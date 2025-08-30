یمن شهادت نخست وزیر خود در حمله رژیم اسرائیل را تایید کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از گزارشها مبنی بر شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست وزیر یمن، جنبش انصارالله با انتشار بیانیهای این گزارش را تایید کرد.
گفته شده این سیاستمدار یمنی به همراه تعداد نامشخصی از وزرای کابینه خود حین برگزاری جلسهای در صنعا، پایتخت یمن به شهادت رسیده است.
ارتش رژیم اسرائیل روز پنجشنبه در حالی به صنعا حمله کرد که تنشها در منطقه رو به افزایش است. رژیم تروریستی اسرائیل در ماههای اخیر بارها مواضع انصارالله را هدف قرار داده است، زیرا این جنبش در همبستگی با مردم غزه، به کشتیهایی که حامل کالا برای این رژیم باشد، اجازه عبور از دریای سرخ را نمیدهد.
در همین حال، انصارالله بارها اعلام کرده که حملات تلآویو مانع حمایت از فلسطینیها نخواهد شد.
منبع: الجزیره