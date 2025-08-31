باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سیدحسن عاملی با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی دستگیری مهدیه اسفندیاری توسط پلیس فرانسه را محکوم کرد و گفت: این اقدام با اصول آزادی بیان که غرب همواره به آن تأکید دارد، در تناقض است.

امام جمعه اردبیل در واکنش به دستگیری مهدیه اسفندیاری توسط پلیس فرانسه در شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه اسفندیاری اصالت ایرانی دارد، اظهار کرد:او به دلیل حمایت از فلسطین توسط پلیس فرانسه دستگیر شده و ۶ ماه است در زندان به سر می‌برد.

آیت الله عاملی افزود: جای تاسف است که یک استاد دانشگاه به دلیل بیان عقیده خود مورد پیگرد قرار بگیرد.

او همچنین به موضوعات دیگری از جمله کشته شدن خبرنگاران در غزه و اعتراضات دانشجویی در آمریکا اشاره کرد و گفت: احترام به اصولی مانند آزادی بیان، تنها زمانی است که منافع غرب را تأمین کند.

آیت‌الله عاملی در پایان پیام خود، اقدام دولت فرانسه را محکوم کرد و آن را خلاف وجدان بشری دانست.

مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی، از ۶ ماه پیش در زندان فرسن در حومه پاریس، به دلیل حمایت از فلسطین در بازداشت موقت به سر می‌برد.

