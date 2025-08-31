استان لرستان با ثبت بیش از دو هزار مشاور املاک فعال در سامانه کاتب، اولین استان کشور شد که اجرای قانون اتصال مشاوران به این سامانه را به پایان رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در سال‌های اخیر، بازار املاک ایران با مشکلاتی همچون قراردادهای غیرشفاف، سوء‌استفاده‌های احتمالی و پیچیدگی‌های احراز هویت مواجه بوده است.

 این وضعیت باعث کاهش اعتماد عمومی به معاملات ملکی و افزایش چالش‌های قانونی شده است. در چنین فضایی، طراحی و راه‌اندازی سامانه «کاتب» به عنوان یک ابزار دیجیتال، گامی مهم در جهت نظم‌بخشی به بازار املاک و مستغلات محسوب می‌شود.

سامانه «کاتب» با هدف اتصال همه مشاوران املاک، ثبت قراردادها به صورت استاندارد و یکپارچه، و ارائه خدمات برخط به متقاضیان طراحی شده است.

این سامانه امکان دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف، از جمله اداره ثبت اسناد و ثبت احوال را فراهم می‌کند تا اصالت ملک و هویت طرفین قرارداد به سرعت بررسی شود. این اقدام نه تنها فرآیند معاملات را تسهیل می‌کند بلکه زمینه کاهش اختلافات قانونی و افزایش شفافیت اقتصادی در بازار مسکن را فراهم می‌آورد.

سرپرست ثبت اسناد و املاک لرستان، یاسر ملکی، تأکید می‌کند که این سامانه باعث ارتقای اعتماد عمومی و تسهیل فرآیند معاملات خواهد شد.

وی افزود: شفاف‌سازی، تسهیل فرآیند معاملات و ارتقای اعتماد عمومی به بازار املاک، دریافت برخط اطلاعات از دستگاه‌های متولی از جمله اداره ثبت اسناد برای بررسی اصالت ملک و اداره ثبت احوال برای احراز هویت از اهداف طراحی این سامانه است.

 لرستان پیشتاز در کشور

بر اساس گزارش اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان، این استان موفق شده است تا دو هزار و ۵۰۳ مشاور املاک فعال را به سامانه «کاتب» متصل کند. این آمار، لرستان را به عنوان اولین استان کشور در اجرای موفقیت‌آمیز این قانون معرفی می‌کند.

یاسر ملکی در توضیح این موفقیت گفت: در اجرای قانون الزام، مشاوران املاک موظف به اتصال به سامانه کاتب بودند که لرستان به عنوان اولین استان کشور موفق به ثبت دو هزار و ۵۰۳ مشاور املاک فعال به این سامانه شد.

قراردادهای یکسان و استاندارد

یکی از ویژگی‌های برجسته سامانه «کاتب»، بارگذاری قراردادهای یکسان و استاندارد در قالب ۱۴ تیپ مختلف است. این قراردادها شامل خرید و فروش، اجاره و سایر انواع واگذاری‌ها می‌شود و با این اقدام، امکان سوء‌استفاده از قراردادهای غیررسمی به حداقل می‌رسد.

یاسر ملکی با اشاره به این موضوع گفت: این قراردادها در قالب ۱۴ تیپ مختلف شامل خرید و فروش، اجاره و سایر انواع واگذاری‌ها طراحی شده است.

 

