بهره برداری از سه واحد تولیدی در ارومیه+تصاویر

باشگاه خبرنگان جوان؛ الیاس گندمی _ در آخرین روز از هفته دولت با حضور استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی یک طرح توسعه واحد تولیدی و دو طرح صنعتی در شهرستان ارومیه به بهره برداری رسیدند.
طرح توسعه واحد تولیدی، «پوک پوک» در ارومیه از جمله این طرح هاست که با سرمایهگذاری ۲۴۹ میلیارد تومان و ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۲۶۰ نفر در حوزه تولید انواع شکلات، بیسکویت و انواع ویفر و والس افتتاح شد.
با بهره برداری از این واحد تولیدی میزان شتغال در آن به بیش از 500 نفر و تنوع تولیدات از یکصد نوع فراتر رفت.
واحد «ترمزسازان آذر اسپوتا» دیگر واحد صنعتی بود که همزمان با هفته دولت؛ با حضور استاندار آذربایجان غربی، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ارومیه افتتاح شد.
این واحد تولیدی در زمینه تولید انواع جک تریلر، بوستر ترمز خودرو، کالیپر ترمز خودرو و جغجغه ترمز، با سرمایهگذاری ۱۱۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۲۶ نفر در ارومیه به بهرهبرداری رسید.
واحد تولیدی «ایمن تریلر غرب» هم با سرمایهگذاری ۵۶ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۵۰ نفر در زمینه تولید انواع تریلر و بونکر با حضور استاندار آذربایجان غربی، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مسئولان در ارومیه به بهره برداری رسید.
استاندار آذربایجانغربی در آیین آغاز بهکار واحد صنعتی ایمن تریلر غرب ارومیه، با بیان اینکه اشتغالزایی در هر بعدی ارزشمند است، افزود: باید به این مسأله توجه شود و دیدگاهها تغییر یابد و همه سرمایهگذاران پایکار باشند و بهقدری صنایع تولیدی افزایش یابد که نیروی کار پیدا نشود.
رضا رحمانی با بیان اینکه تعداد نیروی کار در استان کم و حجم کار و سرمایهگذاری بالاست، خاطرنشان کرد: تسریع و تسهیل در سرمایهگذاریها لازم بوده و تشویق سرمایهگذاران نیز در این زمینه از ضروریات است و از همه انتظار میرود که در راستای رونق تولید قدم بردارند.
وی با بیان اینکه در شاخصهای صنعت، خدمات و کشاورزی عقب هستیم، افزود: از نظر ارزشافزوده سهم ما در بخش تولید کشور با دارا بودن منابع، شرایط مطلوبی نیست.
رحمانی همچنین اضافه کرد: فضای موجود برای کار و تولید باید اصلاح شود و هر کسی در این زمینه همراهی نکند، باید تحت فشار جامعه باشد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به پایین بودن درآمد سرانه مردم استان نسبت به کشور، افزود: راهحل این مسأله جذب سرمایه است.
وی با بیان اینکه جای زنجیره خودرو در استان خالی است، اظهار داشت: در توسعه صنعتی نمیشود از صنایع آببر استفاده کرد و زنجیره خودرو در ردیف صنایع کمآببر است.
مقام ارشد اجرایی استان آذربایجان غربی افزود: از افرادی که در حوزه قطعات و خودرو فعالیت میکنند حمایت میکنیم و لازم است زنجیره و خوشه این موضوع در استان راهاندازی شود.