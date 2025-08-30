روسیه تلاش تروئیکا برای فعال سازی اسنپ بک را غیر قابل توجیه دانست

باشگاه خبرنگاران جوان - اولیانوف بامداد شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به نظر میرسد که فعالسازی سازوکار اسنپبک (مکانیسم ماشه) برخی کشورهای عضو را نگران کرده است.
وی افزود: بهترین راه برای خروج از این وضعیت این است که تروئیکای اروپایی ابلاغیه خود به رئیس شورای امنیت سازمان ملل را در مورد تلاش غیرضروری و غیرقابل توجیه بازگرداندن تحریمها علیه ایران که ۱۰ سال پیش برداشته شد، باطل کنند.
سه کشور اروپایی عضو برجام که تاکنون به تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای با ایران موسوم به برجام عمل نکردهاند، پنجشنبه «ابلاغیه» فعالسازی مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمها را به شورای امنیت ارسال کردند.
سه کشور اروپایی عضو برجام شامل انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کردند در طول ۳۰ روز آینده آماده مذاکره با جمهوری اسلامی ایران درباره توافق هستهای هستند که میتواند روند بازگشت تحریمها را متوقف کند.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بلافاصله در نامهای به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل پیرامون برداشت ناصواب تروئیکا از سازوکار حلوفصل اختلافات مندرج در برجام و موضوعات مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: از تمامی اعضای شورای امنیت میخواهیم تا دست رد به دغلکاریهای سیاسی ناروا زده و نسبت به صیانت از یکپارچگی حقوق بینالملل و مرجعیت شورای امنیت اهتمام ورزند. مسیر پیش رو در احترام متقابل نه در اجبار.
عراقچی تصریح کرد: چنین رفتاری به هیچوجه نمیتواند با استناد به اقدامات جبرانی کاملاً مشروع و قانونی جمهوری اسلامی ایران که بهصورت تدریجی و متناسب، و در کمال انطباق با رویهها و حقوق مقرر در برجام اجرا گردید، توجیه گردد. با اینحال، نامه تروئیکا بهگونهای طنزآمیز، ناخواسته دو خلل اساسی در استدلال تروئیکا برای تلاش احتمالی در توسل به آنچه بهاصطلاح «بازگشت خودکار تحریمها» خوانده میشود، آشکار میسازد.
منبع: ایرنا