باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، از جمله شهیدان رجایی، باهنر و سید ابراهیم رئیسی، هفته دولت را فرصتی برای بازخوانی مسئولیتها و تعهدات مدیران دانست و گفت: نامگذاری این ایام، یادآور فداکاری کسانیست که جان خود را در راه خدمت به مردم فدا کردند و ما وظیفه داریم با صداقت، شفافیت و کارآمدی، راه آنان را ادامه دهیم.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به عملکرد یکساله مدیریت اجرایی استان، از افتتاح ۱۶۶۲ پروژه عمرانی، خدماتی و صنعتی با اعتباری بالغ بر ۶۶.۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.
امیری این پروژهها را در حوزههای بهداشت، درمان، فرهنگ، کشاورزی، صنعت و راههای روستایی معرفی کرد که به گفته وی، در بیست سال گذشته بیسابقه بودهاند.
نماینده عالی دولت در استان فارس با تقدیر از تلاش تمامی دستاندرکاران و مدیران در سراسر استان فارس، افزود: این پروژهها حاصل تلاش شبانهروزی فرزندان شما در دستگاههای اجرایی استان است؛ از مدیران و کارشناسان تا کارمندان و نیروهای خدماتی، حتی در دورترین نقاط فارس.
استاندار فارس با تأکید بر گفتمان دولت چهاردهم، شفافیت، پذیرش ناکارآمدیها و اصلاح فرایندها را از اصول بنیادین حکمرانی دانست و گفت: ما روی مشکلات سرپوش نمیگذاریم.
امیری گفت: ناترازی انرژی یک واقعیت ملی است و قطعیهای برق ناشی از فشار بر شبکه توزیع است. با شجاعت، این مسائل را با مردم در میان میگذاریم و از کاستیها عذرخواهی میکنیم و در عین حال تلاش میکنیم به بهترین شکل این مشکلات را مدیریت و رفع نماییم.
او با اشاره به ترکیب متنوع کابینه و مدیریت استان، از حضور افراد با سلایق، قومیتها، مذاهب و جنسیتهای مختلف در دولت سخن گفت و آن را نشانهای از رویکرد فراگیر و مردمی دولت دانست. به گفته وی، این انسجام مدیریتی توانسته شکافهای گذشته را ترمیم کند و ظرفیتهای جدیدی را فعال سازد.
استاندار فارس با اشاره به سند آمایش سرزمینی، فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب صنایع با فناوری بالا، گردشگری سلامت، آموزش عالی و بازرگانی معرفی کرد.
او از فعال بودن ۱۲ میدان گازی با سرمایهگذاری ۴ میلیارد دلاری، ۲۱۶ پروژه گردشگری، و صدور مجوز ۴۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی خبر داد و از انعقاد تفاهمنامه با بخش خصوصی برای راهاندازی دو نیروگاه خورشیدی هرکدام به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات سخن گفت.
امیری همچنین توسعه روابط اقتصادی، صنعتی و فرهنگی استان را از اولویتهای مدیریت ارشد استان دانست و از حضور ۲۴ هیئت خارجی، سفرای ۱۴ کشور و امضای تفاهمنامههای متعدد با کشورهای مختلف را در راستای تحقق این چشمانداز دانست.
استاندار فارس به نقش مردم در دفاع ملی اشاره کرد و گفت: در جنگ دوازدهروزه اخیر، دشمنان با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شدند، اما رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و مدیریت هوشمندانه کشور، حضور مردم و شکلگیری دفاع ملی آنان را وادار به عقبنشینی و درخواست آتشبس کرد.
او افزود: وفاق، اتحاد و انسجام ملی، مهمترین مؤلفههای دفاع ملی هستند. دفاع ملی همین است که هر ایرانی، فارغ از نگاه سیاسی، قومیت یا محل سکونت، در کنار ایران و نظام جمهوری اسلامی ایستاد و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.
استاندار فارس از حجتالاسلام دژکام، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز، به عنوان پشتوانهای معنوی و مدیریتی یاد کرد و از همراهی ایشان با مدیران اجرایی استان قدردانی کرد.