باشگاه خبرنگاران جوان - مصرف بادام برای سلامتی فواید بیشماری دارد، اما آیا میدانید چرا بچهها باید روزانه چند عدد بادام بخورند؟ ایجاد عادت تغذیه سالم برای کودکان سخت است بنابراین شاید بهتر باشد والدین گزینههای سالم دوست داشتنی تری نظیر یک مشت بادام را در رژیم غذایی آنان قرار دهند.
شروع روز با مقداری بادام خیس خورده نه تنها میتواند سلامت کلی ذهنی و جسمی کودکان را تقویت کند، بلکه رشد و نمو ذهنی آنها را نیز افزایش میدهد. در این مطلب به چند دلیل دیگر اشاره میکنیم که چرا شروع روز با بادام خورده ایده بسیار خوبی است.
بادام منبع عالی ویتامین E و چربیهای سالم است که هر دو برای عملکرد مغز بسیار مهم هستند. ویتامین E به محافظت از مغز در برابر استرس اکسیداتیو کمک میکند و از عملکردهای شناختی مانند حافظه و تمرکز پشتیبانی میکند. چربیهای سالم، از جمله اسیدهای چرب امگا ۳، همچنین از رشد سلولهای مغزی پشتیبانی میکنند.
با رشد کودکان، آنها به مواد مغذی متنوعی نیاز دارند تا به ساختن عضلات و استخوانهای قوی به آنها کمک کند. بادام سرشار از پروتئین است که برای رشد عضلات ضروری است و منیزیم که از استخوانهای قوی پشتیبانی میکند.
بادام که به طور طبیعی سرشار از آنتیاکسیدانهایی مانند ویتامین E است، به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکند. این آنتیاکسیدان قوی با رادیکالهای آزاد مضر در بدن مبارزه میکند و به محافظت از سلولها در برابر آسیب کمک میکند. خوردن منظم بادام میتواند سیستم ایمنی کودک شما را مقاومتر کند و احتمال ابتلا به بیماریهایی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا را کاهش دهد.
بادام منبع عالی فیبر غذایی است که برای هضم مناسب ضروری است. فیبر به تنظیم حرکات روده کمک میکند و میتواند از یبوست جلوگیری کند. روده سالم کلید سلامت کلی است و افزودن بادام به رژیم غذایی کودک میتواند هضم راحتتر و جذب بهتر مواد مغذی را بهبود بخشد.
ویتامین E که در بادام به وفور یافت میشود، نقش مهمی در حفظ سلامت پوست نیز دارد. این ویتامین به محافظت از پوست در برابر آسیبهای ناشی از اشعه ماوراء بنفش و استرس اکسیداتیو کمک میکند. آنتیاکسیدانهای موجود در بادام به کاهش پیری پوست و حفظ طراوت و درخشندگی پوست کمک میکنند. گنجاندن بادام در رژیم غذایی کودک میتواند باعث میشود وی پوستی زیبا و سالم داشته باشد.
برخلاف میان وعدههای شیرین که میتوانند منجر به افت انرژی شوند، بادام منبع متعادلی از انرژی را فراهم میکند که ماندگار است. ترکیب چربیهای سالم، فیبر و پروتئین موجود در بادام تضمین میکند که کودکان در طول روز احساس سیری و انرژی کنند. این انرژی پایدار میتواند به ویژه برای کودکان فعالی که برای بازی، مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه به انرژی زیادی نیاز دارند، مفید باشد.
منبع: همشهری آنلاین