باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان خدمت، از جمله شهید رجایی، شهید باهنر، شهید بهشتی و رئیس‌جمهور شهید، هفته دولت را فرصتی برای بازخوانی مسیر خدمت، آسیب‌شناسی عملکرد‌ها و ارائه گزارش صادقانه به مردم دانست؛ امری که همواره مورد تأکید امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب بوده است.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به شرایط دشوار آغاز به کار دولت چهاردهم، از جمله شهادت رئیس‌جمهور، تحولات منطقه‌ای در سوریه، لبنان و غزه، و ناترازی‌های انرژی، تصریح کرد: دولت در شرایطی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفت که اداره امور با محدودیت‌های جدی منابع مواجه بود، اما با شجاعت، ناکارآمدی‌ها را آشکار کرد تا مسیر اصلاح و بهبود هموار شود.

امیری با اشاره به عملکرد اجرایی استان فارس در سال گذشته، از تحقق ۱۶۶۲ پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۶۶.۳ هزار میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در حوزه آبرسانی و رفع تنش‌های آبی استان بوده‌اند که با مدیریت صحیح، همدلی و تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارشناسان به ثمر نشسته‌اند.

او با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، خشکسالی و برداشت‌های غیرعلمی از منابع زیرزمینی، اظهار کرد: در حالی که برخی استان‌ها با بحران جدی آب مواجه هستند، استان فارس با وجود تنش آبی، در وضعیت بحرانی قرار ندارد. این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق و تلاش‌های مستمر مدیران توانمند حوزه آب استان است.

استاندار فارس از تلاش‌های مدیران حوزه آب استان فارس تقدیر کرد و گفت: هیچ‌گاه در طرح مسائل مردم با بن‌بست مواجه نشده‌ایم و این مدیران با برنامه‌ریزی دقیق، پاسخگو و پای کار بوده‌اند.

امیری اظهار کرد: این پروژه نتیجه همدلی، همراهی و مدیریت صحیح است و امروز با افتتاح تصفیه‌خانه آب شرب فیروزآباد، شاهد تحقق یکی از مطالبات مهم مردم منطقه هستیم.

استاندار فارس در ادامه از اجرای ۷۶ پروژه آبفای استان و ۵۰ پروژه آبفای شیراز خبر داد که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان، سهم قابل توجهی از پروژه‌های ملی را به خود اختصاص داده‌اند.

امیری یادآور شد: حدود دو همت پروژه در حوزه آبفای استان فارس در دست اجراست که نشان از اولویت‌گذاری دقیق در حوزه تأمین آب دارد.

استاندار فارس در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب، از مردم شریف استان خواست با صرفه‌جویی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صنعت و کشاورزی، در مسیر حفظ منابع آبی همراهی کنند و افزود: در شرایط فعلی، باید دست به آسمان باشیم و طلب باران رحمت کنیم، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مردم استان فارس نگران بحران آب نباشند؛ چرا که در حوزه آب شرب، با وجود چالش‌ها، مشکل خاصی نخواهیم داشت.

پروژه آب‌رسانی سد تنگاب به فیروزآباد شامل ۱۶ کیلومتر خط انتقال، تصفیه‌خانه، یک مخزن آب پاک، دو ایستگاه پمپاژ و برق‌رسانی است که با ارزش روز بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

منبع: استانداری فارس