سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای مرحله جدید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از اول دی ماه ۱۴۰۴ اطلاعیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با عنایت به مفاد بند (غ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر اینکه از ابتدای دی‌ماه سال‌جاری صرفاً اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان قابل قبول خواهد بود؛ باهدف کسب آمادگی توسط مؤدیان محترم برای ورود به مرحله‌ای جدید از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از تاریخ ۱۴۰۴.۱۰.۱ و همچنین تسهیل در حسابرسی سیستمی «اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده» در دوره‌های مالیاتی تابستان و پاییز سال ۱۴۰۴، تکمیل «درایه‌های خارج از سامانه مؤدیان» مربوط به ردیف‌های کاهنده مالیات بر ارزش‌افزوده در جداول چهارگانه اظهارنامه پیش‌فرض مالیات بر ارزش‌افزوده، از طریق ارائه جزئیات و تکمیل «فهرست معاملات» توسط مؤدیان محترم امکان‌پذیر خواهد بود.

بدین منظور مؤدیان محترم بایستی اطلاعات مدنظر خود را در زمان مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، در قالب جداول پیوست این اطلاعیه و از طریق بخش «اظهارنامه پیش‌فرض» در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مؤدیان بارگذاری نمایند؛ پس از این اقدام مجموع مقادیر نهایی بابت هر فهرست معاملات به صورت سیستمی در درایه‌های مربوطه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده درج و نمایش داده خواهد شد.

لازم به‌ذکر است که «تکمیل فهرست معاملات» از طریق بارگذاری فایل نمونه وجود خواهد داشت؛ همچنین مؤدیان محترم می‌توانند فایل‌های نمونه را از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir، از بخش «آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نرم‌افزار‌های مرتبط» مربوط به پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دریافت نمایند.»

