بن گویر: ترکیه همان حماس است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل با برابر دانستن ترکیه با جنبش حماس فلسطین، جنجال به پا کرد.

بن گویر در حساب توییتر خود عکسی از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در کنار اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس که پیش از این ترور شد، منتشر کرد. او با اشاره به اتهام خود مبنی بر حمایت آنکارا از این جنبش، نوشت: «ترکیه = حماس».

اردوغان دیروز اظهار داشت: «دارودسته قاتل صهیونیستی و توانایی آن در ادامه قتل عام‌های خود با چنین تکبری، همه ما را خشمگین می‌کند، آنها دیر یا زود پاسخگو خواهند بود.»

روابط ترکیه و رژیم تروریستی اسرائیل سال‌هاست که به طور فزاینده‌ای پرتنش بوده و پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، تشدید شده است. اردوغان موضع تندی علیه این رژیم تروریستی اتخاذ کرد و آن را به ارتکاب قتل عام علیه فلسطینیان متهم کرد و حمایت سیاسی و بشردوستانه خود را از غزه تأیید کرد.

ترکیه سال‌هاست که میزبان رهبران حماس است که اسرائیل آن را حمایت مستقیم از «تروریسم» می‌داند، در حالی که آنکارا حماس را یک جنبش مقاومت مشروع می‌داند. این اختلاف، علیرغم تلاش‌های قبلی برای عادی‌سازی روابط، به تیرگی روابط دیپلماتیک بین دو طرف دامن زده است.

منبع: آر تی