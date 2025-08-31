باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اریک، پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده نامزدی برای پست ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۸ را رد نمیکند.
روزنامه ژاپنی نیکی به نقل از پسر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهای گفت: "من نه نمیگویم، اما بله هم نمیگویم. " او حتی با اینکه به روزنامه ژاپنی گفت که دنیای سیاست را به روی خود نمیبندد، افزود که بخش مالی را دوست دارد.
اریک ترامپ از بنیانگذاران World Liberty Financial، یک شرکت سرمایهگذاری کریپتو است.
خود ترامپ در ۵ آگوست (۱۴ مرداد) گفته بود که بعید است دوباره برای ریاست جمهوری نامزد شود. طبق متمم ۲۲ قانون اساسی ایالات متحده، هیچ شخصی نمیتواند بیش از دو بار به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. با وجود این، ترامپ بارها در ملاء عام گفته است که ممکن است تحت شرایط خاص، دوره سوم ریاست جمهوری را در نظر بگیرد.