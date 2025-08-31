برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمد علی ثالث موید معاون ارزیابی ریسک ، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیده ایم و با مشارکت تمامی دستگاهوها برنامه اقدام را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: نقطه اوج همکاری در نظام پولشویی برنامه اقدام است و اوج و شبکه ها و جرائم تروریسم است .

او بیان کرد: در طول اجرای برنامه اقدام باید در قالب سلسه جلسات ببین دستگاه‌ها صورت گیرد و چالش ها را به اشتراک بگذارند .

وی با بیان اینکه برای کاهش یکی از ریسک‌هایی است که در سند ملی ارزیابی ریسک تدوین شد گفت: اکنون که در خدمت شما هستیم به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیده‌ایم که قرار است با مشارکت همه دستگاه‌ها اجرایی شود.

ثالث موید توضیح داد: برنامه اقدام در واقع نقطه اوج مسئله‌ای است که همیشه در بحث نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جامعه و کارآمد مطرح است. یکی از اصول آن، اصل همکاری بین دستگاه‌ها و اصل همکاری ملی است. نقطه اوج این همکاری و هماهنگی ملی در نظام مبارزه با پول، همین برنامه اقدام است.

وی افزود: این برنامه اقدام، نقطه اوج همکاری است. در طول اجرای این برنامه اقدام، باید در قالب سلسله جلساتی، مانند همان جلساتی که دوستان تشریف داشتند، گروه‌های ارزیابی ریز بین دستگاه‌های مختلف در خصوص هر اقدام صورت می‌گیرد. چالش‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجرای این برنامه با همدیگر به اشتراک گذاشته می‌شود.

او تاکید کرد: مواردی که اجرا می‌شود، با همدیگر تبادل می‌گردد و مواردی که اجرا نمی‌شود، برای اجرا چاره‌اندیشی می‌شود. اگر اجرایی شدن آن امکان‌پذیر نبود و با چالش‌هایی مواجه بود، اقدامات اصلاحی و اقدامات قانون‌گذاری پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: آنچه که در برنامه اقدام اهمیت دارد، این نیست که تصور بشود که مثلاً ما در طول برنامه از دستگاه‌هایی که لیست شده‌اند، آمار صرفاً ارائه دهیم و بگوییم که درصد دستگاه پیشرفته یا دستگاه کمتر اقدامات انجام داده است. هدف اصلی، همکاری و اتحاد در برابر اقدامات مجرمانه و از بین بردن ریسک‌های مبارزه و تأمین مالی تروریسم با کمک همدیگر است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهم مشابهت‌سازی انجام دهم که در ذهن نزدیک شود، در حوزه بین‌المللی نیز آنچه که اهمیت دارد از نظر نهادهای بین‌المللی که متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی هستند، این نیست که کدام کشور به طور کامل اقدام کرده است.

او یادآور شد: شما با یک جستجوی ساده می‌توانید متوجه شوید که سطح اقداماتی که بعضی از کشورها انجام داده‌اند، سطح قابل قبولی نیست. اما هیچ‌گاه ریسک ویژه اقدام مالی، ریسک آن کشور را یک ریسک بالا ارزیابی نکرده است. برخی کشورها از ۴۰ تا توسعه، شاید دو یا سه بخش آن بیشتر اقدام نکرده باشند، اما هیچ‌گاه به عنوان کشورهای غیر همکار یا با ریسک بالا معرفی نشدند.

وی افزود: این کشورها به درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهند و اقداماتی که انجام داده‌اند را به اشتراک نمی‌گذارند و با بقیه کشورها همکاری نمی‌کنند. در این برنامه نیز بر اساس همین منطق خواهد بود. دستگاه‌هایی که باید اقداماتی را در قالب برنامه اقدام انجام دهند، قطعاً با چالش‌هایی برای انجام آن اقدامات مواجه خواهند بود.

وی اظهار کرد: آنچه که اهمیت دارد، این است که یک همکاری بین دستگاه‌ها صورت بگیرد و سطح همکاری به صورت بالایی قلمداد شود. آسیب و چالش در مورد روابط و دستگاه‌ها این است که دستگاه‌ها شناسایی شوند که سطح پایینی از همکاری در اجرای برنامه دارند.

او بیان کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهایی که برنامه اقدام برای ما دارد، این است که باعث می‌شود از اقداماتی که در دستگاه‌های مختلف در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود، به صورت منسجم و مدیریت شده مطلع شویم.

او افزود: چرا که می‌خواهیم این برنامه اقدام هم همان‌طور که مستحضر هستید، هم فرایند ارز و هم فرایند تعیین برنامه اقدام مبتنی بر چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است. بنابراین هر اقدام و هر ریسکی که کاهش پیدا می‌کند، روی یکی از شاخص‌هایی که پیشرفت کشور را در عرصه بین‌المللی نشان می‌دهد، اثر می‌گذارد و باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با تأمین مالی بین‌المللی می‌شود.

وی افزود: این شاخص‌ها شامل شاخص‌های گروه ویژه اقدام مالی، بانک جهانی، و صندوق بین‌المللی پول هستند. بنابراین هر اقدامی که صورت می‌گیرد، روی یکی از آن شاخص‌ها اثر می‌گذارد و درصد پیشرفت کشور را در حوزه ایران در این عرصه نشان می‌دهد.

