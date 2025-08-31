باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بهاروند مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان امروز گفت: در ۱۷۱ روستای لرستان که مدرسه کانکسی داشتند با مشارکت بنیاد برکت تا شروع مهرماه مدارس جدید و ایمن تحویل داده میشود.
بهاروند با اشاره به ۱۸ پروژه بزرگ دیگر در شهرهای استان در ادامه گفت: ۳۴۷ کلاس درس جدید تا مهرماه سال جاری تحویل داده میشود.
وی گفت: جهت آماده سازی این کلاسهای درس و مدارس تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان اظهار کرد: در شهرستان دلفان وسعت و تعداد روستاها بسیار زیاد است و ۱۱ مدرسه در آستانه تکمیل هستند.
بهاروند با تأکید بر اینکه یکی از مسائلی که به ارتقای تحصیلی دانش آموزان کمک میکند فضای آموزشی است در ادامه گفت: در قالب نهضت توسعه عدالت فضای آموزشی برچیده شدن مدارس کانکسی، سنگی و مدارس با فضای ۳ متر است.
وی گفت: هرسال ۲۰ درصد فضاهای فرسوده و تخریبی به فضاهای جدید تبدیل میشود.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان افزود: ۵ هنرستان در استان درحال احداث است که بزودی سه مورد از آنها افتتاح میشوند.
بهاروند بیان کرد: جهت تجهیز مدارس هنرستان در سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان هزینه شد که امسال به ۶۰ میلیارد تومان افزایش پیدا میکند.
وی گفت: در سال گذشته در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی ۱۰ میلیارد تومان خریداری شد که در بین ۱۳ پژوهش سرا تا قبل از ۲۰ شهریور توزیع میشود.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان اظهار کرد: از اعتبارات استانی ۷ میلیارد تومان در تجهیز مدارس استان در نظر گرفته شده است.