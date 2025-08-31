رئیس کمیسیون اروپا از تدوین برنامه برای استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین به عنوان تضمین امنیتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در مصاحبه‌ای که امروز (یکشنبه) از او منتشر شده، به فایننشال تایمز گفت که اروپا در حال تدوین «برنامه‌های نسبتاً دقیقی» برای استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین به عنوان تضمین امنیتی است.

فون در لاین از همکاری آمریکا در طرح‌های امنیتی اوکراین خبر داد و گفت: «رئیس جمهور ترامپ به ما اطمینان داد که آمریکا به عنوان بخشی از طرح پشتیبان [برای اوکراین] حضور خواهد داشت.» او افزود: «این بسیار واضح بود و بار‌ها تأیید شد.»

در این گزارش آمده است که نیرو‌های مذکور شامل ده‌ها هزار سرباز تحت رهبری اروپا خواهد بود که با کمک ایالات متحده، از جمله سیستم‌های کنترل و فرماندهی و تجهیزات اطلاعاتی و نظارتی آن، پشتیبانی می‌شوند. 

گفته می‌شود این تصمیم در نشستی بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و رهبران ارشد اروپایی در ماه گذشته مورد توافق قرار گرفته است. 

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از سه دیپلمات آگاه از این برنامه‌ها گزارش داد که انتظار می‌رود رهبران اروپایی، از جمله فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، مارک روته، دبیرکل ناتو و فون در لاین، روز پنجشنبه به دعوت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در پاریس گرد هم آیند تا مذاکرات سطح بالا در مورد اوکراین را ادامه دهند.

اوکراین تا کنون بار‌ها خواستار تضامین امنیتی شده که نشان دهد پس از پایان یافتن جنگ، مجددا حمله دیگری از سوی روسیه صورت نخواهد گرفت. رهبران اروپایی می‌گویند این تضمین می‌تواند به شکل استقرار سربازانی از کشور‌های دیگر در خاک اوکراین باشد. روسیه با طرح‌های مشابه مخالفت کرده و می‌گوید از آن جایی که اکثر کشور‌های اروپایی عضو ناتو هستند، استقرار نظامیان آن در نزدیکی خاک روسیه پذیرفته نخواهد شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: فون در لاین ، تضمین امنیتی ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
کرملین: اروپا در حال مانع‌تراشی برای تلاش‌های صلح ترامپ در اوکراین است
در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای
دیدار روسای جمهور ترکیه و چین در مورد فناوری و سرمایه‌گذاری‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تلاش ایران برای بازآرایی نظم منطقه قفقاز
استقبال رئیس جمهور چین و همسرش از پوتین
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره شهادت «ابوعبیده» 
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
سازمان همکاری شانگهای به ارتقای نظم و سیستم حکمرانی جهانی عادلانه‌تر کمک می‌کند
هزاران استرالیایی علیه مهاجرت تظاهرات کردند
هماهنگی برای سفر هیئت عالی‌رتبه ایران به افغانستان
شهرک جدید اسرائیلی در مکانی استراتژیک در کرانه باختری اشغالی راه اندازی شد
آیا روسیه می‌توانست به ناتو بپیوندد؟  
مودی خطاب به شی: هند متعهد به بهبود روابط با چین است
آخرین اخبار
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
مرتس: ممکن است جنگ اوکراین به درازا بکشد
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
۷ کشته و ده‌ها زخمی در حملات به غرب سودان
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره شهادت «ابوعبیده» 
سالروز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان؛ طالبان: هیچ قدرت خارجی در افغانستان ماندگار نیست
تأکید شی جین‌پینگ بر مسئولیت بیشتر سازمان همکاری شانگهای در حفظ صلح
کرملین: اروپا در حال مانع‌تراشی برای تلاش‌های صلح ترامپ در اوکراین است
مسدودسازی سیم‌کارت پناهجویان افغانستانی در پاکستان همزمان با تشدید اخراج مهاجرین
هماهنگی برای سفر هیئت عالی‌رتبه ایران به افغانستان
استقبال رئیس جمهور چین و همسرش از پوتین
دیدار روسای جمهور ترکیه و چین در مورد فناوری و سرمایه‌گذاری‌ها
آلمان تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل را مسدود کرد
جلسات کابینه اسرائیل به «مکان مخفی» منتقل شد
پسر ترامپ احتمال نامزدی برای ریاست جمهوری را رد نکرد
آیا روسیه می‌توانست به ناتو بپیوندد؟  
تسلیم اندونزی دربرابر خواسته معترضان
مودی خطاب به شی: هند متعهد به بهبود روابط با چین است
فون در لاین: پوتین یک شکارچی است که تغییر نخواهد کرد
نیویورک تایمز: آلاسکا بر لبه بحران گاز قرار دارد
هزاران استرالیایی علیه مهاجرت تظاهرات کردند
کره جنوبی و آمریکا همچنان بر سر تعرفه‌ها اختلاف نظر دارند
ژاپن به بازسازی زیرساخت‌های ضروری سوریه کمک می‌کند
سازمان همکاری شانگهای به ارتقای نظم و سیستم حکمرانی جهانی عادلانه‌تر کمک می‌کند
شی جین پینگ در بحبوحه تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های هندی با مودی دیدار کرد
ونزوئلا به آمریکا هشدار داد: «از سواحل ما دور بمانید»
ادعای اسرائیل درباره هدف قرار دادن سایت حزب الله