاص ندارد.

آیت‌الله دژکام با بیان اینکه همه مسلمانان و پیروان قرآن معتقدند که در پایان تاریخ، یکی از فرزندان پیامبر اکرم (ص) بر جهان حکومت خواهد کرد، به آیه ۵ سوره قصص اشاره کرد که بر اراده قطعی الهی مبنی بر وارث قرار دادن مستضعفان در زمین تاکید دارد.

او همچنین به ندای یا مهدی آل محمد (ص) از سوی فلسطینیان مظلوم غزه در اوج فشار‌ها اشاره کرد که نشان‌دهنده ارتباط عمیق مسئله فلسطین با مهدویت است.

امام جمعه شیراز در تحلیل دیدگاه یهودیان درباره مسیح موعود، ضمن تایید بازگشت حضرت مسیح (ع)، تصریح کرد که ایشان در رکاب امام زمان (عج) خواهد بود و هرگز برای تقویت ظلم و استکبار نخواهد آمد. تصور یهودیان در این باره اشتباه محاسباتی است.

آیت‌الله دژکام با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر رواج معنویت راستین در جامعه، مهدویت را اوج معنویت دانست و گفت: زندگی بدون حکومت خلیفه خدا بر زمین بی‌معناست و پوچ‌گرایی نتیجه نشناختن خدا و خلیفه اوست. اگر کسی به دنبال معنای زندگی می‌گردد، باید به سرچشمه زندگی، یعنی امام زمان (عج)، متصل شود.

دژکام، در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت یاد شهدای دولت، رجایی و باهنر، بر لزوم تقویت ایران قوی تأکید و اظهار کرد: حمایت از دولت و مطالبه‌گری صحیح مردمی دو رکن اساسی برای دستیابی به این هدف است.

امام جمعه شیراز با قدردانی از تلاش‌های استاندار فارس، خواستار سرعت بخشیدن به حرکت دستگاه‌های اجرایی در استان شد تا فارس به عنوان پیشران توسعه و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کند.

دژکام با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مخالفت استکبار جهانی با ایران قوی را یادآور شد و گفت: دشمنان با قدرت هسته‌ای ایران مخالفند، چرا که این قدرت، ابزار مهمی برای پیشرفت علمی و مبارزه با بیماری‌هاست و جهان استکبار نمی‌تواند این توانمندی را ببیند.

او افزود: آن‌ها از جنگ جهانی اول جهان را تقسیم کرده‌اند و بنا بوده ما جزء کشورهای ضعیف باشیم، اما ایرانیان قدرتمند دنیای جدید، به آن‌ها حالی خواهند کرد که دوران سلطه به پایان رسیده و تمدن نوینی بر پایه عدالت در حال شکل‌گیری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، دولت قوی را از مؤلفه‌های مهم ایران قوی دانست و افزود: حمایت رهبری و مردم متدین از دولت، دل خادمان را گرم می‌کند.

امام جمعه شیراز مطالبه‌گری صحیح را رکن دوم تقویت دولت برشمرد و گفت: مطالبه‌گری عالمانه، آگاهانه و با مطالعه عمیق، مدیران را یاری می‌کند تا کارها را به نحو احسن انجام دهند، نه اینکه به تخریب و تعویض مدیر بینجامد.

دژکام با اشاره به بند دهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، یعنی فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی و تبدیل ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل، تأکید کرد: فارس باید به هاب ترانزیت از شرق به غرب تبدیل شود.

امام جمعه شیراز از پیچیدگی روند صدور مجوزها در فارس نسبت به سایر استان‌ها انتقاد کرد و خواستار مطالعه عمیق و حل این مشکل برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد.

او با اشاره به ظرفیت بالای استان فارس برای ترانزیت کالا از ۱۴ بندر استان بوشهر (۵۰ میلیون تن ترانزیت زمینی در برنامه هفتم)، سهم فارس از این ترانزیت را نیازمند کار کارشناسی و توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای دانست.

دژکام بر لزوم تسریع در پروژه آزادراه بوشهر و دالان‌های ترانزیتی شرق به غرب (مانند مسیر ریلی کرمان به اهواز) تأکید کرد و از مدیران استان خواست تا با هم‌اندیشی، سهمیه فارس را عادلانه مشخص کرده و برنامه‌ها را به صورت ویژه دنبال کنند.

او در پایان، ضمن حمایت از کارگروه‌های راهبری در استان، خواستار ارائه بسته‌های پیشنهادی مناسب از سوی آن‌ها شد تا با حمایت استاندار، کارهای راهبردی به درستی پیش‌بینی و اجرا شوند.