شهیدان رجایی و باهنر؛ نماد خدمت و حکمرانی انقلابی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت السلام و المسلمین طاهری در نشست دورهای این نهاد که به میزبانی سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد با اشاره به شرایط اخیر کشور گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، دستهایی در کار است تا جامعه را دچار دو قطبیهای متعدد از جمله حجاب و بیحجاب، یا اصلاحطلب و اصولگرا کنند.
او گفت: در حالیکه اروپاییها خباثت خود را تحت عنوان فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ملت و نظام دو چندان کردهاند و سعی دارند با فشار حداکثری، به خیال خام خود ملت ایران را وادار به پذیرش شکست و گردن کجی در برابر اربابان آدم کش دنیا نمایند، این دو قطبیسازیها از سوی جریانهای داخلی بزرگترین خطر برای کشور و مردم است.
طاهری ادامه داد: کوبش به طبل دوقطبی سازی جامعه در حالی است که مردم شجاع و بصیر ایران در خطرناکترین جنگ ترکیبی تاریخ معاصر نشان دادند که راست و چپ و خاکستری، بی حجاب و با حجاب، اصلاح طلب و اصولگرا، منتقد و حتی خارج نشین، همه پشت کشور و نیروهای مسلح غیور و شجاع خود تحت رهبری حکیمانه رهبر آگاه و مدبر حضرت امام خامنهای مدظله العالی هستند و کوچکترین فرصتی برای سوء استفاده از سوی دشمن ندادند و بی تردید همین عظمت روحی ملت ایران باعث قوت قلب نیروهای مسلح و مبارزه تا آخرین لحظه با قدرتهای برتر نظامی جهان و زدن ضربهی آخر به آنها شد.
او تأکید کرد: جامعه روحانیت به همه به ویژه آنها که خود را دلسوز نظام و اسلام میدانند توصیه میکند که امروز بیش از زمان جنگ به حفظ این وحدت احتیاج است و به صراحت عرض میکنم که هر ندایی حتی با رنگ و بوی مذهبی و انقلابی و در ظاهر دلسوزانه که باعث تشدید اختلاف شود، صدای شیطان است و تکلیف ما است که نیروهای انقلابی را هوشیار کنیم تا وضعیت کشور را درک کنند و با سطحی نگری خود به این اتحاد مقدس تیشه نزنند.
تولیت آستان مقدس حضرت سید علاء الدین حسین علیه السلام با اشاره به تکلیف روحانیون در این زمینه اظهار داشت: «روحانیت وظیفه دارد که اخبار و توئیتهایی که در فضای مجازی و با نیت تکه تکه کردن جامعه و به نام دین و نظام و رهبری منتشر میشود را رصد کرده و واکنش نشان دهد و اجازه ندهد که سودجویان مغرض یا غافلین بی بصیرت با رنگ و لعاب دینی و انقلابی یا روشنفکری افکار جامعه را به سمت دو قطبی سازی مهندسی کنند.
حجتالاسلام طاهری بار دیگر به موضوع بی حجابی بعنوان یکی از دلایل دوقطبی سازی جامعه پرداخت و گفت: «واقعیت جامعه این نیست که برخی افراد در فضای مجازی القاء و سیاه نمایی میکنند. چرا حضور پرشکوه زنان باحجاب در مراسم راهپیمایی اربعین، راهپیمایی ۲۲ بهمن ومراسم تشییع شهدا را معیار نمیگیرند؟ چرا فکر میکنند که بی حجابی عدهی از دختران به آنها مجوز پاره پاره کردن کشور و جامعه را میدهد؟ چرا این افراد که خود را دارای دغدغه میدانند به جای سیاه نمایی و ریختن آب به آسیاب دشمنی که آمادهی حمله به کشور است، به فعالیت فرهنگی و اعتقادی نمیپردازند و با رفتار صالح و اخلاق نیکو و نمایش عظمت اسلام و کرامت اهل بیت علیهم السلام، سبب جذب جوانان نمیشوند؟
مسئول مدرسه علمیه محمودیه ادامه داد: وظیفه سازمان تبلیغات تنها جمع کردن نوجوانان خاص و با دیدگاه مذهبی و اجرای برنامههای مختلف اعتقادی نیست، بلکه باید همین دختران بیحجاب و جوانان با ظاهر متفاوت و شلوار پاره را جذب کند. هنر تبلیغات اسلامی جذب کردن است تا میدان به دست افرادی که فهم درستی از دین و تبلیغات اسلامی ندارند، اما هیاهوی زیادی دارند نیوفتد. مگر ما از کلیساهای غرب ناتوانتریم که آنها حتی بچههای سرراهی را جذب میکنند؟ برخورد سلبی آخرین مرحله و مربوط به افرادی است که به عنوان سرباز دشمن و به صورت هدفمند در حال ترویج فساد در جامعه هستند، برای جوان و نوجوان مسلمان ایرانی باید کار تبلیغی و فرهنگی اولویت باشد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به آسیبهای وارده از سوی بعضی از مداحان به حوزه دین گفت: نباید عدهای تنها با هیاهو و بدون سواد دینی، جلسات مذهبی را اداره کنند و دستمزدهای گزاف بگیرند. مداحان باید آموزش ببینند، مقتل بخوانند و به منابع معتبر تکیه کنند، نه اینکه سخنانی بگویند که در هیچ کتابی نیامده و منبع درستی ندارد. مداح باید قبل از همه عارف به مقام اهل بیت علیهم السلام و تاریخ صحیح وقایع باشد. مداح بی سواد برای دین خطرناک است و سازمان تبلیغات باید در این حوزه برنامه ریزی و نظارت جدی داشته باشد.
تولیت آستان مقدس حضرت سید علاء الدین حسین علیه السلام ضمن تبریک مجدد انتصاب حجت الاسلام و المسلمین ولدان به عنوان مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی فارس با یادآوری خدمات ارزندهی حجت السلام و المسلمین قانع، بر استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی مدیرکل سابق و همچنین مدیران سابق این نهاد اثرگذار تأکید کرد و گفت: «شخصیت علمی و ارزشمند آقای قانع نباید فراموش شود و شایسته است در عرصههای مختلف استان همچنان از توانمندیهای ایشان بهره برده شود، چون عرصهی فرهنگی و تبلیغی استان در زمان مدیریت ایشان تاثیرات سازندهای را شاهد بود و تجربیات این روحانی فاضل و دیگر چهرههای علمی و فرهنگی استان میتواند بر سرعت پیشرفت سازمان در دورهی جدید بیافزاید.
حجتالاسلام طاهری در پایان بیانات خود با گرامیداشت هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و افزود: «این دو شهید بزرگ، پیرو خط امام (ره)، نماد روحیه خدمتگزاری و صداقت در مدیریت بودند و عیار حکمرانی جمهوری اسلامی در زمان آنها تبلور عینی یافت و همگان معنای دولت انقلابی را درک کردند. در زمان حاضر نیز اگر دولتها روحیه شهید رجایی و شهید باهنر را سرلوحه کار خود قرار میدادند، پیشرفت کشور بسیار بیشتر از امروز بود و بویژه شخصیت بزرگ شهید باهنر تاثیرات عمیقی بر آموزش و پرورش بر جای گذاشت که امیدواریم آموزش و پرورش از نگاه بلند این شهیدان و نیز شهید رئیسی که حقیقتا شهید خدمت بود به خوبی بهرهمند شود.