باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در مصاحبه‌ای که امروز (یکشنبه) از او منتشر شده، به فایننشال تایمز گفت که اروپا در حال تدوین «برنامه‌های نسبتاً دقیقی» برای استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین به عنوان تضمین امنیتی است.

فون در لاین از همکاری آمریکا در طرح‌های امنیتی اوکراین خبر داد و گفت: «رئیس جمهور ترامپ به ما اطمینان داد که آمریکا به عنوان بخشی از طرح پشتیبان [برای اوکراین] حضور خواهد داشت.» او افزود: «این بسیار واضح بود و بار‌ها تأیید شد.»

در این گزارش آمده است که نیرو‌های مذکور شامل ده‌ها هزار سرباز تحت رهبری اروپا خواهد بود که با کمک ایالات متحده، از جمله سیستم‌های کنترل و فرماندهی و تجهیزات اطلاعاتی و نظارتی آن، پشتیبانی می‌شوند.

گفته می‌شود این تصمیم در نشستی بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و رهبران ارشد اروپایی در ماه گذشته مورد توافق قرار گرفته است.

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از سه دیپلمات آگاه از این برنامه‌ها گزارش داد که انتظار می‌رود رهبران اروپایی، از جمله فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، مارک روته، دبیرکل ناتو و فون در لاین، روز پنجشنبه به دعوت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در پاریس گرد هم آیند تا مذاکرات سطح بالا در مورد اوکراین را ادامه دهند.

اوکراین تا کنون بار‌ها خواستار تضامین امنیتی شده که نشان دهد پس از پایان یافتن جنگ، مجددا حمله دیگری از سوی روسیه صورت نخواهد گرفت. رهبران اروپایی می‌گویند این تضمین می‌تواند به شکل استقرار سربازانی از کشور‌های دیگر در خاک اوکراین باشد. روسیه با طرح‌های مشابه مخالفت کرده و می‌گوید از آن جایی که اکثر کشور‌های اروپایی عضو ناتو هستند، استقرار نظامیان آن در نزدیکی خاک روسیه پذیرفته نخواهد شد.

منبع: رویترز