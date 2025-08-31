مکزیکی ها برای ۱۳۰ هزار مفقودی در این کشور تظاهرات کردند

هزاران نفر در مکزیک با برگزاری راهپیمایی به ناپدید شدن بی دلیل هزاران نفر در این کشور اعتراض کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - هزاران نفر در سراسر مکزیک دست به تظاهرات زدند تا ناپدیدشدن گسترده افراد در این کشور را برجسته کنند و خواستار اقدام بیشتر مقامات برای مقابله با آنها شوند.

بستگان و دوستان افراد مفقود شده، همراه با فعالان حقوق بشر، در خیابان‌های مکزیکوسیتی، گوادالاخارا، کوردوبا و دیگر شهر‌ها راهپیمایی کردند و خواستار عدالت شدند و از دولت رئیس‌جمهور «کلودیا شاینبام» خواستند تا برای یافتن عزیزان گمشده‌شان کمک کند.

بیش از ۱۳۰٬۰۰۰ نفر در مکزیک مفقودالاثر گزارش شده‌اند. تقریباً تمام این ناپدیدشدگی‌ها از سال ۲۰۰۷، زمانی که «فلیپه کالدرون»، رئیس‌جمهور وقت، «جنگ با مواد مخدر» خود را آغاز کرد، رخ داده است.

در بسیاری از موارد، افراد مفقود شده به اجبار وارد کارتل‌های مواد مخدر شده‌اند - یا به دلیل مقاومت به قتل رسیده‌اند. در حالی که کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های جنایت سازمان‌یافته مقصران اصلی هستند، نیرو‌های امنیتی نیز به مرگ‌ها و ناپدیدشدگی‌ها متهم می‌شوند.

گستردگی شهرها، ایالات و شهرداری‌هایی که در آنها تظاهرات برگزار شد، نشان‌دهنده میزان تأثیرگذاری مشکل ناپدیدشدگی‌های اجباری در جوامع و خانواده‌ها در سراسر مکزیک بود. از یک سر این کشور تا سر دیگر - از ایالت‌های جنوبی مانند اوآخاکا تا ایالت‌های شمالی مانند سونورا و دورانگو - هزاران فعال و خانواده‌های افراد مفقود شده با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با چهره بستگانشان حاضر شدند تا از مقامات بخواهند برای رسیدگی به این موضوع بیشتر اقدام کنند.

در مکزیکوسیتی، این راهپیمایی ترافیک پایتخت را تشدید کرد. بسیاری از خانواده‌های متأثر تیم‌های جستجویی به نام «بوسکادورها» (جویندگان) تشکیل داده‌اند که حومه شهر‌ها و بیابان‌های شمال مکزیک را زیر پا می‌گذارند و سرنخ‌ها را، اغلب از خود کارتل‌ها، درباره محل گور‌های دسته‌جمعی دنبال می‌کنند.

بوسکادور‌ها این جست‌و‌جو‌ها و کنش‌گری خود را با ریسک شخصی زیادی انجام می‌دهند. پس از کشف اخیر یک مزرعه مواد مخدر در ایالت خالیسکو توسط یک گروه جست‌و‌جو، چندین نفر از بوسکادور‌های درگیر ناپدید شدند. دادستانی کل ایالت بعداً نتیجه گرفت که هیچ مدرکی از یک کوره آدم‌سوزی در آن مکان وجود ندارد.

سازمان ملل متحد این وضعیت را «یک تراژدی انسانی با ابعاد عظیم» خوانده است. مکزیک سطحی از ناپدیدشدگی‌ها را تجربه می‌کند که از برخی از بدترین آمار‌های آمریکای لاتین پیشی می‌گیرد. حدود ۴۰٬۰۰۰ نفر در جنگ داخلی ۳۶ ساله گواتمالا که در سال ۱۹۹۶ به پایان رسید، ناپدید شدند. برآورد می‌شود ۳۰٬۰۰۰ نفر نیز تحت حاکمیت نظامی آرژانتین بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ ناپدید شدند.

منبع: بی بی سی

