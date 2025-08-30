بهره برداری از سه واحد تولیدی در ارومیه+تصاویر

باشگاه خبرنگان جوان؛ الیاس گندمی _ در آخرین روز از هفته دولت با حضور استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی یک طرح توسعه واحد تولیدی و دو طرح صنعتی در شهرستان ارومیه به بهره برداری رسیدند.

طرح توسعه واحد تولیدی، «پوک پوک» در ارومیه از جمله این طرح هاست که با سرمایه‌گذاری ۲۴۹ میلیارد تومان و ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۲۶۰ نفر در حوزه تولید انواع شکلات، بیسکویت و انواع ویفر و والس افتتاح شد.

با بهره برداری از این واحد تولیدی میزان شتغال در آن به بیش از 500 نفر و تنوع تولیدات از یکصد نوع فراتر رفت.

واحد «ترمزسازان آذر اسپوتا» دیگر واحد صنعتی بود که همزمان با هفته دولت؛ با حضور استاندار آذربایجان غربی، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ارومیه افتتاح شد.

این واحد تولیدی در زمینه تولید انواع جک تریلر، بوستر ترمز خودرو، کالیپر ترمز خودرو و جغجغه ترمز، با سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۲۶ نفر در ارومیه به بهره‌برداری رسید.

واحد تولیدی «ایمن تریلر غرب» هم با سرمایه‌گذاری ۵۶ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۵۰ نفر در زمینه تولید انواع تریلر و بونکر با حضور استاندار آذربایجان غربی، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مسئولان در ارومیه به بهره برداری رسید.

همراهی و همدلی لازمه رونق بخش تولید در آذربایجان‌غربی است

استاندار آذربایجان‌غربی در آیین آغاز به‌کار واحد صنعتی ایمن تریلر غرب ارومیه، با بیان اینکه اشتغال‌زایی در هر بعدی ارزشمند است، افزود: باید به این مسأله توجه شود و دیدگاه‌ها تغییر یابد و همه سرمایه‌گذاران پای‌کار باشند و به‌قدری صنایع تولیدی افزایش یابد که نیروی کار پیدا نشود.

رضا رحمانی با بیان اینکه تعداد نیروی کار در استان کم و حجم کار و سرمایه‌گذاری بالاست، خاطرنشان کرد: تسریع و تسهیل در سرمایه‌گذاری‌ها لازم بوده و تشویق سرمایه‌گذاران نیز در این زمینه از ضروریات است و از همه انتظار می‌رود که در راستای رونق تولید قدم بردارند.

وی با بیان اینکه در شاخص‌های صنعت، خدمات و کشاورزی عقب هستیم، افزود: از نظر ارزش‌افزوده سهم ما در بخش تولید کشور با دارا بودن منابع، شرایط مطلوبی نیست.

رحمانی همچنین اضافه کرد: فضای موجود برای کار و تولید باید اصلاح شود و هر کسی در این زمینه همراهی نکند، باید تحت فشار جامعه باشد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به پایین بودن درآمد سرانه مردم استان نسبت به کشور، افزود: راه‌حل این مسأله جذب سرمایه است.

وی با بیان اینکه جای زنجیره خودرو در استان خالی است، اظهار داشت: در توسعه صنعتی نمی‌شود از صنایع آب‌بر استفاده کرد و زنجیره خودرو در ردیف صنایع کم‌آب‌بر است.

مقام ارشد اجرایی استان آذربایجان غربی افزود: از افرادی که در حوزه قطعات و خودرو فعالیت می‌کنند حمایت می‌کنیم و لازم است زنجیره و خوشه این موضوع در استان راه‌اندازی شود.