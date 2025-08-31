برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی

معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه اقدام باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با تأمین مالی بین‌المللی می‌شود.  

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمد علی ثالث موید معاون ارزیابی ریسک ، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیده ایم و با مشارکت تمامی دستگاهوها برنامه اقدام را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: نقطه اوج همکاری در نظام پولشویی برنامه اقدام است و اوج و شبکه ها و جرائم تروریسم است .

او بیان کرد: در طول اجرای برنامه اقدام باید در قالب سلسه جلسات ببین دستگاه‌ها صورت گیرد و چالش ها را به اشتراک بگذارند .

 وی با بیان اینکه  برای کاهش یکی از ریسک‌هایی است که در سند ملی ارزیابی ریسک تدوین شد گفت:  اکنون که در خدمت شما هستیم به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیده‌ایم که قرار است با مشارکت همه دستگاه‌ها اجرایی شود. 

ثالث موید توضیح داد: برنامه اقدام در واقع نقطه اوج مسئله‌ای است که همیشه در بحث نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جامعه و کارآمد مطرح است. یکی از اصول آن، اصل همکاری بین دستگاه‌ها و اصل همکاری ملی است. نقطه اوج این همکاری و هماهنگی ملی در نظام مبارزه با پول، همین برنامه اقدام است. 

وی افزود: این برنامه اقدام، نقطه اوج همکاری است. در طول اجرای این برنامه اقدام، باید در قالب سلسله جلساتی، مانند همان جلساتی که دوستان تشریف داشتند، گروه‌های ارزیابی ریز بین دستگاه‌های مختلف در خصوص هر اقدام صورت می‌گیرد. چالش‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجرای این برنامه با همدیگر به اشتراک گذاشته می‌شود. 

او تاکید کرد: مواردی که اجرا می‌شود، با همدیگر تبادل می‌گردد و مواردی که اجرا نمی‌شود، برای اجرا چاره‌اندیشی می‌شود. اگر اجرایی شدن آن امکان‌پذیر نبود و با چالش‌هایی مواجه بود، اقدامات اصلاحی و اقدامات قانون‌گذاری پیگیری می‌شود. 

وی تصریح کرد: آنچه که در برنامه اقدام اهمیت دارد، این نیست که تصور بشود که مثلاً ما در طول برنامه از دستگاه‌هایی که لیست شده‌اند، آمار صرفاً ارائه دهیم و بگوییم که درصد دستگاه پیشرفته یا دستگاه کمتر اقدامات انجام داده است. هدف اصلی، همکاری و اتحاد در برابر اقدامات مجرمانه و از بین بردن ریسک‌های مبارزه و تأمین مالی تروریسم با کمک همدیگر است. 

وی تصریح کرد: اگر بخواهم مشابهت‌سازی انجام دهم که در ذهن نزدیک شود، در حوزه بین‌المللی نیز آنچه که اهمیت دارد از نظر نهادهای بین‌المللی که متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی هستند، این نیست که کدام کشور به طور کامل اقدام کرده است. 

او یادآور شد:  شما با یک جستجوی ساده می‌توانید متوجه شوید که سطح اقداماتی که بعضی از کشورها انجام داده‌اند، سطح قابل قبولی نیست. اما هیچ‌گاه ریسک ویژه اقدام مالی، ریسک آن کشور را یک ریسک بالا ارزیابی نکرده است. برخی کشورها از ۴۰ تا توسعه، شاید دو یا سه بخش  آن بیشتر اقدام نکرده باشند، اما هیچ‌گاه به عنوان کشورهای غیر همکار یا با ریسک بالا معرفی نشدند. 

وی افزود: این کشورها به درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهند و اقداماتی که انجام داده‌اند را به اشتراک نمی‌گذارند و با بقیه کشورها همکاری نمی‌کنند. در این برنامه نیز بر اساس همین منطق خواهد بود. دستگاه‌هایی که باید اقداماتی را در قالب برنامه اقدام انجام دهند، قطعاً با چالش‌هایی برای انجام آن اقدامات مواجه خواهند بود. 

وی اظهار کرد:  آنچه که اهمیت دارد، این است که یک همکاری بین دستگاه‌ها صورت بگیرد و سطح همکاری به صورت بالایی قلمداد شود. آسیب و چالش در مورد روابط و دستگاه‌ها این است که دستگاه‌ها شناسایی شوند که سطح پایینی از همکاری در اجرای برنامه دارند. 

او بیان کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهایی که برنامه اقدام برای ما دارد، این است که باعث می‌شود از اقداماتی که در دستگاه‌های مختلف در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود، به صورت منسجم و مدیریت شده مطلع شویم.

او افزود: چرا که می‌خواهیم این برنامه اقدام هم همان‌طور که مستحضر هستید، هم فرایند ارز و هم فرایند تعیین برنامه اقدام مبتنی بر چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است. بنابراین هر اقدام و هر ریسکی که کاهش پیدا می‌کند، روی یکی از شاخص‌هایی که پیشرفت کشور را در عرصه بین‌المللی نشان می‌دهد، اثر می‌گذارد و باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با تأمین مالی بین‌المللی می‌شود. 

وی افزود: این شاخص‌ها شامل شاخص‌های گروه ویژه اقدام مالی، بانک جهانی، و صندوق بین‌المللی پول هستند. بنابراین هر اقدامی که صورت می‌گیرد، روی یکی از آن شاخص‌ها اثر می‌گذارد و درصد پیشرفت کشور را در حوزه ایران در این عرصه نشان می‌دهد.

او بیان کرد: هم فرآیند ارز و هم فرآیند تعیین برنامه اقدام مبتنی بر چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است. بنابراین هر اقدام و هر ریسکی که کاهش پیدا می‌کند، روی یکی از شاخص‌هایی که پیشرفت کشور را در عرصه بین‌المللی نشان می‌دهد، اثر می‌گذارد و باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با تأمین مالی بین‌المللی می‌شود. 

او  بیان کرد: این شاخص‌ها شامل شاخص‌های گروه ویژه اقدام مالی، بانک جهانی، و صندوق بین‌المللی پول هستند. بنابراین هر اقدامی که صورت می‌گیرد، روی یکی از آن شاخص‌ها اثر می‌گذارد و درصد پیشرفت کشور را در حوزه ایران در این عرصه نشان می‌دهد.

 

برچسب ها: پولشویی ، تامین مالی
خبرهای مرتبط
به جز کره شمالی تمامی کشور‌ها برنامه اقدام مالی دارند/ ایران شهدای بسیاری در راه مبارزه با پولشویی داده است
کاهش آثار مکانیسم ماشه در پی پیوستن ایران به FATF
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران خبر داد؛
جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه‌های «سمام» و «سبا»
سنگ‌اندازی‌های مشهود در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
آخرین اخبار
کشف و ضبط ۶۳ مزرعه غیرمجاز با ۱۲۰۰ ماینر در استان تهران+ فیلم
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه/ ارزش معاملات نیازمند افزایش
نظارت استاندارد بر کیفیت خودرو سختگیرانه‌تر شد
۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی می‌شوند
به جز کره شمالی تمامی کشور‌ها برنامه اقدام مالی دارند/ ایران شهدای بسیاری در راه مبارزه با پولشویی داده است
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بهره‌برداری از بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی پایتخت با ظرفیت ۳ مگاوات
آب از سامانه دوم انتقال از سد طالقان به کرج رسید
دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد
کاهش آثار مکانیسم ماشه در پی پیوستن ایران به FATF
رشد ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای امسال+ فیلم
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند