فیلم «صدای هند رجب» با روایت دردناک شهادت دختر ۶ ساله فلسطینی، در جشنواره ونیز با گریه تماشاگران و تشویق‌های پیاپی مورد استقبال قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فیلم جدید و تکان‌دهنده‌ای درباره یک دختر پنج ساله که سال گذشته توسط نظامیان اسرائیلی در غزه به شهادت رسید، در اولین نمایش خود در جشنواره فیلم ونیز، ۲۳ دقیقه پیاپی مورد تشویق ایستاده تماشاگران قرار گرفت.

«صدای هند رجب» یک مستند-درام درباره وقایع زمستان سال گذشته در غزه است. این فیلم هنگام نمایش بسیاری از تماشاگران و خبرنگاران را به گریه انداخت.

کوثر بن هنیه، کارگردان فرانسوی-تونسی این فیلم و بازیگرانش که همگی لباس‌های مشکی پوشیده بودند، در حالی که غرق در تشویق بودند، اشک می‌ریختند و در همین حال فریاد‌های «فلسطین را آزاد کنید» در سالن شنیده می‌شد. کوثر بن هنیه پیش از نمایش فیلم به خبرنگاران گفت: «ما شاهد روایت [اسرائیل] هستیم که می‌گوید مرگ مردم غزه از اثرات جانبی جنگ است و من فکر می‌کنم این بسیار غیرانسانی است و به همین دلیل است که سینما، هنر و هر نوع بیانی برای دادن صدا و چهره به این افراد بسیار مهم است.»

فیلم او داستان «هند رجب» را روایت می‌کند؛ دختر ۶ ساله فلسطینی که در ژانویه سال گذشته یک تانک اسرائیلی بر خودرویی که حامل او و شش نفر از بستگانش بود، آتش گشود. هند رجب تنها بازمانده آن حمله بود؛ هرچند که ارتش رژیم اسرائیل بعدا او را نیز به شهادت رساند. اندکی بعد، تماس تلفنی اضطراری او با هلال احمر منتشر شد که در آن او به اعزام کننده آمبولانس می‌گفت: «من خیلی می‌ترسم، لطفاً بیا منو ببر، میای؟»

انتشار تماس‌های هند رجب در رسانه‌ها، خشم بین‌المللی را برانگیخت.

فیلم «صدای هند رجب» نام‌های مشهور زیادی را به عنوان تهیه‌کننده اجرایی به خود اختصاص داده است. از بازیگرانی مانند واکین فینیکس که در مراسم افتتاحیه حضور داشت و برد پیت گرفته تا کارگردانان برنده اسکار مانند جاناتان گلیزر و آلفونسو کوارون مکزیکی.

منبع: رویترز

برچسب ها: کودکان فلسطینی ، جشنواره ونیز ، فیلم مقاومت
خبرهای مرتبط
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
ترامپ از حماس خواست تمام اسرای اسرائیلی را «فوراً» آزاد کند!
سازمان ملل از بیش از ۸۲ هزار آواره جدید در غزه خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خخخخخ 23 دقیقه دستتون تاول نزد
۷
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
با شستشوی مغزی توسط فضای مجازی کاری باهات کردن که دیگه عاطفه هم نداری، متاسفم برات که طعنه میزنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ایکاش کارگردان ایرانی و سایر کشورها بفهمند که
دنیای در حال تغییر بطرف انصاف .عدالت و اخلاق و معرفت
است و فیلم هایی بسازند که واقعیت تلخ و غیر باور ظلم و ستم و نسل کشی و جنایت جنگی توسط
رژیم جعلی و نازی و تروریستی و اپارتاید صهیونیستی را اگر به تصویر بکشند .جایزه خواهند گرفت
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خدالعنت کنه ترامپ ونتانیاهو وصهیونیسم خیلی بی وجدانن خیلی وحشی ان
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
همه چیز دنیای وحشی ها بهم میاد، یک بچه کشته میشه، یکی فیلمش رو میسازه و جایزه میگیره، بقیه هم با اشک و آه!!!!! ایستاده تشویقش می کنه، حالا چی شد؟!!!
اون بچه برای مادرش زنده شد؟!!!!
واقعا که!!!!
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بقدری ظلم و ستم در غزه زیاد است که میشه
هزاران فیلم .فیلم مستند .دل نوشته ..کاریکاتور .شعر .داستان نوشت ..دختری 5 یا 6 ساله که در حال اوردن اب
مورد پهباد قرار گرفت و شهید شد
ایا او برای کسی خطرساز بود!!!!!؟؟؟؟
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
فیلمی هم از زیر خط فقر له شدن مردم ایران بسازید شاید دل کسی به حال ما بسوزه.
۲۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
با چه وجدان و اخلاق نداشته ای
ایتها را باهم مقایسه میکنی !!!!!؟؟؟
انسانم ارزوست !!!!!؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بعضیا همیشه عمرشون « اوشین» هستند و اوشینی حرف میزنند!!!
از وجدان نداشته ت بپرس شرایط اصلا قابل مقایسه ست؟!!
البته اگه واقعا ایرانی هستی و تو ایران زندگی میکنی آ!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۱:۰۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
من یک کارگر حجمی با دوتا فرزند جزو طبقات پایین این مملکت هستم، با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشورم، برخی بی قانونی ها و تبعیض هااز زندگیم راضی هستم،به اندازه خودم و در حد وظیفه اجتماعی خودم با وجود کلی قسط ماهیانه به فقرا هم کمک میکنم، یکمی وجدان داشته باشیم تا خودمون رو با مردمی که به خاک و خون کشیده شده و از گشنگی میمیرن مقایسه نکنیم خیلی خوبه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
وجدان دارم که این حرفو زدم، تمام شبکه های تلوزیون ایران در طول ۲۴ ساعت بارها برنامه اختصاص داده به موضوع فلسطین ولی یکبار از مشکلاتی که مردم درگیرش هستن مثل رفاه و گرانی و مسائل اقتصادی صحبتی نمیکنه. حالا من بی وجدان هست یا شما؟ اگر واقعا ایرانی هستید. منم به فقرا کمک میکنم و برای حال فلسطینی ها دعا میکنم ولی اولویت کشورم خودم هست در درجه بعد کشور های دیگه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
انشالله کارگردان وطن ما .مثلا کسانی که صاحب این جوایز شدند
پای کار ایند .مثل فرهادی و مابقی
برای توشه اخرت .واقعیت تلخ و اسفناک و غیر باور ظلم و ستمی که بر این مردم مظلوم غزه .کرانه باختری
که تنها گناه شون اینکه که بعد از قرن ..دیگه نمیخواهیم رانده و کوچانده شویم ..را به تصویر بکشند و
ثابت کنند .حرف و شعار حمایت از فلیسطینی عمل ماست
و صداقت خودمان را به جهانیان نشان دهیم
۰
۱۶
پاسخ دادن
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل