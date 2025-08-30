فرماندار شهرستان چگنی گفت: نجات بخشی پل کشکان بسیار مهم و یکی از پایه‌های آن در سیل ۹۸ تخریب شده است و برنامه ریزی‌هایی جهت نجات پل انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر علی سیف فرماندار شهرستان چگنی امروز گفت: جنگل ها، سراب ها، پل‌ها و غار‌های این شهرستان قابلیت شاخصی در عرصه گردشگری دارند.

سیف افزود: سالانه تولید بیش از یک میلیون تن سنگ نرگسه که فقط خاص چگنی بوده که تولید می‌شود.

وی بیان کرد: برنج ویسیان یک برند معتبر در کشور است و به استان‌های دیگر صادر می‌شود.

فرماندار شهرستان چگنی اظهار کرد: نجات بخشی پل کشکان بسیار مهم و یکی از پایه‌های آن در سیل ۹۸ تخریب شده است و برنامه ریزی‌هایی جهت نجات پل انجام شده است.

سیف تأکید کرد: ۳۲ رودخانه اصلی در کشور وجود دارد که رودخانه کشکان یکی از آن‌ها است و حق آبه‌های مربوط به چگنی در نظر گرفته شود.

وی گفت: کاهش ۹۸ درصدی آتش سوزی در چگنی نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

فرماندار شهرستان چگنی افزود: ۱۰۷ پروژه عمرانی در هفته دولت با اعتبار ۱۷۲ میلیارد تومان افتتاح می‌شوند.

برچسب ها: پل کشکان ، گردشگری ، لرستان
خبرهای مرتبط
بی‌اعتنایی آقای مدیر کل به تخریب یک اثر تاریخی + فیلم
مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان :
عملیات مرمت پل تاریخی کشکان به اتمام رسید
مکان‌های تاریخی ایران/
معرفی پل کشکان خرم آباد + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی فاضلاب در قلب طبیعت؛ وقتی گهر هم نفس کم می‌آورد
از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان
زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان
پرواز لک‌لک‌ها در بدرقه ماه نو
کالاهای خاک‌خورده در انبارها، سرمایه‌های تازه اقتصاد لرستان شدند
دلفان؛ زنبورستان طلایی ایران با برداشت یک‌هزار تن عسل در سال
از خوشه‌های زرین تا ارزآوری؛ آینده صادرات گندم لرستان
۷۷ درصد خانه‌های روستایی لرستان ایمن شدند
پناهگاه شهرداری؛ مقصد سگ‌های بی‌صاحب خرم‌آباد
فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی؛ تحقق ۳۳۰ پروژه خرم آباد با تزریق ۴۷ هزار میلیارد تومان
آخرین اخبار
پایان مدارس کانکسی در لرستان؛ ۳۴۷ کلاس درس جدید تا مهرماه تحویل داده می‌شود
چراغ‌های خاموش، خطر‌های روشن؛ ضعف روشنایی در محور‌های لرستان
فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی؛ تحقق ۳۳۰ پروژه خرم آباد با تزریق ۴۷ هزار میلیارد تومان
زیرساخت‌های لرستان؛ از وعده‌های نیمه‌تمام تا اعتبارات تازه کارگزاری‌ها
شرکت‌های پشتیبان، حلقه مفقوده مشاغل خانگی در لرستان
از خوشه‌های زرین تا ارزآوری؛ آینده صادرات گندم لرستان
۷۷ درصد خانه‌های روستایی لرستان ایمن شدند
دلفان؛ زنبورستان طلایی ایران با برداشت یک‌هزار تن عسل در سال
پناهگاه شهرداری؛ مقصد سگ‌های بی‌صاحب خرم‌آباد
کالاهای خاک‌خورده در انبارها، سرمایه‌های تازه اقتصاد لرستان شدند
پرواز لک‌لک‌ها در بدرقه ماه نو
از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان
زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان
آلودگی فاضلاب در قلب طبیعت؛ وقتی گهر هم نفس کم می‌آورد
افتتاح خط ۳۰ اینچ نفت ترش؛ توسعه انرژی در لرستان به مرحله جدید رسید
طبیعت لرستان آماده استقبال از گردشگران بومی و خارجی
ماهوردشت لرستان مقصد نوین گردشگران
بازگشت «کیوار» به خط تولید؛ جان تازه‌ای برای صنعت لبنیات لرستان
وعده‌های ناتمام پرداخت تسهیلات در گذر ۶ سال بعد از سیل ۹۸
ساخت نخستین کارخانه تولید کود کلات کشور در لرستان
لرستان، قطب بی‌رقیب گردوی ایران
لرستان دروازه تازه صادرات صنایع دستی ایران
روند کند بازسازی جاده‌ها پس از سیل ۱۳۹۸ در لرستان
سومین نیروگاه خورشیدی شرکت نفت در لرستان عملیاتی شد
کمبود زیرساخت‌ها؛ مانع اقامت گردشگران در لرستان
پرورش ماهیان زینتی؛ از بروجرد به بازارهای جهانی
افزایش چشمگیر حمایت‌های مالی از مددجویان لرستان
افتتاح دو خط از کمربندی دورود پس از ۱۲ سال در دهه فجر؛ گامی مهم در بهبود ترافیک شهری