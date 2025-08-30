ساخت نخستین کارخانه تولید کود کلات کشور در لرستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - طرح در مجموعه‌ای ۲۰۰۰ هکتاری با ظرفیت ترکیب فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری اجرا می‌شود؛ از جمله زیرساخت‌ها و باغ‌های کشاورزی که می‌توانند منطقه را به یک قطب گردشگری تبدیل کنند

تحقق این اهداف، با بهره‌مندی از جاذبه‌های میراث فرهنگی، دسترسی به فرودگاه و توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به رشد توسعه پایدار استان کمک خواهد کرد

صالحی امیری همزمان با آخرین روز هفته دولت در این آیین اظهار کرد: دولت وظیفه خود می‌داند از تمام توان برای توسعه استان و رفاه و معیشت مردم استفاده کند و حمایت از بخش خصوصی را محور فعالیت‌های خود قرار داده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده در این مجموعه صنعتی ۲ هزار هکتاری، افزود: این کارخانه‌ها نیاز داخلی کشور به کود‌های کلات و نیترات کلسیم را تامین می‌کنند و با برنامه‌ریزی منسجم و منابع پیش‌بینی شده، می‌توانند در توسعه لرستان نقش موثری داشته باشند.

وی همچنین به اهمیت پروژه‌های گردشگری و کشاورزی مجموعه اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و باغ‌های کشاورزی، می‌توانند یکی از قطب‌های گردشگری استان شوند و با دسترسی مناسب به فرودگاه و جاذبه‌های میراث فرهنگی، ظرفیت بالقوه استان را به فرصت‌های واقعی تبدیل کنند.

صالحی امیری ادامه داد: لرستان با بیش از پنج هزار اثر شناسایی شده و ۲ هزار و ۶۰۰ اثر ثبت ملی، یکی از قطب‌های مهم تمدنی کشور است و پروژه‌های صنعتی و گردشگری نقش مهمی در اشتغال، درآمدزایی و توسعه پایدار استان ایفا می‌کنند.

وی با تاکید بر حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل مسیر فعالیت‌های اقتصادی گفت: نشست‌های ماهیانه با سرمایه‌گذاران و تشکل‌های گردشگری برگزار می‌شود تا موانع برطرف و توسعه صنعت گردشگری و کشاورزی استان شتاب بیشتری پیدا کند.

پروژه‌ی کلیدی، نمادی از هم‌افزایی میان صنعت کشاورزی، گردشگری و زیرساخت‌های توسعه‌ای در لرستان است. ساخت نخستین کارخانه تولید کود کلات آهن در ایران، ضمن کاهش واردات، صادرات را نیز هدف قرار داده و به اشتغال‌زایی می‌انجامد. ترکیب فضاییِ صنعتی با گردشگری در این منطقه نشان از رویکردی هوشمندانه در استفاده از منابع دارد.