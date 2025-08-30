باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر علی سیف فرماندار شهرستان چگنی امروز گفت: جنگل ها، سراب ها، پل‌ها و غار‌های این شهرستان قابلیت شاخصی در عرصه گردشگری دارند.

سیف افزود: سالانه تولید بیش از یک میلیون تن سنگ نرگسه که فقط خاص چگنی بوده که تولید می‌شود.

وی بیان کرد: برنج ویسیان یک برند معتبر در کشور است و به استان‌های دیگر صادر می‌شود.

فرماندار شهرستان چگنی اظهار کرد: نجات بخشی پل کشکان بسیار مهم و یکی از پایه‌های آن در سیل ۹۸ تخریب شده است و برنامه ریزی‌هایی جهت نجات پل انجام شده است.

سیف تأکید کرد: ۳۲ رودخانه اصلی در کشور وجود دارد که رودخانه کشکان یکی از آن‌ها است و حق آبه‌های مربوط به چگنی در نظر گرفته شود.

وی گفت: کاهش ۹۸ درصدی آتش سوزی در چگنی نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

فرماندار شهرستان چگنی افزود: ۱۰۷ پروژه عمرانی در هفته دولت با اعتبار ۱۷۲ میلیارد تومان افتتاح می‌شوند.