باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- دسترسی به آب آشامیدنی سالم و باکیفیت، یکی از اصول بنیادین توسعه پایدار و سلامت جامعه است.

در مناطق مختلف ایران، به ویژه در شهرهای کوچک و دورافتاده، کمبود آب سالم همواره یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود.

راه‌اندازی واحد آب‌شیرین‌کن در سپیددشت، نه تنها دسترسی مردم به آب آشامیدنی استاندارد را تضمین می‌کند، بلکه به کاهش بیماری‌های ناشی از آب غیر استاندارد، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رفاه عمومی کمک می‌کند.

شرکت آب و فاضلاب لرستان با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا، این پروژه را با هدف ارتقای کیفیت آب شرب و پاسخگویی به نیازهای جمعیت حدود ۳۵۰۰ نفری سپیددشت اجرا کرده است.

نورالدین نوریزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: افزایش کیفیت آب شرب مردم شهر سپیددشت همواره از اولویت‌های این شرکت بوده است. به همین منظور، مطالعات و بررسی‌های لازم در این شهر انجام شد و تصمیم به استفاده از سیستم‌های پیشرفته برای ارتقای کیفیت آب گرفته شد.

نوریزدان افزود: یک واحد آب‌شیرین‌کن با بهره‌گیری از آخرین روش‌ها و تجهیزات استاندارد دنیا در این شهر راه‌اندازی گردید. ظرفیت این دستگاه ۲۵ لیتر بر ثانیه بوده که پاسخگوی نیاز جمعیت نزدیک به ۳۵۰۰ نفری شهر سپیددشت خواهد بود.

وی در خصوص هزینه اجرای پروژه نیز تصریح کرد: هزینه اجرای این پروژه ۱۲ میلیارد تومان بوده است و امیدواریم با بهره‌برداری از این واحد، آب شیرین و باکیفیت در اختیار مردم شریف شهر سپیددشت قرار گیرد.

واحد آب‌شیرین‌کن سپیددشت با ظرفیت ۲۵ لیتر بر ثانیه و هزینه ۱۲ میلیارد تومان، دسترسی نزدیک به ۳۵۰۰ نفر را به آب آشامیدنی سالم فراهم کرده است.