گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه

دولت ترامپ در حال بررسی طرحی فریبکارانه برای جابجایی مردم غزه است که در ازای ترک سرزمینشان، وعده پول و سرپناه ارائه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  واشنگتن پست گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی برای غزه است که بر اساس آن، در دوره پس از جنگ اکثر مردم غزه به مدت ۱۰ سال از این منطقه خارج شده و در این باریکه یک تفرجگاه ساخته می‌شود.

این روزنامه اعلام کرد که طبق یک بروشور ۳۸ صفحه‌ای که مشاهده کرده است، جمعیت ۲ میلیونی غزه از طریق عزیمت «داوطلبانه» به کشور دیگری منتقل می‌شوند. برخی از مردم نیز طی مدت بازسازی، در «مناطق مشخص‌شده و محدودی داخل نوار غزه» ساکن خواهند شد. 

به ادعای واشنگتن پست، به هر فلسطینی که زمین داشته باشد، در ازای حق ساخت مجدد ملک خود، یک «توکن دیجیتال» پیشنهاد می‌شود و به هر فلسطینی که آنجا را ترک کند، ۵ هزار دلار پول نقد و یارانه برای پوشش چهار سال اجاره داده می‌شود. همچنین به آنها یک سال غذا داده می‌شود.

روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد که این طرح توسط «بنیاد بشردوستانه غزه» ارائه شده است. این بنیاد به اصطلاح بشردوستانه بدنام، از اردیبهشت ماه مسئول توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه بوده است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از هزار فلسطینی در نزدیکی مراکز آن و حین دریافت کمک، به ضرب گلوله به شهادت رسیده‌اند.

پیش از این رویترز گزارش داده بود که پیشنهاد شده در نوار غزه و همچنین خارج آن، اردوگاه‌های بزرگی به نام «مناطق ترانزیت بشردوستانه» ساخته شود تا جمعیت در آن اسکان یابد.

منبع: رویترز

برچسب ها: نوار غزه ، دولت ترامپ ، مردم غزه
خبرهای مرتبط
جلسات کابینه اسرائیل به «مکان مخفی» منتقل شد
آلمان تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل را مسدود کرد
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تلاش ایران برای بازآرایی نظم منطقه قفقاز
استقبال رئیس جمهور چین و همسرش از پوتین
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره شهادت «ابوعبیده» 
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
سازمان همکاری شانگهای به ارتقای نظم و سیستم حکمرانی جهانی عادلانه‌تر کمک می‌کند
هزاران استرالیایی علیه مهاجرت تظاهرات کردند
هماهنگی برای سفر هیئت عالی‌رتبه ایران به افغانستان
شهرک جدید اسرائیلی در مکانی استراتژیک در کرانه باختری اشغالی راه اندازی شد
آیا روسیه می‌توانست به ناتو بپیوندد؟  
مودی خطاب به شی: هند متعهد به بهبود روابط با چین است
آخرین اخبار
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
مرتس: ممکن است جنگ اوکراین به درازا بکشد
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
۷ کشته و ده‌ها زخمی در حملات به غرب سودان
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره شهادت «ابوعبیده» 
سالروز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان؛ طالبان: هیچ قدرت خارجی در افغانستان ماندگار نیست
تأکید شی جین‌پینگ بر مسئولیت بیشتر سازمان همکاری شانگهای در حفظ صلح
کرملین: اروپا در حال مانع‌تراشی برای تلاش‌های صلح ترامپ در اوکراین است
مسدودسازی سیم‌کارت پناهجویان افغانستانی در پاکستان همزمان با تشدید اخراج مهاجرین
هماهنگی برای سفر هیئت عالی‌رتبه ایران به افغانستان
استقبال رئیس جمهور چین و همسرش از پوتین
دیدار روسای جمهور ترکیه و چین در مورد فناوری و سرمایه‌گذاری‌ها
آلمان تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل را مسدود کرد
جلسات کابینه اسرائیل به «مکان مخفی» منتقل شد
پسر ترامپ احتمال نامزدی برای ریاست جمهوری را رد نکرد
آیا روسیه می‌توانست به ناتو بپیوندد؟  
تسلیم اندونزی دربرابر خواسته معترضان
مودی خطاب به شی: هند متعهد به بهبود روابط با چین است
فون در لاین: پوتین یک شکارچی است که تغییر نخواهد کرد
نیویورک تایمز: آلاسکا بر لبه بحران گاز قرار دارد
هزاران استرالیایی علیه مهاجرت تظاهرات کردند
کره جنوبی و آمریکا همچنان بر سر تعرفه‌ها اختلاف نظر دارند
ژاپن به بازسازی زیرساخت‌های ضروری سوریه کمک می‌کند
سازمان همکاری شانگهای به ارتقای نظم و سیستم حکمرانی جهانی عادلانه‌تر کمک می‌کند
شی جین پینگ در بحبوحه تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های هندی با مودی دیدار کرد
ونزوئلا به آمریکا هشدار داد: «از سواحل ما دور بمانید»
ادعای اسرائیل درباره هدف قرار دادن سایت حزب الله