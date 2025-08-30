پارلمان ترکیه روز جمعه با صدور مصوبه‌ای تصمیم اسرائیل برای گسترش اشغال در غزه و ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم فلسطین را محکوم کرد و خواستار تعلیق عضویت صهیونیست‌ها در سازمان ملل متحد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، در جلسه‌ی فوق‌العاده پارلمان ترکیه به ریاست نعمان قورتولموش رئیس مجلس این کشور گفت: در مصوبه تعلیق عضویت تل‌آویو در سازمان ملل متحد سندی بسیار قوی است که موضع رسمی ترکیه را در برابر جهان نشان می‌دهد.

وی افزود که تمام روسای فراکسیون‌ها و معاونان آنان این یادداشت را امضا کرده‌اند و با انتشار آن در روزنامه رسمی، این مصوبه جایگاه یک سند سیاستی دولت را خواهد یافت.

بر اساس این مصوبه، اسرائیل طی دو سال اخیر سیاست‌های چند دهه‌ای خود شامل اشغال، الحاق و خشونت علیه فلسطینیان را به «نسل‌کشی آشکار» در غزه تبدیل کرده است.

در این سند تأکید شده که این اقدامات به کشته شدن نزدیک به ۷۰ هزار نفر ــ عمدتاً زنان و کودکان ــ و زخمی شدن بیش از ۱۵۰ هزار نفر منجر شده و همچنین موجب تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی شده است.

مصوبه پارلمان ترکیه همچنین تصریح کرده که اسرائیل به طور عمد مردم غزه را به فقر و قحطی کشانده است؛ موضوعی که در گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهاد‌های بین‌المللی نیز تأیید شده است.

این سند خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل و همه نهاد‌های بین‌المللی تا زمان توقف سیاست‌های نسل‌کشی در غزه شد و بر لزوم محاکمه مسئولان اسرائیلی در دادگاه‌های بین‌المللی به علت جنایات جنگی و نسل‌کشی تأکید کرده است.

پارلمان ترکیه همچنین حمایت خود را از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرز‌های ۱۹۶۷ به‌عنوان تنها راه دستیابی به صلح عادلانه و پایدار اعلام کرد و از پارلمان‌های جهان خواست روابط نظامی و تجاری با اسرائیل را قطع کنند، برای شکستن محاصره مردم فلسطین اقدام فوری انجام دهند و روند به‌رسمیت شناختن بین‌المللی کشور فلسطین را تقویت کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: پارلمان ترکیه ، تل‌آویو ، رژیم صهیونیستی ، سازمان ملل متحد
خبرهای مرتبط
عقب‌نشینی خفت‌بار صهیونیست‌ها از محله زیتون غزه پس از مفقود شدن چهار نظامی
تقدیر و تمجید حماس از عملیات جدید القسام در نوار غزه
حماس: اسرائیل بهای اشغال غزه را با خون نظامیان خود خواهد پرداخت
استقبال حماس از تصمیم ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم اسرائیل
حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش روسیه به اظهارات بی‌اساس درباره همکاری با تل‌آویو علیه ایران
سفر نادر پوتین به چین؛ از دیدار با رهبران ایران، هند و ترکیه تا امضای قرارداد‌های انرژی
هشدار سرهنگ صهیونیستی درباره بازیابی قدرت حزب‌الله
بن گویر: ترکیه همان حماس است
تکذیب گزارش تخلیه کامل بغداد توسط نیرو‌های آمریکایی
پایان رویای پیروزی کامل؛ زلنسکی از غرب کمک جدی‌تری خواست
استقبال حماس از تصمیم ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم اسرائیل
حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
اولیانوف: ارزیابی عراقچی از اقدام اروپایی‌ها «بسیار دقیق» است
واژگونی قایق مهاجران در غرب آفریقا و کشته شدن نزدیک به ۷۰ نفر
آخرین اخبار
رفتار ترامپ چین و هند را به هم نزدیک می‌کند
فارن پالیسی: توافق آذربایجان و ارمنستان معادلات منطقه را تغییر خواهد داد!
اکونومیست: چین به قدرتی در عرصه نوآوری تبدیل شده است
هشدار کابل به اسلام‌آباد درباره نقض حریم هوایی افغانستان
عقب‌نشینی خفت‌بار صهیونیست‌ها از محله زیتون غزه پس از مفقود شدن چهار نظامی
روسیه تلاش تروئیکا برای فعال سازی اسنپ بک را غیر قابل توجیه دانست
هشدار ونزوئلا به آمریکا درباره تبعات حمله نظامی: پاسخ قاطع خواهیم داد
تقدیر و تمجید حماس از عملیات جدید القسام در نوار غزه
مادورو: آماده دفاع از حاکمیت ونزوئلا هستیم
دادگاه استیناف تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد
یک کاروان نظامی اسرائیلی از جولان وارد خاک سوریه شد
کاخ سفید: ترامپ به تلاش برای دیدار میان پوتین و زلنسکی ادامه می‌دهد
آنکارا خواستار تعلیق عضویت تل‌آویو در سازمان ملل متحد شد
واکنش روسیه به اظهارات بی‌اساس درباره همکاری با تل‌آویو علیه ایران
محمود عباس: لغو روادید فلسطینی‌ها نقض قوانین بین‌المللی است
مجارستان: اروپا نتوانست روسیه را «مهار» کند
اولیانوف: ارزیابی عراقچی از اقدام اروپایی‌ها «بسیار دقیق» است
نگرانی از جان رئیس ستاد ارتش و واکنش ارتش اسرائیل
واژگونی قایق مهاجران در غرب آفریقا و کشته شدن نزدیک به ۷۰ نفر
مسیر زمینی ترکیه به سوریه پس از ۱۳ سال دوباره باز شد
حماس: اسرائیل بهای اشغال غزه را با خون نظامیان خود خواهد پرداخت
مکرون: اگر پوتین با زلنسکی دیدار نکند، ترامپ فریب خورده است
آمریکا روادید برخی مقامات فلسطینی را لغو کرد
تکذیب گزارش تخلیه کامل بغداد توسط نیرو‌های آمریکایی
هشدار سرهنگ صهیونیستی درباره بازیابی قدرت حزب‌الله
پایان رویای پیروزی کامل؛ زلنسکی از غرب کمک جدی‌تری خواست
سفارت روسیه در ایران: انتشار اخبار ضد روابط تهران و مسکو هدفمند است
حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
بن گویر: ترکیه همان حماس است
استقبال حماس از تصمیم ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم اسرائیل