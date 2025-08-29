بادام؛ آجیل مغذی با ویتامین‌ها، پروتئین و چربی‌های سالم، به تقویت مغز، استخوان‌ها، ایمنی و انرژی پایدار کودکان کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصرف بادام برای سلامتی فواید بی‌شماری دارد، اما آیا می‌دانید چرا بچه‌ها باید روزانه چند عدد بادام بخورند؟ ایجاد عادت تغذیه سالم برای کودکان سخت است بنابراین شاید بهتر باشد والدین گزینه‌های سالم دوست داشتنی تری نظیر یک مشت بادام را در رژیم غذایی آنان قرار دهند.

شروع روز با مقداری بادام خیس خورده نه تنها می‌تواند سلامت کلی ذهنی و جسمی کودکان را تقویت کند، بلکه رشد و نمو ذهنی آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد. در این مطلب به چند دلیل دیگر اشاره می‌کنیم که چرا شروع روز با بادام خورده ایده‌ بسیار خوبی است.

تقویت سلامت مغز

بادام منبع عالی ویتامین E و چربی‌های سالم است که هر دو برای عملکرد مغز بسیار مهم هستند. ویتامین E به محافظت از مغز در برابر استرس اکسیداتیو کمک می‌کند و از عملکردهای شناختی مانند حافظه و تمرکز پشتیبانی می‌کند. چربی‌های سالم، از جمله اسیدهای چرب امگا ۳، همچنین از رشد سلول‌های مغزی پشتیبانی می‌کنند.

استخوان‌ها و بافت‌ها

با رشد کودکان، آن‌ها به مواد مغذی متنوعی نیاز دارند تا به ساختن عضلات و استخوان‌های قوی به آن‌ها کمک کند. بادام سرشار از پروتئین است که برای رشد عضلات ضروری است و منیزیم که از استخوان‌های قوی پشتیبانی می‌کند.

تقویت سیستم ایمنی

بادام که به طور طبیعی سرشار از آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند ویتامین E است، به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند. این آنتی‌اکسیدان قوی با رادیکال‌های آزاد مضر در بدن مبارزه می‌کند و به محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب کمک می‌کند. خوردن منظم بادام می‌تواند سیستم ایمنی کودک شما را مقاوم‌تر کند و احتمال ابتلا به بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا را کاهش دهد.

کمک به سلامت متابولیک بهتر

بادام منبع عالی فیبر غذایی است که برای هضم مناسب ضروری است. فیبر به تنظیم حرکات روده کمک می‌کند و می‌تواند از یبوست جلوگیری کند. روده سالم کلید سلامت کلی است و افزودن بادام به رژیم غذایی کودک می‌تواند هضم راحت‌تر و جذب بهتر مواد مغذی را بهبود بخشد.

پوست سالم

ویتامین E که در بادام به وفور یافت می‌شود، نقش مهمی در حفظ سلامت پوست نیز دارد. این ویتامین به محافظت از پوست در برابر آسیب‌های ناشی از اشعه ماوراء بنفش و استرس اکسیداتیو کمک می‌کند. آنتی‌اکسیدان‌های موجود در بادام به کاهش پیری پوست و حفظ طراوت و درخشندگی پوست کمک می‌کنند. گنجاندن بادام در رژیم غذایی کودک می‌تواند باعث می‌شود وی پوستی زیبا و سالم داشته باشد.

افزایش انرژی

برخلاف میان وعده‌های شیرین که می‌توانند منجر به افت انرژی شوند، بادام منبع متعادلی از انرژی را فراهم می‌کند که ماندگار است. ترکیب چربی‌های سالم، فیبر و پروتئین موجود در بادام تضمین می‌کند که کودکان در طول روز احساس سیری و انرژی کنند. این انرژی پایدار می‌تواند به ویژه برای کودکان فعالی که برای بازی، مدرسه و فعالیت‌های فوق برنامه به انرژی زیادی نیاز دارند، مفید باشد.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: سلامت کودک ، خواص مغذی ، تقویت مغز
خبرهای مرتبط
چهار سبک فرزندپروری شکل‌دهنده مسیر رشد و آینده کودکان هستند
کاهش نگران کننده مطالعه به عنوان ساده‌ترین ابزار در جعبه ابزار سلامت جامعه
«اعتماد کردن» چگونه در نوزادان شکل می‌گیرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنت کند باعث بانی را
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
فوائد زیاد که بدلیل قیمت بالا میتواند در برنامه غذایی حداکثر دو درصد جمعیت ایران قرارگیرد.
۳
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بتوانیم بادام بخربم
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
دلمون میخواد ولی اینقدر گرونه که نمیشه خرید
۳
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
آره واقعا کیلویی یک میلیون تومان !!!؟
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
کیلویی ۲۰۰ تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
منظور چه نوع بادامی است ؟ بادام های ریز که به آن باسورک می گویند یا بادام های درست که معمولاً مز آن در آجیل ها موجود است
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بچه کوچک من به بادام حساسیت داره.والدین مواظب باشند چون من خودم تو دردسر بزرگی افتاده بودم و خدا رحم کرد
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۸:۱۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
پولشو شما بدین ما برای بچه خودمون بخریم
ما تو نون و‌ماستش موندیم بعد باداااااااام؟؟؟؟؟؟
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
قیمت؟
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ازقیمتش هم بگین??
۳
۱۵
پاسخ دادن
زنان با ورزش، کمتر از مردان می‌میرند
فردوسی؛ از توس تا خلیج‌فارس
کاربردهای جالب شامپو بچه که نمی‌دانستید
با تاباندن نور می‌توان حافظه کوتاه‌مدت را دستکاری کرد
دروغی که کار دست سردبیر نیویورک‌تایمز داد
خاطرات شبیه فیلم در مغز پخش نمی‌شوند، بلکه هر بار بازسازی می‌شوند
مهم‌ترین مکان‌های منسوب به امام زمان(عج) که میعادگاه منتظران شده‌اند
چرا در روزهای خیلی گرم زودتر عصبانی می‌شویم؟
۷۲ درصد از استخدام‌کنندگان قربانی تقلب شغلی با هوش مصنوعی می‌شوند
آخرین اخبار
مهم‌ترین مکان‌های منسوب به امام زمان(عج) که میعادگاه منتظران شده‌اند
خاطرات شبیه فیلم در مغز پخش نمی‌شوند، بلکه هر بار بازسازی می‌شوند
کاربردهای جالب شامپو بچه که نمی‌دانستید
۷۲ درصد از استخدام‌کنندگان قربانی تقلب شغلی با هوش مصنوعی می‌شوند
چرا در روزهای خیلی گرم زودتر عصبانی می‌شویم؟
فردوسی؛ از توس تا خلیج‌فارس
با تاباندن نور می‌توان حافظه کوتاه‌مدت را دستکاری کرد
دروغی که کار دست سردبیر نیویورک‌تایمز داد
زنان با ورزش، کمتر از مردان می‌میرند
این هشدار را جدی بگیرید؛ روان‌درمانی فقط درد دل نیست
طولانی‌ترین کسوف تاریخ؛ خورشید گرفتگی کامل ۱۹۷۳ برای برخی مردم دنیا ۷۴ دقیقه طول کشید
راز مثلث برمودا با توضیح علمی دانشمندان فاش شد؟
غزه؛ آینه انسانیت ما و تنها یادگاری از رؤیا‌های بر بادرفته مسلمانان
افزایش جریمه خوابیدن در فضای ‌باز در سانفرانسیسکو
آقازاده در دقیقه منهای ۲۰!
اندازه دور گردن می‌تواند شاخصی برای سنجش سلامتی باشد
تاثیر مثبت مطالعه گروهی بر کتابخوان شدن
خداحافظی با عروسی‌های شلوغ | فقط ۲۰ درصد ظرفیت تالارها برای عروسی است
برای رفع خستگی بدن چی بخوریم؟
فرمانده شهید قرارگاه خاتم از زاویه‌ای که نمی‌شناسید
شما مقصر نیستید، کورتیزول مقصر است!