باشگاه خبرنگاران جوان - سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، درباره وضعیت تصادفات جادهای در روزهای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: ما در زمان تجاوز رژیم جعلی صهیونیستی، در حوزه تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی در آمار تصادفات را شاهد بودیم. تحلیل این موضوع، ما را به سه نکته روشن میرساند. نخست اینکه همواره دغدغه ما پایین بودن درک خطر در میان مردم ایران بود، اما در این مدت مشاهده کردیم که درک خطر به سطح مطلوبی رسیده و رفتارها بسیار منطقیتر شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اصلی تصادفات، عدم احساس مسئولیت فردی و اجتماعی است. فردی که مرتکب تخلف رانندگی میشود در واقع از مسئولیتپذیری فاصله گرفته است، اما در این مدت شاهد ارتقای جدی این حس در میان مردم بودیم. همچنین انسجام اجتماعی و گذشتی که در رفتارهای روزمره و حتی رانندگی مردم مشاهده کردیم، موجب شد کاهش تصادفات رقم بخورد. این تجربه میتواند به عنوان یک الگوی مناسب برای ارتقای زیست اجتماعی در همه ایام مورد توجه قرار گیرد.
سردار حسینی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تردد موتورسیکلتها اشاره کرد و گفت: طرحی تحت عنوان «بازتسجیل یا شناسنامهدار کردن» موتورسیکلتها را در دستور کار داریم که به دلیل شرایط جنگی که پیش آمد به تعویق افتاد. اکنون یکی از مسائل جدی ما نامشخص بودن مالکیت موتورسیکلتهاست، چرا که بسیاری از این وسایل نقلیه چندین بار خرید و فروش شدهاند، اما هیچ سابقهای در سامانه شمارهگذاری ثبت نشده است. تلاش ما این است که این طرح در بازه زمانی مشخص و ترجیحاً تا پایان سال جاری اجرایی شود تا کنترلها دقیقتر و شفافتر انجام گیرد.
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین درباره پلتفرمهای حملونقل اینترنتی، تصریح کرد: کار مشترکی میان مجموعه فراجا و سایر نهادها در حال انجام است تا مسئولیتهای حقوقی این پلتفرمها به طور مشخص تعیین شود. پلتفرمها؛ زمانی که راننده یا وسیله نقلیهای را به کار میگیرند، باید نسبت به وضعیت بیمه، ایمنی و تجهیزات ایمنی مانند کلاه ایمنی مسئول باشند. تاکنون این شرکتها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردهاند، اما ما مصمم هستیم این مسئولیتپذیری الزامآور شود و در همین زمینه جلسات و مکاتباتی انجام شده است.
منبع: ایسنا