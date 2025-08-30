هشدار ونزوئلا به آمریکا درباره تبعات حمله نظامی: پاسخ قاطع خواهیم داد

«دلسی رودریگز» معاون رئیس جمهور ونزوئلا به آمریکا هشدار داد که هر گونه «تهاجم نظامی» به این کشور آمریکای لاتین با مقاومت شدید مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از تارنمای لاتین تایمز، رودریگز جمعه گفت: کسانی که به تهاجم نظامی به ونزوئلا فکر می‌کنند باید بدانند که این اقدام برای آنها بسیار بد خواهد شد و ما کابوس آنها خواهیم شد. جنگ‌طلبان آمریکا آرام باشید.

معاون رئیس جمهور ونزوئلا تصریح کرد: فاشست‌ها در راستای اقدامات آمریکا قصد دارند بر منابع ثروت ونزوئلا مسلط شوند.

تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا شدت گرفته و واشنگتن با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر سه ناو و بیش از چهار هزار تفنگدار نیروی دریایی را به نزدیکی سواحل ونزوئلا فرستاد.

یک منبع آمریکایی سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد ۲ کشتی جنگی دیگر به آب‌های دریای کارائیب بفرستد.

دولت ونزوئلا پس از اعزام سه ناوشکن آمریکایی به نزدیکی آب‌های این کشور کشتی‌های جنگی و پهپادهایش را یرای گشتزنی عازم مناطق ساحلی کرد.

واشنگتن همچنین اخیراً جایزه خود برای دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به‌اتهام مواد مخدر را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار رسانده است.

آمریکا مادورو و «دیوسدادو کابلو» وزیر کشور ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر و هدایت گروه «د لوس سولس» (کارتل خورشید) متهم کرده که واشنگتن آن را یک سازمان تروریستی معرفی کرده است.

مادورو آمریکا را به تلاش برای تغییر رژیم متهم کرده و به دنبال جذب هزاران شبه‌نظامی بوده است. رئیس جمهوری ونزوئلا هفته جاری اعلام کرد که در پاسخ به «تهدیدهای» آمریکا، چهار میلیون و پانصد هزار شبه نظامی را در سراسر ونزوئلا مستقر خواهد کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ونزوئلا ، کشتی جنگی ، ترامپ ، کاخ سفید
