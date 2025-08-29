باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل زراعتیان گفت: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تهدید و درگیری دسته‌جمعی جلوی یک باغ در کوچه ۴۸ بلوار چمران و انتشار فیلم این درگیری در فضای مجازی، بلافاصله بررسی ابعاد موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی با حضور در محل و در بررسی‌های تکمیلی مطلع شدند که درگیری بخاطر اختلاف ملکی طرفین دعوا با یکدیگر بوده است.

زراعتیان با بیان اینکه پرونده طرفین درگیری برای رسیدگی و صدور دستور به مرجع قضائی ارسال شده است، گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی بصورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار داشته و برابر قانون و بشدت برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از شهروندان خواست، اخبار را از منابع خبری موثق و رسمی پیگیری کرده و به هر محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی یا گروه‌های مجازی منتشر می‌شود، اعتماد نکنند.

منبع: پلیس فارس