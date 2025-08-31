گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - واشنگتن پست گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی برای غزه است که بر اساس آن، در دوره پس از جنگ اکثر مردم غزه به مدت ۱۰ سال از این منطقه خارج شده و در این باریکه یک تفرجگاه ساخته میشود.
این روزنامه اعلام کرد که طبق یک بروشور ۳۸ صفحهای که مشاهده کرده است، جمعیت ۲ میلیونی غزه از طریق عزیمت «داوطلبانه» به کشور دیگری منتقل میشوند. برخی از مردم نیز طی مدت بازسازی، در «مناطق مشخصشده و محدودی داخل نوار غزه» ساکن خواهند شد.
به ادعای واشنگتن پست، به هر فلسطینی که زمین داشته باشد، در ازای حق ساخت مجدد ملک خود، یک «توکن دیجیتال» پیشنهاد میشود و به هر فلسطینی که آنجا را ترک کند، ۵ هزار دلار پول نقد و یارانه برای پوشش چهار سال اجاره داده میشود. همچنین به آنها یک سال غذا داده میشود.
روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد که این طرح توسط «بنیاد بشردوستانه غزه» ارائه شده است. این بنیاد به اصطلاح بشردوستانه بدنام، از اردیبهشت ماه مسئول توزیع کمکهای بشردوستانه در غزه بوده است و گزارشها نشان میدهد که بیش از هزار فلسطینی در نزدیکی مراکز آن و حین دریافت کمک، به ضرب گلوله به شهادت رسیدهاند.
پیش از این رویترز گزارش داده بود که پیشنهاد شده در نوار غزه و همچنین خارج آن، اردوگاههای بزرگی به نام «مناطق ترانزیت بشردوستانه» ساخته شود تا جمعیت در آن اسکان یابد.
منبع: رویترز