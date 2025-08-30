موافقت چین با حضور افغانستان در «سی پک»

اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، از موافقت اصولی چین برای گسترش کریدور اقتصادی چین–پاکستان (سی‌پک) به افغانستان خبر داد و گفت جزئیات این توافق در حال نهایی‌شدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در نشست خبری در اسلام‌آباد اعلام کرد که چین به طور اصولی با گسترش کریدور اقتصادی چین–پاکستان (سی‌پک) به افغانستان موافقت کرده است. این توافق در چارچوب گفت‌وگوهای سه‌جانبه بین پاکستان، افغانستان و چین حاصل شده و جزئیات آن در حال نهایی‌شدن است.

وی افزود که در این چارچوب، افغانستان به پروژه‌های ترانزیتی جدید از جمله راه‌آهن پاکستان–افغانستان–ازبکستان متصل خواهد شد. دار همچنین موضوع بازگشت پناهجویان افغان و مدیریت ترددهای مرزی را از دیگر محورهای مذاکرات سه‌جانبه عنوان کرد.

این اعلام پس از سفر هیئت‌های بلندپایه چین و پاکستان به ریاست وزیران خارجه این کشورها به کابل در ۲۹ مردادماه برای شرکت در نشست سه‌جانبه با مقامات طالبان صورت گرفت. پیش از این، طالبان نیز تأیید کرده بود که در این نشست درباره گسترش کریدور اقتصادی سی‌پک به افغانستان، احداث خطوط ریلی و تقویت روابط تجاری منطقه‌ای شده است.

کریدور اقتصادی چین–پاکستان (سی‌پک) مجموعه‌ای از پروژه‌های زیربنایی است که با سرمایه‌گذاری چین در پاکستان در حال اجراست. ارزش اولیه این پروژه از ۴۶ میلیارد دلار به ۶۲ میلیارد دلار افزایش یافته و هدف آن ایجاد شبکه ارتباطی منطقه‌ای برای گسترش پیوندهای بین کشورهاست.

برچسب ها: سی پک ، تجارت با افغانستان ، اقتصاد افغانستان
خبرهای مرتبط
پاکستان:
سی پک اقتصاد افغانستان را متحول خواهد کرد
دادوستد یک و نیم میلیارد دلاری افغانستان با آسیای مرکزی
گسترش تجارت محور گفتگوهای مقامات طالبان و ترکمنستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از برجام تا اسنپ‌بک؛ چرا تحلیل‌های ساده‌انگارانه کافی نیستند؟
اتحادیه اروپا: ۳۰ روز فرصت برای حل‌وفصل دیپلماتیک با ایران داریم
اروپا: روسیه بدون پرداخت غرامت، دارایی‌های مسدود شده خود را پس نخواهد گرفت
رانش زمین و طوفان در کشمیر هند ۱۱ کشته بر جا گذاشت
فرانسه: آمریکا نباید مانع دسترسی فلسطینی‌ها به نشست سازمان ملل شود
وزارت دفاع ژاپن به دنبال بودجه بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری است
یمن شهادت نخست وزیر خود در حمله رژیم اسرائیل را تایید کرد
انصارالله: خون شهدا انگیزه ما برای ادامه مسیر خواهد بود
انفجار خودرو در تل آویو
یک کشته در پی یورش خودرو به داخل جمعیت در فرانسه
آخرین اخبار
ترور ابوعبیده تکذیب شد
موافقت چین با حضور افغانستان در «سی پک»
اخراج دختران از آموزشگاه ها در هرات
اعتراض نامه طالبان به پاکستان؛ اسحاق دار: بررسی می کنیم
زمان بازگشت افغانستان به سازمان همکاری شانگهای فرا رسیده است
افشای پشت پرده اشغال افغانستان؛ هیچ کدام از اهداف محقق نشد
ترامپ درباره دیدار پوتین و زلنسکی ابراز تردید کرد
ادعای تل‌آویو درباره حمله به یک مقام حماس در غزه
انصارالله: خون شهدا انگیزه ما برای ادامه مسیر خواهد بود
اتحادیه اروپا: ۳۰ روز فرصت برای حل‌وفصل دیپلماتیک با ایران داریم
یمن شهادت نخست وزیر خود در حمله رژیم اسرائیل را تایید کرد
تأکید چین بر حمایت از سازمان ملل و چندجانبه‌گرایی در آستانه اجلاس شانگهای
مخالفت اسپانیا با لغو روادید مقامات فلسطینی از سوی آمریکا
رئیس پیشین پارلمان اوکراین به ضرب گلوله کشته شد
انفجار خودرو در تل آویو
تسلط روسیه بر روستایی در شرق دونتسک
رئیس سابق شورای امنیت ملی اوکراین به ضرب گلوله کشته شد
بلژیک ۱۰۰ میلیون یورو برای تامین سلاح کی‌یف اختصاص می‌دهد
رئیس جمهور چین پیش از نشست سازمان همکاری شانگهای با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد
بازداشت قاچاقچیان انسان در نیمروز
هشدار دبیرکل سازمان شانگهای درباره چالش‌های جدی افغانستان در حوزه حقوق زنان و تروریسم
یک کشته در پی یورش خودرو به داخل جمعیت در فرانسه
رانش زمین و طوفان در کشمیر هند ۱۱ کشته بر جا گذاشت
فرانسه: آمریکا نباید مانع دسترسی فلسطینی‌ها به نشست سازمان ملل شود
وزارت دفاع ژاپن به دنبال بودجه بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری است
از برجام تا اسنپ‌بک؛ چرا تحلیل‌های ساده‌انگارانه کافی نیستند؟
اروپا: روسیه بدون پرداخت غرامت، دارایی‌های مسدود شده خود را پس نخواهد گرفت
تظاهرات در یونان در اعتراض به حمله اسرائیل به بیمارستانی در غزه
کشتی جنگی آمریکا در راه کارائیب وارد کانال پاناما شد
چین: استقرار سامانه موشکی تایفون در ژاپن تهدیدی برای امنیت منطقه است