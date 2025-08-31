مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: ۳۴۷ کلاس درس جدید تا مهرماه سال جاری در استان تحویل داده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بهاروند مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان امروز گفت: در ۱۷۱ روستای لرستان که مدرسه کانکسی داشتند با مشارکت بنیاد برکت تا شروع مهرماه مدارس جدید و ایمن تحویل داده می‌شود.

بهاروند با اشاره به ۱۸ پروژه بزرگ دیگر در شهر‌های استان در ادامه گفت: ۳۴۷ کلاس درس جدید تا مهرماه سال جاری تحویل داده می‌شود.

وی گفت: جهت آماده سازی این کلاس‌های درس و مدارس تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

 مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان اظهار کرد: در شهرستان دلفان وسعت و تعداد روستا‌ها بسیار زیاد است و ۱۱ مدرسه در آستانه تکمیل هستند.

 بهاروند با تأکید بر اینکه یکی از مسائلی که به ارتقای تحصیلی دانش آموزان کمک می‌کند فضای آموزشی است در ادامه گفت: در قالب نهضت توسعه عدالت فضای آموزشی برچیده شدن مدارس کانکسی، سنگی و مدارس با فضای ۳ متر است.

وی گفت: هرسال ۲۰ درصد فضا‌های فرسوده و تخریبی به فضا‌های جدید تبدیل می‌شود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان افزود: ۵ هنرستان در استان درحال احداث است که بزودی سه مورد از آن‌ها افتتاح می‌شوند.

بهاروند بیان کرد: جهت تجهیز مدارس هنرستان در سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان هزینه شد که امسال به ۶۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. 

وی گفت: در سال گذشته در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی ۱۰ میلیارد تومان خریداری شد که در بین ۱۳ پژوهش سرا تا قبل از ۲۰ شهریور توزیع می‌شود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان اظهار کرد: از اعتبارات استانی ۷ میلیارد تومان در تجهیز مدارس استان در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: مدارس کانکسی ، لرستان ، نوسازی مدارس
خبرهای مرتبط
ساخت ۶ مدرسه جدید برای جایگزینی مدارس کانکسی در هرمزگان
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تحویل ۷۴۰ مدرسه کانکسی تا ابتدای مهر امسال
با اعلام وزارت آموزش و پرورش؛
۹۰ درصد مدارس کانکسی تا مهر ۱۴۰۳ جمع می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی فاضلاب در قلب طبیعت؛ وقتی گهر هم نفس کم می‌آورد
از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان
پرواز لک‌لک‌ها در بدرقه ماه نو
زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان
کالاهای خاک‌خورده در انبارها، سرمایه‌های تازه اقتصاد لرستان شدند
چراغ‌های خاموش، خطر‌های روشن؛ ضعف روشنایی در محور‌های لرستان
فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی؛ تحقق ۳۳۰ پروژه خرم آباد با تزریق ۴۷ هزار میلیارد تومان
پناهگاه شهرداری؛ مقصد سگ‌های بی‌صاحب خرم‌آباد
۷۷ درصد خانه‌های روستایی لرستان ایمن شدند
از خوشه‌های زرین تا ارزآوری؛ آینده صادرات گندم لرستان
آخرین اخبار
حمایت مالی ۳۲ میلیارد تومانی از ۵۱ پروژه اشتغالزایی در خرم‌آباد
رکوردشکنی بودجه عمرانی لرستان؛ پروژه‌های کلان در راهند
تأمین زمین، کابوس بی انتهای طرح جوانی جمعیت در لرستان؛ تنها ۳ درصد متقاضیان زمین دار شدند!
پایان مدارس کانکسی در لرستان؛ ۳۴۷ کلاس درس جدید تا مهرماه تحویل داده می‌شود
چراغ‌های خاموش، خطر‌های روشن؛ ضعف روشنایی در محور‌های لرستان
فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی؛ تحقق ۳۳۰ پروژه خرم آباد با تزریق ۴۷ هزار میلیارد تومان
زیرساخت‌های لرستان؛ از وعده‌های نیمه‌تمام تا اعتبارات تازه کارگزاری‌ها
شرکت‌های پشتیبان، حلقه مفقوده مشاغل خانگی در لرستان
از خوشه‌های زرین تا ارزآوری؛ آینده صادرات گندم لرستان
۷۷ درصد خانه‌های روستایی لرستان ایمن شدند
دلفان؛ زنبورستان طلایی ایران با برداشت یک‌هزار تن عسل در سال
پناهگاه شهرداری؛ مقصد سگ‌های بی‌صاحب خرم‌آباد
کالاهای خاک‌خورده در انبارها، سرمایه‌های تازه اقتصاد لرستان شدند
پرواز لک‌لک‌ها در بدرقه ماه نو
از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان
زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان
آلودگی فاضلاب در قلب طبیعت؛ وقتی گهر هم نفس کم می‌آورد
افتتاح خط ۳۰ اینچ نفت ترش؛ توسعه انرژی در لرستان به مرحله جدید رسید
طبیعت لرستان آماده استقبال از گردشگران بومی و خارجی
ماهوردشت لرستان مقصد نوین گردشگران
بازگشت «کیوار» به خط تولید؛ جان تازه‌ای برای صنعت لبنیات لرستان
وعده‌های ناتمام پرداخت تسهیلات در گذر ۶ سال بعد از سیل ۹۸
ساخت نخستین کارخانه تولید کود کلات کشور در لرستان