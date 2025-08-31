باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت نخست وزیر یمن «احمد غالب ناصرالرهوی» و جمعی از همکارانش به مردم آزاده یمن، مسلمانان جهان و همه انسانهای آزاده و ظلمستیز، تصریح کرد: جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن که منجر به شهادت نخستوزیر و جمعی از مقامهای ارشد این کشور شد، بار دیگر ماهیت پلید و جنایتکار باند حاکم بر فلسطین اشغالی را نشان داد.
وی تاکید کرد: جامعه جهانی باید فورا برای توقف یاغیگری و قانونشکنی این رژیم که اکنون بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت است، اقدام کند.
منبع: ریاست جمهوری