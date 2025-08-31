رئیس‌جمهور تاکید کرد: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی که بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت است، اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت نخست وزیر یمن «احمد غالب ناصرالرهوی» و جمعی از همکارانش به مردم آزاده یمن، مسلمانان جهان و همه انسان‌های آزاده و ظلم‌ستیز، تصریح کرد: جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن که منجر به شهادت نخست‌وزیر و جمعی از مقام‌های ارشد این کشور شد، بار دیگر ماهیت پلید و جنایتکار باند حاکم بر فلسطین اشغالی را نشان داد.

وی تاکید کرد: جامعه جهانی باید فورا برای توقف یاغی‌گری و قانون‌شکنی این رژیم که اکنون بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت است، اقدام کند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
آنها هم منتظر دستور شما بودند!!!!!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
فکر کرده جامعه جهانی هم مثل مجلس خودمونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
زهی خیال باطل. جامعه جهانی رو خود صهیونیست ها برای کنترل ملت های مستقل درست کردن حالا بیان جلو خودشونو بگیرن
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
باشه
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
چشم
۱
۵
پاسخ دادن
