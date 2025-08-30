باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - قلیزاده فرماندار خوسف با حضور در برنامه دروازه دولت صدا و سیمای استان گفت: فرمانداری خوسف در هفته دولت امسال با رویکردی هدفمند، ۸۵ پروژه مختلف را در این شهرستان به بهرهبرداری رسانده و کلنگ زنی می کند که از این تعداد ۸۴ طرح به اتمام رسیده و یک مورد کلنگزنی شامل مدرسه شش کلاسه است؛ این طرحها با اعتباری بالغ بر ۶۵۳ میلیارد تومان، تحولات چشمگیری را در بخشهای زیرساختی و اقتصادی خوسف رقم خواهند زد.
او افزود: از مجموع طرحهای هفته دولت، ۶۳ پروژه عمرانی و ۱۷ پروژه سرمایهگذاری است؛ در این میان، کشتارگاه گوشت خوسف به عنوان یکی از مهمترین طرحها خودنمایی میکند؛ همچنین، فاز اول خیابان شهرک صنعتی شهید رحمانی، که سالها ناتمام مانده بود، با بیش از ۲۹ میلیارد تومان اعتبار به بهرهبرداری میرسد.
قلی زاده بیان کرد: در این هفته شاهد افتتاح کارخانه تولید مقوای بهداشتی از ضایعات کاغذ، طرحهای گسترده آبرسانی، گازرسانی به یک روستا و ۹ واحد صنعتی، احیا و مرمت ۵۱ قنات و اجرای ۲۸ کیلومتر لولهگذاری شبکه کشاورزی هستیم که هر کدام به نوبه خود نقش مهمی در توسعه پایدار شهرستان ایفا میکنند.
فرماندار شهرستان خوسف ادامه داد: خوسف با داشتن بیشترین ذخایر معدنی و بیشترین تعداد معادن پس از طبس در استان، چهار معدن طلا دارد که ۳ معدن با اشتغال ۲۰۰ نفر در هر کدام فعال بوده و چهارمین معدن نیز به زودی با اشتغال ۴۰۰ نفر افتتاح خواهد شد؛ معدن قلعه زری نیز مجهز به یکی از پیشرفتهترین و بهترین آزمایشگاه استان است.
او عنوان کرد: علاوه بر این خوسف ظرفیت عظیمی در تولید انرژی خورشیدی دارد؛ با تولید ۱۸ مگاوات برق از ۷۶ نیروگاه خورشیدی، این شهرستان مصرف روزانه خود که ۱۸ مگاوات است را تأمین میکند؛ تا پایان سال ۳۵ مگاوات به شبکه تولید برق افزوده و تا سال آینده ظرفیت تولید به ۹۰ مگاوات خواهد رسید؛ این هفته نیز کلنگزنی نیروگاه ۵۰ مگاواتی صورت میگیرد و چندین نیروگاه دیگر نیز اخیراً به بهرهبرداری رسیده است؛ شهرک نیروگاه خورشیدی نیز جدای از این ظرفیتها با ۶۰ هکتار زمین، بیش از ۳۰ مگاوات برق تولید میکند.
قلی زاده تصریح کرد: خوسف ۹۰ درصد تولید عناب کشور را به خود اختصاص داده و امسال جشنواره استانی عناب در ۱۱ شهریور برگزار میشود؛ همچنین، پنبه مله (پنبه رنگی) این شهرستان به ثبت ملی رسیده و با برگزاری جشنوارهای برای آن، کشاورزان به کشت بیشتر این محصول ترغیب میشوند؛ گل نرگس نیز از دیگر ظرفیتهای کشاورزی خوسف است؛ روستای خور نیز با کارگاههای متعدد صنایع دستی و گوهرسنگی، به مرکزی برای عرضه محصولات بومی تبدیل شده است.
فرماندار شهرستان خوسف اظهار کرد: خوسف با جذب بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در حوزههای مختلف، رتبه اول استان را دارد؛ به زودی نیز سرمایهگذار جدیدی با ۲۳ میلیون دلار در بخش چدن وارد این شهرستان خواهد شد.