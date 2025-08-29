باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سالهای اخیر، الیگودرز شاهد پیشرفتهای قابلتوجهی در توسعه زیرساختهای ارتباطی بوده است؛ از نصب سایتهای مخابراتی تا گسترش شبکه فیبر نوری.
این تحولات، نه تنها نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای تحقق عدالت دیجیتال است، بلکه الگویی از روند تحول زیرساختی در مناطق کمتر برخوردار کشور را به نمایش گذاشته است.
این پروژهها، بیش از صرفاً افتتاحها، نشانهای از ارتقای سطح زندگی، توسعه پایدار و تبدیل الیگودرز به مدلی از موفقیت زیرساختی در مناطق کمتر توسعهیافته است.
افتتاح ۶ طرح ارتباطی و مخابراتی الیگودرز
همزمان با هفته دولت و با حضور نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ۶ پروژه ارتباطی و مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۱۴۱ میلیارد ریال، در شهرستان الیگودرز به بهرهبرداری رسید.
جمعه هفتم شهریور ماه و همزمان با هفته دولت، پروژه مخابراتی با حضور دکتر گودرزی نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، مهندس شمسی فر مدیر مخابرات منطقه لرستان، معاون فرماندار، ریاست اداره مخابرات و جمعی از مدیران شهرستان در مرکز مخابرات شهر شول آباد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
دکتر گودرزی نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنرو شهید رئیسی، بر اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی استان تأکید کرد و اظهار داشت: «با افتتاح این پروژهها، خدمات مخابراتی در سطح شهرستان الیگودرز و شهر شول آباد بهبود خواهد یافت و دسترسی مردم به فناوریهای نوین ارتباطی آسانتر میشود.»
دکتر گودرزی تصریح کرد: ساکنان شول آباد میتوانند از پرسرعتترین اینترنت کشور با کیفیتی بینظیر بهرهمند شوند.
نبی اله شمسی فر مدیر مخابرات منطقه لرستان نیز ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان والامقام رجایی و باهنر، در این مراسم با اشاره به اعتبار هزینه پروژهها، گفت: این پروژهها که شامل توسعه زیرساختهای ارتباطی، راهاندازی سایتهای جدید تلفن همراه uso و بهبود پوشش اینترنت در مناطق شهری و روستایی، اجراء پروژههای فیبرنوری، با هدف افزایش کیفیت خدمات ارتباطی و توسعه عدالت دیجیتال درشهرستان الیگودرز اجرا شدهاند.
وی در ادامه به ارائه گزارشی جامع از طرحها و برنامههای در دست اقدام در استان و در راستای اهداف شرکت مخابرات ایران پرداخت.
افتتاح این پروژهها در هفته دولت، گامی مهم در راستای تحقق توسعه متوازن و دیجیتالی شدن استان لرستان به شمار میرود.
عدالت دیجیتال و افزایش دسترسی
بسیاری از روستاها و مناطق کوهستانی الیگودرز برای دههها از خدمات ارتباطی مناسب بیبهره بودهاند. گسترش سایتها و فیبر نوری این نابرابری را کاهش میدهد.
توسعه اقتصادی و خدمات عمومی
ارتباطات پایدار اساس اقتصاد دیجیتال، حکمرانی هوشمند و ارائه خدمات غیرحضوری (بانکی، آموزشی، بیمهای و...) است. همچنین، اینترنت پرسرعت راه را برای آموزش مجازی، تلهمدیسین و حمایت از کسبوکارهای محلی باز میکند.
افزایش کیفیت زندگی و مقاومسازی زیرساختی
نصب دکلها، فیبر، ارتقاء تکنولوژی و فراهمسازی وایفای در مکانهای عمومی، کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی را بهطور ملموسی ارتقا میدهد.
تحولات مخابراتی در الیگودرز گویای سندی روشن از پیشرفت و دگرگونی زیرساختی است، از ساخت سایتهای روستایی تا گسترش شبکههای فیبر نوری، از پروژههای مقطعی تا برنامهریزی بلندمدت و هماهنگ با اهداف عدالت ارتباطی، از پوششدهی اولیه تا تقویت فناوری و ارائه خدمات نوین است.