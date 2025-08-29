پوتین در سفر به چین با شی جین پینگ، مسعود پزشکیان و دیگر سران بین‌المللی دیدار کرده و مهمان اصلی رژه نظامی پکن خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه هفته آینده در چین با «شی جین پینگ» همتای چینی خود دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد. همچنین بین دو طرف یک نشست امنیتی برگزار خواهد شد و پوتین «مهمان اصلی» شی در رژه نظامی پکن خواهد بود.

به گفته اوشاکوف، پوتین از ۳۱ اوت تا ۳ سپتامبر (۹ تا ۱۲ شهریور) در چین خواهد بود و این سفر چهار روزه برای رئیس جمهور روسیه «بسیار نادر» است.

گفته شده دو روز اول به اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) اختصاص داده خواهد شد که در شهر «تیان جین» برگزار می‌شود. به گفته اوشاکوف، پس از آن پوتین به پکن سفر خواهد کرد و در آن جا با شی جین پینگ مذاکره می‌کند. همچنین پوتین در رژه نظامی پکن شرکت خواهد کرد که به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی بر ژاپن برگزار می‌شود.  اوشاکوف گفت پوتین به عنوان «مهمان اصلی» در این مراسم شرکت خواهد کرد و در سمت راست شی جین پینگ خواهد نشست، در حالی که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در سمت چپ شی جین پینگ خواهد نشست.

به گفته دستیار کرملین، پوتین در چین با دیگر سران بین‌المللی نیز جلسات دوجانبه‌ای برگزار خواهد کرد. از جمله آنها می‌توان به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان، نارندرا مودی، نخست وزیر هند و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اشاره کرد.

اوشاکوف گفت که دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی هنوز تأیید نشده، اما در حال بررسی است.

هیئت روسی شامل چندین مقام عالی رتبه از جمله سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، آندری بلوسوف، وزیر دفاع، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، اوشاکوف، دستیار کرملین، الکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم و روسای بزرگترین بانک‌ها و شرکت‌های روسیه خواهد بود.

اوشاکوف گفت که قرار است سه سند مربوط به گازپروم در چین امضا شود و گفت که نمی‌تواند جزئیات بیشتری در مورد این موضوع فاش کند.

منبع: رویترز

