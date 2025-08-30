دبیرکل سازمان همکاری شانگهای با اشاره به بهبود نسبی اقتصاد افغانستان، تأکید کرد این کشور همچنان با چالش‌های جدی در حوزه‌های اجتماعی، حقوق زنان و مبارزه با تروریسم روبرو است. وی همچنین بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دبیرکل سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که با وجود برخی بهبودهای اقتصادی، افغانستان همچنان با چالش‌های جدی در حوزه‌های اجتماعی، حقوق زنان و مبارزه با تروریسم روبه‌رو است. 

«نورلان یرمکبایف» دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در گفتگو با ریانووستی تأکید کرد که وضعیت افغانستان همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی کشورهای عضو این سازمان است.

وی افزود اگرچه اقتصاد افغانستان نشانه‌هایی از بهبود دارد، اما مشکلات جدی در زمینه‌های بشردوستانه و اجتماعی، به‌ویژه در حوزه حقوق زنان و مبارزه با تروریسم پابرجاست.

یرمکبایف گفت که میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای درباره مسائل افغانستان اجماع نظر وجود دارد و این سازمان اوضاع را به‌طور مستمر زیر نظر دارد.

 دبیرکل شانگهای همچنین خاطرنشان کرد که تمام کشورهای عضو این سازمان در حال حاضر با حکومت طالبان به صورت دوجانبه همکاری می‌کنند، اما در عین حال بر ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی و سیاسی در افغانستان تأکید دارند.

 این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نشست سران سازمان همکاری شانگهای قرار است از ۳۱ آگوست تا ۱ سپتامبر در شهر تیانجین چین برگزار شود؛ نشستی که نام طالبان در فهرست دعوت‌شدگان آن دیده نمی‌شود.

 سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی تأسیس شد. اعضای اصلی این سازمان شامل روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند. افغانستان و مغولستان در جایگاه عضو ناظر قرار دارند و شماری از کشورها مانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات به‌عنوان شریک گفتگو با این سازمان همکاری می‌کنند.

برچسب ها: سازمان همکاری شانگهای ، مبارزه با تروریسم ، حقوق زنان ، افغانستان
