در علم روانشناسی هویت مردانگی تعریف خاص خود را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عباس جواهری، روان درمانگر در برنامه عصر خانواده از شبکه دوم سیما خلاصه ای از شخصیت و هویت مردانگی از دیدگاه روانشناسی صحبت کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

