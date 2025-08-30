پای رشته فیلمنامه نویسی به دانشگاه صداوسیما باز شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور- شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما با حضور در برنامه خبررسانه از جزئیات انتخاب رشته داوطلبان کنور سخن گفت: یک آرزوی قدیمی برای ایجاد رشته فیلمنامه نویسی بود. از سال ۱۳۶۵ حدود ۴۰ سال است که در دانشگاه ها به عنوان یک گرایش مطرح می‌شود و از سال چهارم، ۴ رشته دیگر وجود دارد. فیلمنامه نویسی فقط فیلمنامه سینمایی نیست و امروز با فیلمنامه سریال، انیمیشن و فیلم کوتاه را داریم که برای تلویزیون نیاز است و فقط فیلمنامه سینمایی نیست.

وی افزود: کسی که می‌خواهد فیلمنامه نویس باشد باید با ادبیات نمایشی کهن، ادبیات مقاومت، ادبیات دیگر کشورها و بسیاری از موارد دیگر برای غنی شدن ظرفیت فکری و نوشتاری نیاز است. لذا جمعی از فیلمنامه نویسان با مدیریت آقای نقاش‌زاده که سوابق حرفه‌ای دارند این رشته طراحی شد و سپس این رشته تصویب شد.

وی از ورود یک رشته جدید به دانشگاه صداوسیما خبر داد و گفت: امسال برای اولین بار دانشجویان‌رشته هنر می‌توانند رشته فیلمنامه نویسی را ببینند و انتخاب کنند.

اسفندیاری تاکید کرد: دانشگاه صداوسیما از قدیمی ترین دانشگاه‌های هنر و رسانه است. این دانشگاه حدود ۵۵ سال قدمت دارد و طی این پنج دهه هزاران نفر از چهره‌های شاخص تلویزیون و سینما را ترتیب کرده‌است. این امکان برای دانشجویان وجود دارد که در حین تحصیل تجربیات رشته خود را در محیط تخصصی و طبیعی داشته باشند. همچنین دوره کاروزی و کارآموزی برای دانشجویان فراهم است.

وی از جذب دانشجویان صداوسیما در سازمان صداوسیما گفت: به طور میانگین حدود ۸۰ درصد از دانشجویان صداوسیما در داخل سازمان جذب شدند. البته این امر تضمینی نیست و فعالیت علمی و عملی حائز اهمیت است. دوست نداریم دانشگاه محیط کارمندی داشته باشد، بلکه فعالیت پویا داشته باشد‌. آن ۲۰ درصد هم یا به تمایل خود یا دیگر موارد در بخش‌های خصوصی فعالیت می‌کنند.

وی از تجهیزات این دانشگاه بیان کرد: دانشگاه صداوسیما خوابگاه، امکانات ورزشی، استدیوها و تجهیزات فنی رادیویی و تلویزیونی که در هیچ دانشگاهی وجود ندارد، در حد لازم برای دانشجویان فراهم است. کسی که علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌های برنامه سازی تلویزیونی و کارگردانی از نظر سخت‌افزار و امکانات است چنین مواردی را در‌ دیگر دانشگاه‌ها‌ نخواهد داشت.

وی بیان کرد: در گذشته دانشگاه صداوسیما در رتبه بندی دانشگاه‌های وزارت علوم نبود اما بنظر بنده لازم بود که باشیم‌ و شاهد روند رشد دانشگاه بودیم.

وی با ابراز امیدواری گفت: امیدواریم رشته صدابرداری که یکی از نیازمندی‌های سازمان است را داشته باشیم. در حوزه ارتباطات رشته های جدیدی مانند دکتری فرهنگ و رسانه و دیگر موارد نیازها رفع شده است.