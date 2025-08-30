انصارالله: خون شهدا انگیزه ما برای ادامه مسیر خواهد بود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش انصارالله در بیانیهای نسبت به شهادت نخست وزیر خود در حملات روز پنجشنبه رژیم اسرائیل واکنش نشان داد.
این جنبش تاکید کرد که دولت یمن و نهادهای آن پس از ترور نخست وزیر و برخی اعضای کابینه، همچنان قادر به انجام وظایف خود هستند.
ریاست جمهوری یمن در بیانیه خود گفت: «خون شهدای بزرگ انگیزهای برای ادامه همین مسیر خواهد بود.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ما به مردم بزرگ یمن، به فرزندان مردم مظلوم فلسطین، به همه فرزندان ملت خود و به همه آزادگان جهان تأکید میکنیم که به موضع اولیه خود در حمایت و کمک به فرزندان غزه، و ایجاد نیروهای مسلح و توسعه تواناییهای آنها برای مقابله با همه چالشها و خطرات ادامه میدهیم.»
ریاستجمهوری یمن عصر امروز اعلام کرد که در حملات روز پنجشنبه تلآویو به صنعا، نخستوزیر یمن، احمد غالب الرهوی، به شهادت رسیده است. گفته میشود او همراه با تعداد نامشخصی از وزرای کابینه خود هنگام برگزاری جلسهای در پایتخت جان خود را از دست دادهاند.
رژیم تروریستی اسرائیل در ماههای اخیر بارها مواضع انصارالله را هدف قرار داده است، زیرا این جنبش در همبستگی با مردم غزه، به کشتیهایی که حامل کالا برای این رژیم باشد، اجازه عبور از دریای سرخ را نمیدهد. در همین حال، انصارالله بارها اعلام کرده که حملات تلآویو مانع حمایت از فلسطینیها نخواهد شد.
منبع: الجزیره