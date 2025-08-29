باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- پلدختر در هفته دولت امسال، شاهد افتتاح مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی بود که مسیر توسعه شهرستان را هموار می‌کند.

این پروژه‌ها، با اعتبار ۳۱۵ میلیارد تومان، نشان‌دهنده تلاش مسئولان و نگاه جامع به توسعه پایدار است.

از راه‌سازی و توسعه شبکه‌های ارتباطی گرفته تا مسکن مددجویان، طرح‌های اشتغال‌زایی و صنایع بزرگ، همگی بیانگر حرکت شهرستان به سوی رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم است.

راه و روستا؛ توسعه دسترسی و کاهش محرومیت

فرماندار پلدختر، محمد عزیزی با اشاره به پروژه‌های افتتاح‌شده اظهار کرد: ۲۷.۵ کیلومتر راه روستایی با اعتبار ۶۲۰ میلیارد ریال در شهرستان پلدختر به بهره‌برداری رسید.

این جاده‌ها دسترسی روستاییان به مراکز شهری و خدمات عمومی را تسهیل کرده و گامی مهم در کاهش محرومیت مناطق روستایی است.

ارتباطات و فناوری؛ پلدختر به دنیای دیجیتال متصل شد

فرماندار پلدختر افزود: ۱۰ طرح ارتباطی و مخابراتی در هفته دولت افتتاح شد که ۹ پروژه مربوط به توسعه شبکه تلفن همراه و یک پروژه در حوزه شبکه‌های فیبر نوری بود. مجموع اعتبار این پروژه‌ها ۱۹ میلیارد تومان است.

این اقدامات موجب تقویت دسترسی مردم به خدمات دیجیتال و رفع مشکلات ارتباطی شهرستان می‌شود.

مسکن و اشتغال؛ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

عزیزی با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی و حمایت از نیازمندان گفت: ۱۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۵۹۵ طرح اشتغال‌زایی در هفته دولت در شهرستان پل‌دختر به بهره‌برداری رسید.

این اقدامات نقش مهمی در ارتقای رفاه اجتماعی و کاهش بیکاری دارد.

صنایع بزرگ؛ از پالایشگاه تا کارخانه آهک

فرماندار پلدختر درباره پروژه‌های صنعتی شهرستان اظهار کرد: با توجه به پتانسیل‌های شهرستان، میدان‌های نفتی سرکان و عبور خطوط لوله‌های نفت و گاز با پیگیری‌های استاندار لرستان و نماینده مردم پل‌دختر و معمولان، مجوز احداث پالایشگاه ۲۰ هزار بشکه‌ای اخذ شد و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. بهره‌برداری از آن در توسعه اقتصادی و اشتغال شهرستان تأثیر مثبت دارد.

وی ادامه داد: کارخانه آهک هیدراته پلدختر یکی از پروژه‌های مهم شهرستان است که پیشرفت فیزیکی آن ۹۸ درصد است و با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی، در نیمه دوم آبان ماه افتتاح خواهد شد. با بهره‌برداری از این کارخانه زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر فراهم خواهد شد.

افتتاح ۳۴ پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۱۵ میلیارد تومان نشان می‌دهد که پلدختر مسیر توسعه را جدی گرفته است.

از زیرساخت‌های ارتباطی و راه‌سازی تا صنایع بزرگ و اشتغال‌زایی، این شهرستان ترکیبی از توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی را تجربه می‌کند.