نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در توئیتی نوشت که ارزیابی وزیر امور خارجه ایران از اقدام اروپایی‌ها «بسیار دقیق» است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در توئیتی به پیام توئیتری اخیر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان واکنش نشان داد.

«میخائیل اولیانوف» در پستی توئیتری نوشت که ارزیابی وزیر امور خارجه ایران از اقدام اروپایی‌ها «بسیار دقیق» است. 

عراقچی پیش از این در واکنش به اقدام اروپایی‌ها در پستی توئیتری نوشت: سه کشور اروپایی، به نمایندگی از اسرائیل و ایالات متحده، تصمیم گرفته‌اند به‌طور مغرضانه فشار بر مردم ایران را دنبال کنند. این اقدام نسنجیده—که ایران به‌شدت نسبت به آن هشدار داده است—غیراخلاقی، غیرموجه و غیرقانونی است.

وی در ادامه نوشت: اقدامات سه کشور اروپایی عملاً به نفع متجاوز و به ضرر قربانی است. این ایالات متحده بود، نه ایران، که در سال ۲۰۱۸ به‌صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌ها را بازگرداند. این اروپا بود، نه ایران، که نتوانست بهدتعهدات خود برای کاهش تأثیرات اقتصادی خروج آمریکا عمل کند. همچنین این اروپا بود، نه ایران، که نه‌تنها در روز انتقال (اکتبر ۲۰۲۳) به تعهدات خود عمل نکرد، بلکه تحریم‌های غیرقانونی جدیدی را بر صنعت هوانوردی غیرنظامی و حمل‌ونقل دریایی ایران اعمال کرد.

عراقچی افزود: همان‌طور که به‌صراحت بیان کرده‌ام، تصمیم سه کشور اروپایی تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر دیپلماسی خواهد داشت. این اقدام به‌شدت گفت‌و‌گو‌های جاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف خواهد کرد و همچنین ایران را وادار به واکنش مناسب می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: مسیر انتخاب‌شده توسط اروپا، اگر مهار نشود، پیامد‌های شدیدی برای اعتبار شورای امنیت سازمان ملل خواهد داشت. استفاده از سازوکار به‌اصطلاح اسنپ‌بک بدون رعایت روند قانونی یا مبنای حقوقی، نه‌تنها اعتماد به تصمیمات شورای امنیت را تضعیف می‌کند، بلکه صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که شورای امنیت—و جهان—گام پیش نهد و بگوید: "دیگر کافی است".

