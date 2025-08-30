باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی بخشی با اشاره به سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع و مستمر با سرقت‌های خرد و پاکسازی پاتوق‌های مجرمانه گفت: طرح مشترک مقابله با مواد مخدر و سرقت با حضور سید حسن استاد و علیرضا عسکری‌نژاد نمایندگان دادستانی، از ساعت ۱۲ شب تا ۵ بامداد به اجرا درآمد.

وی افزود: در این عملیات، تعداد ۲۰ نفر از سارقین سابقه‌دار و معتاد دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی به کمپ ماده ۱۶ انتقال یافتند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان داشت: در ادامه‌ اجرای این طرح، مأموران موفق به کشف ۳۰ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه، یک دستگاه موتورسیکلت و اقلام ریز سرقتی شدند که در این رابطه ۸ متهم دستگیر و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد.

وی همچنین به شناسایی ۳ منزل که به‌عنوان محل اسکان سارقین و معتادین و پاتوق مجرمانه مورد استفاده قرار می‌گرفت اشاره و اعلام کرد: با دستور قضایی برای مالکان آن ها پرونده تشکیل شد و ساکنان و همسایگان این منازل با حضور در صحنه، از اقدام دستگاه قضایی و انتظامی ابراز رضایت و قدردانی کردند.

مدعی العموم در استان کرمان تصریح کرد: محل‌هایی که برخی افراد معتاد در اراضی ملی اقدام به حصارکشی غیرقانونی و ایجاد پاتوق برای نگهداری اموال مسروقه کرده بودند، نیز شناسایی شد و با دستور مقام قضایی ضمن تشکیل پرونده مقرر شد این اماکن تخریب شود.

منبع: دادگستری کرمان