سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اظهارات بی‌اساس پیرامون همکاری مسکو با تل‌آویو علیه ایران واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از «تاس»، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ضمن تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه مسکو برای حمله به ایران، اطلاعات نظامی را در اختیار اسرائیل قرار داده است، گفت: تلاش‌های بدخواهان (روابط ایران و روسیه) محکوم به شکست است.

وی در مورد برخی اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه روسیه قبل از حملات اخیر اسرائیل به ایران، اطلاعات نظامی را در اختیار اسرائیل قرار داده گفت: بدیهی است کسانی که این اخبار دروغ را منتشر کرده‌اند و در انتشار چنین اطلاعاتی افراط کرده‌اند، هم دشمن روسیه هستند و هم دشمن ایران؛ ضمناً ما شاهد انتشار این اخبار دروغین در غرب نیز هستیم.

زاخاروا گفت: چنین اطلاعات نادرستی به صورت دوره‌ای منتشر می‌شود و تهران باید چنین تلاش‌هایی را محکوم کند. ما قبلاً این ارزیابی اصولی را از سوی تهران دیده‌ایم. ما فکر می‌کنیم که اینگونه شایعات برای منحرف کردن همکاری استراتژیک و جامع بین ایران و روسیه از مسیر خود مطرح شده است و بعید نیست که یکی از اهداف آن بی‌اعتبار کردن حمایت قاطع روسیه از همسایه و دوست جنوبی خود در دفاع از حقوق مشروع و منافع ملی‌اش باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، رؤسای جمهور روسیه و ایران، در تماس تلفنی اخیر خود، تعهد کشور‌های خود را به «گسترش همکاری‌های دوجانبه» تکرار کردند.

اخیراً محمد صدر، معاون پیشین وزارت امور خارجه در دولت اصلاحات، گفت که ممکن است «روسیه اطلاعاتی درباره سامانه‌های پدافند هوایی ایران در اختیار اسرائیل قرار داده باشد».

منبع: مهر

