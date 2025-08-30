هشدار ونزوئلا به آمریکا درباره تبعات حمله نظامی: پاسخ قاطع خواهیم داد

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از تارنمای لاتین تایمز، رودریگز جمعه گفت: کسانی که به تهاجم نظامی به ونزوئلا فکر میکنند باید بدانند که این اقدام برای آنها بسیار بد خواهد شد و ما کابوس آنها خواهیم شد. جنگطلبان آمریکا آرام باشید.
معاون رئیس جمهور ونزوئلا تصریح کرد: فاشستها در راستای اقدامات آمریکا قصد دارند بر منابع ثروت ونزوئلا مسلط شوند.
تنشها میان آمریکا و ونزوئلا شدت گرفته و واشنگتن با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر سه ناو و بیش از چهار هزار تفنگدار نیروی دریایی را به نزدیکی سواحل ونزوئلا فرستاد.
یک منبع آمریکایی سهشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد ۲ کشتی جنگی دیگر به آبهای دریای کارائیب بفرستد.
دولت ونزوئلا پس از اعزام سه ناوشکن آمریکایی به نزدیکی آبهای این کشور کشتیهای جنگی و پهپادهایش را یرای گشتزنی عازم مناطق ساحلی کرد.
واشنگتن همچنین اخیراً جایزه خود برای دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بهاتهام مواد مخدر را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار رسانده است.
آمریکا مادورو و «دیوسدادو کابلو» وزیر کشور ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر و هدایت گروه «د لوس سولس» (کارتل خورشید) متهم کرده که واشنگتن آن را یک سازمان تروریستی معرفی کرده است.
مادورو آمریکا را به تلاش برای تغییر رژیم متهم کرده و به دنبال جذب هزاران شبهنظامی بوده است. رئیس جمهوری ونزوئلا هفته جاری اعلام کرد که در پاسخ به «تهدیدهای» آمریکا، چهار میلیون و پانصد هزار شبه نظامی را در سراسر ونزوئلا مستقر خواهد کرد.
منبع: ایرنا