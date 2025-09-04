باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فیلم جدید و تکان‌دهنده‌ای درباره یک دختر پنج ساله که سال گذشته توسط نظامیان اسرائیلی در غزه به شهادت رسید، در اولین نمایش خود در جشنواره فیلم ونیز، ۲۳ دقیقه پیاپی مورد تشویق ایستاده تماشاگران قرار گرفت.

«صدای هند رجب» یک مستند-درام درباره وقایع زمستان سال گذشته در غزه است. این فیلم هنگام نمایش بسیاری از تماشاگران و خبرنگاران را به گریه انداخت.

کوثر بن هنیه، کارگردان فرانسوی-تونسی این فیلم و بازیگرانش که همگی لباس‌های مشکی پوشیده بودند، در حالی که غرق در تشویق بودند، اشک می‌ریختند و در همین حال فریاد‌های «فلسطین را آزاد کنید» در سالن شنیده می‌شد. کوثر بن هنیه پیش از نمایش فیلم به خبرنگاران گفت: «ما شاهد روایت [اسرائیل] هستیم که می‌گوید مرگ مردم غزه از اثرات جانبی جنگ است و من فکر می‌کنم این بسیار غیرانسانی است و به همین دلیل است که سینما، هنر و هر نوع بیانی برای دادن صدا و چهره به این افراد بسیار مهم است.»

فیلم او داستان «هند رجب» را روایت می‌کند؛ دختر ۶ ساله فلسطینی که در ژانویه سال گذشته یک تانک اسرائیلی بر خودرویی که حامل او و شش نفر از بستگانش بود، آتش گشود. هند رجب تنها بازمانده آن حمله بود؛ هرچند که ارتش رژیم اسرائیل بعدا او را نیز به شهادت رساند. اندکی بعد، تماس تلفنی اضطراری او با هلال احمر منتشر شد که در آن او به اعزام کننده آمبولانس می‌گفت: «من خیلی می‌ترسم، لطفاً بیا منو ببر، میای؟»

انتشار تماس‌های هند رجب در رسانه‌ها، خشم بین‌المللی را برانگیخت.

فیلم «صدای هند رجب» نام‌های مشهور زیادی را به عنوان تهیه‌کننده اجرایی به خود اختصاص داده است. از بازیگرانی مانند واکین فینیکس که در مراسم افتتاحیه حضور داشت و برد پیت گرفته تا کارگردانان برنده اسکار مانند جاناتان گلیزر و آلفونسو کوارون مکزیکی.

منبع: رویترز