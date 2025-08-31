باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اقدامات پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در لرستان با هدف کاهش نرخ بیکاری و ارتقای سطح معیشت مردم، به ویژه در مناطق روستایی، اجرا شده‌اند.

حسین بیرانوند مدیر صندوق کارآفرینی لرستان کل سرمایه گذاری در حاشیه افتتاح مدرسه ده کلاسه طرح را ۱۱ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: میزان تسهیلات پرداختی صندوق کارآفرینی امید جهت طرح توسعه ۵ میلیارد تومان بوده است.

وی تعداد اشتغال ایجاد شده برای این طرح را ۱۰ نفر عنوان کرد و گفت: این مدرسه ده کلاسه از محل تفاهم نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صندوق کارآفرینی امید به چرخه فعالیت برای مهرماه سالجاری شده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی لرستان گفت: صندوق کارآفرینی امید از ابتدای سال تاکنون ۳۲ میلیارد تومان برای ۵۱ طرح اشتغالزایی در خرم‌آباد پرداخت شده است.

تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی

در راستای توسعه اشتغال در مناطق روستایی، تسهیلاتی با سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات پس از بررسی طرح در شهرستان و تأیید کمیته فنی استان، به متقاضیان پرداخت می‌شود.

تسهیلات مشاغل خانگی و خرد

در سال ۱۴۰۴، سهم تسهیلات مشاغل خانگی و خرد در لرستان از ۱۵۷ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. این تسهیلات با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلندمدت، به متقاضیان در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع دستی، کشاورزی، دامپروری، و خدمات ارائه می‌شود. سقف تسهیلات برای هر نفر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و پرداخت آن از مهرماه آغاز خواهد شد.

حمایت‌های بنیاد برکت

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۱۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در رسته‌های آبرسانی، احداث کارگاه‌ها، کاشت زعفران، احداث پنل‌های خورشیدی، و حمایت از صنایع تبدیلی به متقاضیان در خرم‌آباد پرداخت کرد. این تسهیلات به ویژه در مناطق روستایی و محروم متمرکز بوده است.

تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان

در سال ۱۴۰۴، فراخوانی برای اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به جوانان منتشر شد. متقاضیان این تسهیلات موظف به بیمه کردن حداقل دو جوان ۱۸ تا ۳۵ سال از ابتدای سال ۱۴۰۴ هستند. طرح‌های اشتغال‌زایی پس از بررسی در کمیته راهبری ستاد، به شعبات استانی معرفی خواهند شد.

برای توسعه و پایداری مشاغل خانگی، ایجاد شرکت‌های پشتیبان در دستور کار قرار گرفته است. این شرکت‌ها به عنوان حلقه اتصال بین تولیدکنندگان خانگی و بازار عمل می‌کنند و در زمینه‌های بسته‌بندی، بازاریابی، و فروش محصولات نقش دارند.

اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال‌زایی در خرم‌آباد، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای کاهش نرخ بیکاری و ارتقای سطح معیشت مردم است. با توجه به تنوع تسهیلات ارائه‌شده و تمرکز بر مناطق روستایی، امید می‌رود که این برنامه‌ها به توسعه پایدار اقتصادی در استان لرستان منجر شوند.