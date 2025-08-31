هشدار آنروا درباره محرومیت ۶۶۰ هزار کودک غزه از تحصیل

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد (آنروا) روز شنبه زنگ خطر را در مورد سرنوشت آموزش در غزه به صدا درآورد و هشدار داد که بیش از ۶۶۰ هزار کودک برای سومین سال متوالی از تحصیل محروم شدهاند، زیرا جنگ ویرانگر اسرائیل به مرز دو سالگی نزدیک میشود.
این بیانیه هشدار میدهد که جوانان این منطقه در معرض خطر تبدیل شدن به «نسل از دست رفته» هستند و می افزاید: جنگ غزه، جنگی علیه کودکان است و باید متوقف شود. کودکان باید همیشه محافظت شوند.»
در حالی که قرار است مدارس در کرانه باختری اشغالی در اول سپتامبر بازگشایی شوند، کلاسهای درس غزه همچنان تعطیل هستند.
وزارت آموزش فلسطین اعلام کرد که حدود ۷۰۰۰۰۰ دانشآموز در این منطقه تحت محاصره، شاهد تعلیق تحصیل خود در زیر بمباران بودهاند و بیش از ۷۰۰۰۰ نفر نتوانستهاند برای دو سال متوالی در امتحانات دبیرستان شرکت کنند.
طبق دادههای این وزارتخانه، حملات اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۱۷۰۰۰ دانشآموز و بیش از ۱۲۰۰ دانشجوی دانشگاه را در غزه به شهادت رسانده و دهها هزار نفر دیگر را زخمی کرده است.
در کرانه باختری اشغالی، دهها دانشآموز نیز در همین مدت توسط نیروهای اسرائیلی شهید، زخمی یا بازداشت شدهاند.
این شهدا به معلمان و کادر آموزشی نیز گسترش یافته است. نزدیک به ۱۰۰۰ کارمند آموزشی در غزه شهید شدهاند و هزاران نفر دیگر در سراسر سرزمینهای فلسطینی زخمی یا بازداشت شدهاند.
اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۳۴۰۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محصور را که با قحطی روبرو است، ویران کرده است.
نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنین به دلیل جنگ علیه این منطقه محصور با پرونده نسلکشی در دادگاه بینالمللی دادگستری روبرو است.
منبع: آناتولی