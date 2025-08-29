مسیر زمینی ترکیه به سوریه پس از ۱۳ سال دوباره باز شد

در یک تحول مهم، وزرای حمل‌ونقل و تجارت ترکیه اعلام کردند که حمل‌ونقل زمینی مستقیم با سوریه از سر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، از ازسرگیری حمل‌ونقل زمینی مستقیم بین ترکیه و سوریه پس از ۱۳ سال وقفه خبر داد.

اورال‌اوغلو اشاره کرد که حمل‌ونقل بین دو کشور سال‌ها از طریق مسیر‌های ترانزیتی انجام می‌شد. وی گفت: «پس از ۱۳ سال وقفه، حمل‌ونقل زمینی بین‌المللی مستقیم بین ترکیه و سوریه از سر گرفته شد. دیروز، ۴ کامیون از مرسین به حلب و ۳ کامیون از ادلب به مرسین از طریق گذرگاه مرزی جیلوه گوزو (که در سمت سوریه باب الهوی نام دارد) عبور کردند.»

وزیر ترک توضیح داد که ترکیه فرآیند ازسرگیری حمل‌ونقل را پس از سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ آغاز کرد و تفاهم‌نامه‌ای با سوریه در زمینه حمل‌ونقل زمینی طی مجمع کریدور‌های حمل‌ونقل جهانی که در استانبول برگزار شد، امضا کردند.

او تأکید کرد که با ازسرگیری حمل‌ونقل، وسایل نقلیه با پلاک ترکیه و سوریه به طور مستقیم به مقصد خواهند رسید و نیازی به جابه‌جایی کالا در مرز نخواهد بود.

اورال‌اوغلو افزود: «ما شاهد افزایش ۵۰ درصدی حمل‌ونقل به سوریه در مقایسه بین اوت ۲۰۲۴ و اوت ۲۰۲۵ بوده‌ایم.» او تأکید کرد که این روند مثبت با اقدام اخیر سرعت بیشتری خواهد گرفت.

وی ادامه داد: «با بازگشایی مسیر به سوریه، حمل‌ونقل از شهر‌هایی مانند هاتای، غازی‌عنتب و مرسین به اردن و عربستان سعودی سریع‌تر خواهد شد. این اقدام نه تنها برای صادرکنندگان ما، بلکه برای اقتصاد منطقه نیز رونق به همراه خواهد داشت.»

چهارشنبه گذشته، عمر بولاط، وزیر تجارت ترکیه، نیز اظهار داشت که سوریه دوباره به عنوان یک کشور ترانزیتی تجاری، مانند وضعیت قبل از سال ۲۰۱۱، عمل خواهد کرد. بولاط تأکید کرد که آزادسازی ترانزیت با سوریه از روز پنجشنبه، به نفع سوریه، ترکیه و کشور‌های منطقه از نظر افزایش تجارت بین‌المللی خواهد بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ترکیه و سوریه ، تحولات سوریه
