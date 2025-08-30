موافقت چین با حضور افغانستان در «سی پک»

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در نشست خبری در اسلام‌آباد اعلام کرد که چین به طور اصولی با گسترش کریدور اقتصادی چین–پاکستان (سی‌پک) به افغانستان موافقت کرده است. این توافق در چارچوب گفت‌وگوهای سه‌جانبه بین پاکستان، افغانستان و چین حاصل شده و جزئیات آن در حال نهایی‌شدن است.

وی افزود که در این چارچوب، افغانستان به پروژه‌های ترانزیتی جدید از جمله راه‌آهن پاکستان–افغانستان–ازبکستان متصل خواهد شد. دار همچنین موضوع بازگشت پناهجویان افغان و مدیریت ترددهای مرزی را از دیگر محورهای مذاکرات سه‌جانبه عنوان کرد.

این اعلام پس از سفر هیئت‌های بلندپایه چین و پاکستان به ریاست وزیران خارجه این کشورها به کابل در ۲۹ مردادماه برای شرکت در نشست سه‌جانبه با مقامات طالبان صورت گرفت. پیش از این، طالبان نیز تأیید کرده بود که در این نشست درباره گسترش کریدور اقتصادی سی‌پک به افغانستان، احداث خطوط ریلی و تقویت روابط تجاری منطقه‌ای شده است.

کریدور اقتصادی چین–پاکستان (سی‌پک) مجموعه‌ای از پروژه‌های زیربنایی است که با سرمایه‌گذاری چین در پاکستان در حال اجراست. ارزش اولیه این پروژه از ۴۶ میلیارد دلار به ۶۲ میلیارد دلار افزایش یافته و هدف آن ایجاد شبکه ارتباطی منطقه‌ای برای گسترش پیوندهای بین کشورهاست.