انصارالله: خون شهدا انگیزه ما برای ادامه مسیر خواهد بود

پس از تایید خبر ترور نخست وزیر یمن به دست صهیونیست‌ها، انصارالله تاکید کرد که خللی در اراده این جنبش برای حمایت از فلسطین به وجود نخواهد آمد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش انصارالله در بیانیه‌ای نسبت به شهادت نخست وزیر خود در حملات روز پنجشنبه رژیم اسرائیل واکنش نشان داد. 

این جنبش تاکید کرد که دولت یمن و نهاد‌های آن پس از ترور نخست وزیر و برخی اعضای کابینه، همچنان قادر به انجام وظایف خود هستند. 

ریاست جمهوری یمن در بیانیه خود گفت: «خون شهدای بزرگ انگیزه‌ای برای ادامه همین مسیر خواهد بود.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما به مردم بزرگ یمن، به فرزندان مردم مظلوم فلسطین، به همه فرزندان ملت خود و به همه آزادگان جهان تأکید می‌کنیم که به موضع اولیه خود در حمایت و کمک به فرزندان غزه، و ایجاد نیرو‌های مسلح و توسعه توانایی‌های آنها برای مقابله با همه چالش‌ها و خطرات ادامه می‌دهیم.»

ریاست‌جمهوری یمن عصر امروز اعلام کرد که در حملات روز پنجشنبه تل‌آویو به صنعا، نخست‌وزیر یمن، احمد غالب الرهوی، به شهادت رسیده است. گفته می‌شود او همراه با تعداد نامشخصی از وزرای کابینه خود هنگام برگزاری جلسه‌ای در پایتخت جان خود را از دست داده‌اند.

رژیم تروریستی اسرائیل در ماه‌های اخیر بار‌ها مواضع انصارالله را هدف قرار داده است، زیرا این جنبش در همبستگی با مردم غزه، به کشتی‌هایی که حامل کالا برای این رژیم باشد، اجازه عبور از دریای سرخ را نمی‌دهد.  در همین حال، انصارالله بار‌ها اعلام کرده که حملات تل‌آویو مانع حمایت از فلسطینی‌ها نخواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمایت از فلسطین ، حمله اسرائیل
خبرهای مرتبط
یمن شهادت نخست وزیر خود در حمله رژیم اسرائیل را تایید کرد
حمله اسرائیل به پایتخت یمن
میلیون‌ها یمنی در حمایت از غزه به خیابان‌ها آمدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هدف اسنپ‌بک؛ ایجاد نارضایتی عمومی و هراس اجتماعی
از برجام تا اسنپ‌بک؛ چرا تحلیل‌های ساده‌انگارانه کافی نیستند؟
کشتی جنگی آمریکا در راه کارائیب وارد کانال پاناما شد
قدردانی ونزوئلا از روسیه به خاطر حمایت از حاکمیت خود
رانش زمین و طوفان در کشمیر هند ۱۱ کشته بر جا گذاشت
اروپا: روسیه بدون پرداخت غرامت، دارایی‌های مسدود شده خود را پس نخواهد گرفت
چین: استقرار سامانه موشکی تایفون در ژاپن تهدیدی برای امنیت منطقه است
کیم با خانواده سربازان کشته شده در کورسک روسیه دیدار کرد
آمریکا پشتیبانی ۱۷۹.۱ میلیون دلاری از سامانه پاتریوت اوکراین را تصویب کرد
وزارت دفاع ژاپن به دنبال بودجه بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری است
آخرین اخبار
انصارالله: خون شهدا انگیزه ما برای ادامه مسیر خواهد بود
اتحادیه اروپا: ۳۰ روز فرصت برای حل‌وفصل دیپلماتیک با ایران داریم
یمن شهادت نخست وزیر خود در حمله رژیم اسرائیل را تایید کرد
تأکید چین بر حمایت از سازمان ملل و چندجانبه‌گرایی در آستانه اجلاس شانگهای
مخالفت اسپانیا با لغو روادید مقامات فلسطینی از سوی آمریکا
رئیس پیشین پارلمان اوکراین به ضرب گلوله کشته شد
انفجار خودرو در تل آویو
تسلط روسیه بر روستایی در شرق دونتسک
رئیس سابق شورای امنیت ملی اوکراین به ضرب گلوله کشته شد
بلژیک ۱۰۰ میلیون یورو برای تامین سلاح کی‌یف اختصاص می‌دهد
رئیس جمهور چین پیش از نشست سازمان همکاری شانگهای با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد
بازداشت قاچاقچیان انسان در نیمروز
هشدار دبیرکل سازمان شانگهای درباره چالش‌های جدی افغانستان در حوزه حقوق زنان و تروریسم
یک کشته در پی یورش خودرو به داخل جمعیت در فرانسه
رانش زمین و طوفان در کشمیر هند ۱۱ کشته بر جا گذاشت
فرانسه: آمریکا نباید مانع دسترسی فلسطینی‌ها به نشست سازمان ملل شود
وزارت دفاع ژاپن به دنبال بودجه بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری است
از برجام تا اسنپ‌بک؛ چرا تحلیل‌های ساده‌انگارانه کافی نیستند؟
اروپا: روسیه بدون پرداخت غرامت، دارایی‌های مسدود شده خود را پس نخواهد گرفت
تظاهرات در یونان در اعتراض به حمله اسرائیل به بیمارستانی در غزه
کشتی جنگی آمریکا در راه کارائیب وارد کانال پاناما شد
چین: استقرار سامانه موشکی تایفون در ژاپن تهدیدی برای امنیت منطقه است
آمریکا پشتیبانی ۱۷۹.۱ میلیون دلاری از سامانه پاتریوت اوکراین را تصویب کرد
قدردانی ونزوئلا از روسیه به خاطر حمایت از حاکمیت خود
هدف اسنپ‌بک؛ ایجاد نارضایتی عمومی و هراس اجتماعی
۳ کشته در اعتراضات اندونزی
ترامپ: با وجود حکم دادگاه تجدیدنظر تعرفه‌های گمرکی پابرجا خواهد ماند
کیم با خانواده سربازان کشته شده در کورسک روسیه دیدار کرد
پوتین: روابط روسیه و چین عاملی ثبات‌بخش در دنیاست
ترامپ اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند!